Победить рак можно только изменив мировоззрение. Борис Гринблат
15:47. 13 августа 2017 Просмотров - 312 2 коммент. Опубликовал: brahman
Лечить нужно не опухоль, а человека
Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает о том, что нужно сделать, чтобы победить почти неизлечимую, по версии официальной медицины, болезнь.
Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info/
=================================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Много отрицания официальных методов, жаждала услышать позитив – одни общие слова. Жаль.
Рекомендует лечить раствором перекиси водорода и пищеварительными ферментами, нашла.
loading...
Это кому как, ведь был же один лекции про славян читал, забыла фамилию, так лечился вроде и перекесью и содой, а умер, а дарья Донцова всё классическое прошла в медицине и жива, книжки писать начала. Это кому как на Роду написано, а на ком деньги делают, Фриске например, просят вернуть собранные для неё деньги 20 млн.