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Победить рак можно только изменив мировоззрение. Борис Гринблат

15:47. 13 августа 2017 Просмотров - 312 2 коммент. Опубликовал:

Лечить нужно не опухоль, а человека

Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает о том, что нужно сделать, чтобы победить почти неизлечимую, по версии официальной медицины, болезнь.

Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info/

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 14988 9686
    Вьеха 13 августа 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    Много отрицания официальных методов, жаждала услышать позитив – одни общие слова. Жаль.

    Рекомендует лечить раствором перекиси водорода и пищеварительными ферментами, нашла.

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  • 2157 1540
    любопытный 13 августа 2017 в 17:48 Ссылка Пометить
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    Это кому как, ведь был же один лекции про славян читал, забыла фамилию, так лечился вроде и перекесью и содой, а умер, а дарья Донцова всё классическое прошла в медицине и жива, книжки писать начала. Это кому как на Роду написано, а на ком деньги делают, Фриске например, просят вернуть собранные для неё деньги 20 млн.

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