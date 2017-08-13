Пускай работает рабочий

Медиасреда годами транслирует образ неуспешности рабочего человека, но кризис и санкции заставляют страну поднимать производство. Много лет промышленность была в упадке, большинство заводов устарели или вообще закрылись. Но часть из них выстояла, сумела модернизироваться, а где-то выросли новые заводы. И перед ними встала новая проблема: где взять кадры, если профессиональное образование пострадало так же, как и промышленность?

— Сейчас стало понятно: либо мы опять начнем все ключевые технологии создавать своими руками, либо мы прекратим свое существование как народ!

Может быть, Виталий Манзук, замдиректора Кировского политехнического техникума и инженер-механик, забрал слишком уж высоко. Но его пафос показывает, какие страсти кипят в этой прозаической сфере. В отрасли говорят, что дефицит рабочих рук становится все острее. Санкции и кризис приближают переломный момент.

По данным Росстата, в 2015 году рабочие специальности впервые заняли место среди самых необходимых в экономике. За год потребность в них возросла на 16%, а это около 200 тысяч рабочих мест. Немного в масштабах страны, но для отрасли это заметный сдвиг. Спрос на сборщиков, слесарей и квалифицированных наладчиков за год вырос настолько, что молодым специалистам уже на старте стали предлагать достойные деньги. И хотя рабочие иногда могут заработать больше, чем юристы или экономисты, но конкуренции за место среди них пока еще нет, отмечают в агентствах по поиску персонала.

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Где заработать сто тысяч

— Средняя заработная плата в этой сфере, предлагаемая в вакансиях в Санкт-Петербурге, к августу прошлого года поднялась до 35 тысяч рублей, — говорит Ирина Жильникова, пресс-секретарь сайта HeadHunter. — Интересно, что соискатели в среднем указывали в резюме тот же уровень оплаты труда как желаемый. Высококвалифицированным работникам дефицитных профессий, которые имеют дело со сложным оборудованием, работодатели готовы предложить зарплату выше среднерыночной. Так, на сайте hh.ru искали операторов и наладчиков станков с ЧПУ (числовым программным управлением) на 60–100 тысяч рублей, а оклад электрогазосварщика может доходить до 120 тысяч.

В первой половине 2017 года работодатели Санкт-Петербурга искали комплектовщиков за 29 тысяч рублей, механиков — за 43,5 тысяч, а слесарей — за 37 тысяч рублей. Наладчики сейчас могут рассчитывать на 50 тысяч, монтажники — на 43,5 тысячи рублей в месяц.

Но конкуренция за место в течение прошлого года падала: с четырех человек в марте до одного в августе. Хотя количество рабочих вакансий росло.

— Тенденция нехватки рабочих кадров сохраняется на протяжении нескольких лет. Количество резюме на одну вакансию, или hh.индекс, среди рабочего персонала почти приблизилось к норме в марте-апреле 2017 года, — говорит директор Head Hunter по Северо-Западу Юлия Сахарова. — В Петербурге на одно место претендовали в среднем четыре соискателя при норме в 5–6, а в целом по России — три кандидата, но с наступлением лета уровень конкуренции снова начал снижаться.

В мае 2017 года профессии из раздела «Рабочий персонал» вошли в топ-10 самых популярных у работодателей: 5% от общего числа вакансий в России, 5% от общего числа вакансий в Санкт-Петербурге и 3% от общего числа вакансий в Москве.

Работодатели ищут операторов производственных линий и фрезеровщиков, монтажников и механиков, слесарей и наладчиков, грузчиков и комплектовщиков. Но слесари и наладчики не спешат завербоваться… Может быть, их просто нет? Так и есть, утверждают преподаватели производственного обучения: молодые люди не хотят идти в рабочие.

— Очень сложно переубедить молодежь выбрать другую профессию, — жалуется Виталий Манзук.

Но ведь на протяжении 2000-х заводы закрывались десятками, а зарплаты были настолько низкими, что рабочие вынуждены были таксовать после смены, чтобы прокормить семью. Так что ничего удивительного нет в том, что старшеклассники не мечтают стать квалифицированными рабочими. И никому, кроме преподавателей производственного обучения, не придет в голову их переубеждать.

— Последний набор на базе 11 классов мы сделали в 2008 году, — говорит директор Кировского политехнического техникума Александр Толпыго. — Сказать, по каким специальностям? Экономикаи бухгалтерский учет, государственное и муниципальное управление.

В стенах колледжей и техникумов помнят, что когда-то в вузы поступали 40 процентов выпускников, хотя и знают, что тягаться с юридическими и экономическими факультетами вузов им сейчас не под силу. Но несмотря ни на что престиж высшего образования здесь ставят под сомнение: туда идут те, кто хочет «хорошо зарабатывать, не особенно себя утруждая», поясняют преподаватели техникумов.

Но дело в том, что люди не могут руководствоваться едва наметившимися сдвигами. Чтобы менять жизненные стратегии, они должны убедиться, что новые тенденции на рынке труда — закономерность, а не аномалия.

Made in USSR

— В девяностые численность наших рабочих упала в девять раз, с 4,5 тысяч до пятисот человек, — вспоминает начальник отдела подготовки кадров завода «Ладога» Валентин Шлехов. — Зарплатыбыли такие маленькие, что человеку было выгоднее пойти грузчиком в магазин, чем на завод.

Завод находится в Ленинградской области, в городе Кировске. Чтобы выжить, предприятию пришлось серьезно переориентироваться. Раньше здесь выпускали усилители и акустические системы, теперь работают на оборонку.

– Мы добрали сто человек за счет новой продукции, — говорит Шлехов. — Зарплата серьезно выросла в ноябре 2015-го. Тогда мы закупили новые станки, и к нам пошла молодежь.

Кировский политехнический техникум связан с заводом как одна семья: именно он готовит молодых рабочих.

— Наше представление о сегодняшнем содержании труда рабочих производственных профессий вообще не соответствует реальности. Это неадекватное представление о работе у станка отталкивает людей! — замдиректор техникума Виталий Манзук входит в просторное здание советской постройки как к себе домой. — Когда мы говорим о токаре или фрезеровщике, представляем себе грязные стены, горы стружки и человека в засаленной робе... Но когда вы увидите современного токаря, вы удивитесь. Он работает на красивых, очень умных машинах, и его работа — это интеллектуальный труд. Впрочем, пройдемте в цех!

Раньше токаря, слесаря или наладчика готовили в техникуме, а инженеров и экономистов — в институте и университете. Сегодня это один специалист

Мы проходим внутрь и попадаем в пространственно-временную аномалию. Стены цеха, его пол и потолки дышат прошлым — made in USSR. Но прямо сейчас идет ремонт, и ремонт тянет это пространство в будущее. Миновав длинный коридор, попадаем в механозаготовительный цех. Наваждение продолжается: здесь соседствуют два времени. В одной половине цеха — молодые ребята на современных и красивых станках, в другой — пожилые мужчины на старорежимной технике.

— На производстве возник квалификационный разрыв между опытными возрастными специалистами и молодой плеядой, которая начинает приходить из учебных заведений, — объясняет Александр Толпыго. — Нарушилась преемственность поколений, нет больше традиционной связи, которая была раньше.

Молодежь начала понемногу возвращаться на производство, когда изменились условия труда, повысились зарплаты и появились карьерные перспективы. Новые станки автоматизировали рабочий процесс. Чтобы встать к таким станкам, нужно знать специальные программы, например MasterCam. Их названия менее известны, чем языки программирования. Школьные учителя пугают нерадивых учеников: «Будешь плохо учиться — пойдешь в ПТУ». Но, кажется, что-то меняется. Будешь плохо учиться — не попадешь в ПТУ.

Другой мир

— Школа заинтересована в том, чтобы оставлять более сильных учеников до 11 класса, а слабых отдавать в средние специальные учебные заведения, — переживает Манзук. — А потом мы хотим, чтобы из них получилась элита рабочих профессий, говорим о том, что стране нужны кадры!.. Как правило, нам приходится готовить профессионалов из неуспешных в школе учеников.

Общество сегодня очень мало знает о реальном труде. О рабочих не снимают кино, и если они и попадают в ленту новостей, так это потому, что кому-то снова не заплатили зарплату. Мы провели небольшой опрос, чтобы узнать, как люди представляют себе труд рабочего. Большинство связали работу на заводе с тяжелым физическим трудом. Для такой работы, говорили респонденты, нужны технический склад ума, физическая сила и выносливость. Только треть опрошенных прибавила ко всему этому диплом ПТУ.

Технологии и прогресс не останавливаются в своем движении, а в сознании людей все еще живут стереотипы. Тому есть причина. Почти 30 лет государство не уделяло внимания развитию производства — реального сектора экономики.

— Восемь-десять лет назад на уровне нашего района даже шла речь о том, чтобы прекратить подготовку по техническим специальностям, — говорит Манзук. — На тот момент руководство района считало, что промышленность развиваться не будет. Зачем? Все купим! Из-за этого однажды даже образовался разрыв: на завод понадобились кадры, а у нас просто-напросто не было выпуска по этой специальности. Не было государственного задания осуществить набор.

Государственный заказ на рабочие профессии — тоже слова из давно забытого прошлого. И вместе с тем без них нет будущего.

— У нас были пятилетние планы, и мы понимали, сколько продукции нужно каждый год выпускать, какие нам нужны профессии, — рассказывает Валентин Шлехов. — Для обеспечения нужных кадров было создано учебное заведение, которое готовило для нас слесарей, станочников, фрезеровщиков.

В 1990-е взаимодействие завода и техникума нарушилось, но сейчас восстанавливается на новом уровне.

— Мы согласовываем учебные планы с предприятием, отправляем сюда студентов на практику, — объясняет Виталий Манзук. — Конечно, это те ребята, которые лучше подготовлены и могут взять на себя ответственность за общий результат.

Благодаря тому что Кировский политехнический техникум сохранил связи с предприятиями, для которых готовил кадры в прошлом, сейчас Обуховский завод, Ладожский транспортный завод и завод «Ладога» присматриваются к будущим кадрам еще во время обучения. Когда выпускники защищают дипломы, лучших из них сразу «разбирают». Выходя на работу, они уже свои в отрасли.

Новый рабочий — это человек, который любит и умеет учиться. Будешь плохо учиться – не попадешь в ПТУ

— Мы оставляем лучших и прощаемся с теми, кто не справляется. Нам нужны кадры грамотные, высокопроизводительные, стремящиеся к чему-то... А человек проверяется в деле. Пока его на практике не проверишь, трудно что-то сказать, — без сантиментов говорит Валентин Шлехов.

Завод — дело не сентиментальное.

WorldSkills

— Я долго не мог определиться, какую специальность выбрать, а потом просто мама подсказала, что перспективно работать на производстве, — говорит Вячеслав Сушков. — Пока еще не пожалел. Думаю, что это мое.

Вячеслав — выпускник Кировского политехнического техникума. Уже на четвертом курсе он получил квалификацию токаря 4-го разряда и к этому времени несколько раз победил на разных этапах чемпионата WorldSkills. На чемпионатах WorldSkills квалифицированные рабочие и студенты университетов и колледжей не старше 22 лет соревнуются в мастерстве, а профессионалы и мастера оценивают их работу. Турниры проходят раз в два года в 75 странах мира.

Название специальности Вячеслава звучит довольно заумно: «автоматизация технологических процессов и производств в промышленности».

— Я бы не сказал, что то, чем мы занимаемся — чисто рабочая специальность, — поясняет он. — Например, мы пишем программы. Тут нужно работать руками и головой. Токарное и фрезерное дело, работа на станках с ЧПУ — это в значительной степени инженерия. Ведь я сам полностью проектирую процесс обработки очень сложных изделий, занимаюсь наладкой и настройкой станка, а все остальное он делает по моей программе. Затем я только проверяю деталь, но и эта процедура сегодня уже автоматизируется. Вообще нашей стране не хватает рабочих рук. Сейчас нужны инженеры. Человек с инженерным образованием легко найдет себе работу и будет постепенно подниматься по карьерной лестнице.

Когда мы встретились впервые, Вячеслав собирался поступать в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет им. Петра Великого — теперь он уже студент и молодой преподаватель Кировского техникума.

— Противопоставление физического и умственного труда весьма условно, — поддерживает его Виталий Манзук. — Писать картины, например, — это и физический труд в том числе. Труд нужен человеку так же, как отдых. Его результат — готовое изделие, продукт, вещь, услуга! В Германии выпускники технических школ ценятся не меньше, чем выпускники гуманитарных вузов. Это уважаемые люди. Сантехник, хорошо выполняющий свою работу, — не менее уважаемый человек, чем юрист!

Новый рабочий — это человек, который любит и умеет учиться. Иначе он никогда не узнает, что делать со станком.

– У нас есть множество ребят, блистающих в разных предметах, — говорит начальник механозаготовительного цеха завода «Ладога» Вадим Андреев. — Есть призеры всероссийского этапа WorldSkills. Из профессиональных училищ к нам приходят молодые люди без опыта, но они быстро схватывают. У кого есть желание, учится быстро. Шесть месяцев в режиме стажировки — и сдают на разряд. Если человек хорошо работает, мы даем возможность сдать на разряд еще быстрее.

Собеседование здесь проводится просто: кандидата подводят к станку и смотрят, что он может. Оператор станка с ЧПУ уже на старте получает от 40 до 60 тысяч рублей, но, как и везде, все зависит от того, как человек себя проявит. А вот если есть желание сделать управленческую карьеру на производстве, придется пойти в вуз и выучиться на инженера. Но инженеру все равно нужен опыт работы на заводе, с самых низов. Нужно знать производство, если хочешь им управлять.

Фрезеровщику Владиславу Завистовскому 23 года, он выпускник Кировского политехнического техникума.

— Мне нравится производство, — говорит Владислав. — Интересно видеть, как из металла появляется деталь. Я выбрал свою профессию после 9 класса. Просто подумал: а почему бы и нет? Хочу получить высшее образование и продолжить работу по специальности.

Между прочим, работают здесь и выпускники вузов. Виталий Комаров пришел на «Ладогу», окончив Балтийский государственный технический университет «Военмех». Виталий на минуту отвлекается от наладки станка — специально, чтобы сказать:

— Мне нравится не сидеть целый день с бумажками в офисе, а видеть реальные результаты своего труда!

И возвращается к работе. Ему нужно сделать так, чтобы деталь соответствовала чертежу.

Реальный рабочий

Если сегодня уровень технологий позволяет изготовить деталь за несколько часов, а не за несколько дней, как раньше, то специалист должен учиться гораздо дольше, чтобы эту работу выполнить. Раньше токаря, слесаря или наладчика готовили в техникуме, а инженеров и экономистов — в институте и университете. Каждый из них делал свою часть работы для того, чтобы получилась эта самая деталь. Теперь достаточно одного специалиста.

— И мы должны одного конкретного человека научить комплексу знаний, умений, навыков, компетенций, которые раньше традиционно были присущи людям с разными уровнями образования, — говорит Манзук. — Это новый технологический уклад. Сложность для страны как раз в том и заключается, что нужно найти механизмы и способы подготовки таких специалистов.

Вот и ответ на вопрос, почему завод наконец смог поднять зарплаты. Если над деталью теперь работает не 10 человек, а один, появляется резерв.

Но и требования растут. Взять рабочего у станка с числовым программным управлением — он и технолог, и программист, и наладчик, и оператор тоже.

Хорошо. Так ради чего современный молодой человек может пойти на производство? Служба исследований HeadHunter в Санкт-Петербурге провела опрос и выяснила, что 64% респондентов привлекает уровень оплаты труда, соответствующий вкладу специалиста в работу компании. Для 61% опрошенных важна перспектива карьерного роста. Еще 63% ждут официального оформления на работе и стабильного выполнения обязательств со стороны работодателя.

Но когда человек делает выбор, его волнуют и другие вопросы. Сможет ли он купить жилье? Будет ли у него доступ к хорошей медицине?

— Раньше человек попадал на производство после училища, техникума, и у него уже шел рабочий стаж, и жилье он мог получить раньше других, — замечает Манзук.

До решения проблем с жильем сегодняшние работодатели еще не дошли, но о здоровье рабочих уже задумались. Дефицит кадров вынуждает стимулировать интерес. По информации Банка данных заработных плат, 17% компаний Санкт-Петербурга предоставляют рядовым сотрудникам добровольное медицинское страхование, 13,8% — обеспечивают питанием, 5,6% — страхуют от несчастных случаев, а некоторые вкладывают деньги в обучение.

«Я бы не сказал, что у меня чисто рабочая специальность. Например, мы пишем программы. Я сам полностью проектирую процесс обработки очень сложных изделий»

На чемпионатах WorldSkills квалифицированные рабочие и студенты университетов и колледжей не старше 22 лет соревнуются в мастерстве, а профессионалы и мастера оценивают их работу