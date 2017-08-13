Почти даром: места, где можно купить дом за 1 евро

Звучит удивительно, но есть такие места в Европе (и не только), где можно приобрести недвижимость почти за копейки.

Иногда власти тех или иных городов пытаются повысить благосостояние своих поселений любыми способами. Один из самых простых и в то же время необычных — это продажа недвижимости за символическую цену. Но при покупке вы должны согласиться на условия, которые предлагают продавцы.В 2009 году власти австрийской деревни Раппоттенштейн, расположенной вблизи чешской границы, предприняли необычный шаг для увеличения численности населения: всем желающим предоставлялась возможность за 1 евро приобрести земельный участок размером 800 или 900 кв. м.Однако действовали следующие условия: получившие землю семейные пары или одиночки должны были завести хотя бы одного ребенка в течение ближайших десяти лет, а в течение трех лет возвести на участке дом. Если же эти условия будут нарушены, новоявленные землевладельцы должны заплатить штраф в размере 12 тысяч евро.Во французском городке Шан-дю-Буль в департаменте Кальвадос предлагали обзавестись земельным участком для строительства дома всего по 1 евро за кв. м (размеры выделяемых наделов — около 1000 кв. м). Целью акции является именно увеличение числа жителей данного населенного пункта. По состоянию на 2010 год их было меньше 400, и большинство из них англичане.Однако предложение действительно только для покупателей с «серьезными намерениями» — тех, кто решит обосноваться здесь на постоянное жительство и сможет вложиться в строительство дома. Национальность и гражданство соискателя значения не имеют, важнее, чтобы в семье были дети.глия)Власти города Кобридж в графстве Стаффордшир пытаются дать вторую жизнь заброшенным домам и обновить город. В городе есть несколько десятков домов по цене 1 евро.Однако эта символическая цена считается начальным капиталовложением в будущий дом, поскольку недвижимость продают при условии дальнейшей выплаты в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. В эту сумму входит ремонт или восстановление дома. Или же требуется подтверждение, что у нового владельца есть сбережения для восстановления дома. В течение пяти лет недвижимость продавать нельзя.Ливерпульский район Энфилд считается упадочным, хотя именно здесь находится одноименный домашний стадион легендарного футбольного клуба «Ливерпуль». Дома здесь и так продаются за бесценок, а по специальному предложению от муниципалитета двухэтажный домик будет стоить всего 1 евро.Цель такой программы — преобразование ветхого жилья в красивые дома. Перед продажей городские власти выполнят всю самую сложную работу по восстановлению домов. Правда, нужно быть подданным Великобритании и жить и работать в Ливерпуле.Эта коммуна в Италии находится в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия. Выставленные на продажу дома расположены в окружении пяти долин, которые давно облюбовали монахи. Власти Каррега-Лигуре запустили данный проект, чтобы противостоять опустению поселка, где в 13 районах проживают всего 98 человек — это один из наименее населенных поселков Италии на высоте 950 метров над уровнем моря. Эти места славятся отличной экологией.Жилище необходимо будет восстановить, используя только экологичные материалы. Также новые хозяева должны сохранить аутентичность внешнего вида зданий, чтобы стиль дома внешне полностью соответствовал предыдущей постройке.В этой итальянской деревушке можно обзавестись жильем за символическую цену. Связано это с тем, что почти все жители стараются перебраться в большие города в поисках работы и возможностей. Власти коммуны выставили на аукцион 20 домов по 1 евро, чтобы увеличить население и вдохнуть новую жизнь в Ганджи.Но следует иметь в виду, что состояние выставленных на продажу домов весьма плачевно и недвижимость придется восстанавливать за счет собственных средств. Оформление покупки любой недвижимости на Сицилии стоит 6000 евро, также при покупке домика в Ганджи будущий владелец обязуется в течение пяти лет сделать ремонт.Крошечный остров в Тихом океане (это заморская территория Великобритании) настолько сильно желает увеличить численность своего населения, что предлагает бесплатную землю тем, кто хотел бы там поселиться. В 2015-м тут даже легализовали гомосексуальные браки. Население острова сокращалось с пикового уровня 200 человек в 1930-х годах до сегодняшнего показателя в 56 резидентов.Человек, который захочет поселиться на острове Питкэрн, должен быть независимым и, возможно, заниматься собственным бизнесом, поскольку работу там найти сложно. Тем не менее правительство готово обеспечить заинтересованные стороны бесплатной землей для строительства дома, который нужно построить за собственный счет. Также необходимо доказать свою платежеспособность, предоставив банковские выписки о наличии по меньшей мере 30 тысяч новозеландских долларов. По предварительным подсчетам, строительство и меблировка дома в 160 квадратов обходится на острове примерно в 150 тысяч новозеландских долларов. Еще стоит учитывать, что остров Питкэрн является одним из самых труднодоступных мест в мире.В небольшой деревушке на границе с Бельгией дома продаются по символической цене 1 евро. Цель программы — вдохнуть новую жизнь в район. Вот только здание будет в плачевном состоянии. Реконструкцию проводить нужно на свои средства, а продавать дом нельзя в течение пяти лет.Всем известно, что Япония перенаселена, но и здесь молодежь стекается в мегаполисы, оставляя отдаленные регионы практически пустыми. На западном побережье Хоккайдо власти вынужденно раздают участки земли бесплатно. Есть лишь одно условие: нужно построить за три года свой дом и официально поселиться в нем.Купить дом на итальянском острове Сардиния всего за 1 евро предлагают власти города Оллолаи и коммуны Нульви. Единственное требование к покупателю — полный ремонт здания в течение года после заключения сделки. А это обойдется в сумму не менее 20 тысяч евро.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com