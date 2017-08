Освещение событий в Венесуэле крупнейшими западными СМИ.

Позиция The Telegraph сводится к тому, что режим Мадуро привел страну к глубокому политическому и гуманитарному кризису. Критикует Мадуро за атаку на демократию, продвижение своих друзей в Конституционную ассамблею посредством сфальсифицированных выборов, применение военной силы против своих оппонентов («ООН осуждает чрезмерное применение силы в Венесуэле»). The Telegraph считает, что провал американской разведки и неверный анализ ситуации США позволил ввергнуть Венесуэлу в «тоталитарный хаос, результатом которого может стать только диктатура или гражданская война» («Кризис в Венесуэле — результат бездействия США», 09.08.2017).Причину кризиса видит в социализме:«Чтобы посмотреть, к какой катастрофе может привести социализм, нужно только взглянуть на пример Венесуэлы, страны с огромными запасами нефти, гарантирующими богатство, и нищим народом» («Резкий переход к диктатуре и бедность в Венесуэле демонстрируют истинное лицо социализма», 31.07.2017).Есть несколько критических статей в отношении лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина за его поддержку правительства Венесуэлы (он осуждает обе стороны за применение насилия).Публикации более сдержанные, с известными оговорками характеризуют Чавеса с положительной стороны:«Сам Чавес защищал бедных, которых в Венесуэле было большинство, от олигархической анти-демократической элиты, опирающейся на кровожадную администрацию Джорджа Буша» («Какие уроки должны вынести левые из ошибок Мадуро в Венесуэле», 02.08.2017).При Чавесе бедность сократилась вдвое, уровень безработицы резко упал. Сократилось неравенство, была ликвидирована неграмотность. Миллионы людей впервые получили доступ к бесплатным медицинским услугам.«Венесуэла — это место, где сказка встречается с реальностью. Для некоторых левых в Европе “Боливарианская социалистическая революция”, во главе с покойным Уго Чавесом, стала образцом лучшего устройства мира: демократическая власть крестьян, рабочих, профсоюзных активистов, представителей коренных народов и просвещенной интеллигенции, которыми руководит и которых вдохновляет благородный и харизматичный команданте» («Мнение наблюдателя о кризисе в Венесуэле», 06.08.2017).«Великое достижение Чавеса было в том, что он дал надежду миллионам людей, у которых до 1999 года не было доступа к богатствам Венесуэлы или к реальному участию в управлении страной».Что касается Мадуро, то по мнению The Guardian, ему «не хватает авторитета и привлекательности своего наставника». Правительство Мадуро утратило как свою легитимность, так и поддержку многих людей, которые когда-то поддержали Чавеса. Причина тому — повсеместная некомпетентность, расточительство и коррупция среди новой элиты чавистов, которые усугубились падением цен на нефть с 2014 года.Выборы в 2018 году, по их мнению, Мадуро проиграет, но пока неясно, когда они состоятся в соответствии с новой Конституцией.Пишет, что согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство довольны той Конституцией, которая есть сейчас. Конституционная ассамблея приведет только к росту репрессий.Считает, что есть вероятность, что давление на Мадуро со стороны международного сообщества и внутри страны заставит его отступить. Так, санкции и нефтяное эмбарго со стороны США должны сдерживать правительство. Однако они еще больше усугубят и без того критическую гуманитарную ситуацию, спровоцировав массовый отток беженцев. Зачем подвергать дальнейшей изоляции страну, которая пытается найти другой способ преодоления проблемы хронического неравенства, несправедливости и нищеты?Таким образом, высказывается двойственная позиция: с одной стороны Венесуэла «остается символом сопротивления империализму — как когда-то Куба», с другой проявляет «растущий авторитаризм и насилие по отношению к собственным гражданам»; страна близка к гуманитарной катастрофе, но оказывает сопротивление «неолиберализму, который пытается дестабилизировать демократическое правительство».Публикует аналитическую статью Славоя Жижека по ситуации в Венесуэле — «Проблема революции в Венесуэле в том, что она не стала заходить слишком далеко. Почему среди левых в Венесуэле нет настоящей радикальной альтернативы Чавесу и Мадуро».Основные тезисы последних публикаций («Новые лидеры Венесуэлы начинают свой путь к тотальному контролю» от 04.08.2017; «Мадуро переходит к диктатуре» от 03.08.2017):«Президент Николас Мадуро поставил себя в один ряд с такими лидерами, как Башар Асад в Сирии, Ким Чен Ын в Северной Корее и Роберт Мугабе в Зимбабве, чья жажда власти привела их страны к краху».У Венесуэлы, с ее крупнейшими запасами нефти в мире, был шанс стать одной из ведущих демократических стран Южной Америки. Но чрезмерная зависимость от нефти привела ее к политической и экономической катастрофе. Сегодня в Венесуэле предполагаемый уровень инфляции на 2017 год составляет 720 процентов; 80 процентов Венесуэльцев живут в нищете, страдают от недоедания, болезней и голода, в то время как коррумпированные политики и их военные союзники бессовестно обогащаются.Санкции в отношении г-на Мадуро и других Венесуэльских чиновников — сейчас лучший способ оказать на него давление и его союзников. Но давления со стороны США не достаточно: европейские и латиноамериканские страны должны присоединиться к изоляции Мадуро и его соратников.The Washington Post ведет самую беспощадную буржуазную пропаганду. Публикации выходят со следующими заголовками:«Мадуро: Из водителя автобуса в президенты Венесуэлы» (03.08.2017);«Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы приведут к уничтожению демократии» (27.07.2017);«Дела в Венесуэле так плохи, что люди экономят зубную пасту» (11.07.2017). Есть на русском языке;«В Венесуэле заключенные жалуются на жестокое обращение — их заставляют есть макароны с экскрементами» (24.06.2017);«Центр по изучению общественного мнения: результаты выборов в Венесуэле были сфальсифицированы минимум на 1 миллион голосов» (02.08.2017)Отмечает, что при Мадуро жизнь в Венесуэле стала невыносимой: экономика на грани краха, уровень инфляции — один из самых высоких в мире. Несмотря на огромные запасы нефти, люди не могут купить элементарные вещи, такие как продовольствие и медикаменты. Очень высокий уровень преступности.Мадуро — диктатор, которому «не хватает чавизма Чавеса». Если Мадуро продолжит свою политику, США наложат санкции, которые могут нанести смертельный удар экономике страны, поскольку США покупает почти половину нефти Венесуэлы.Указывает, что подавляющее большинство избирателей выступают против изменения конституции и опасаются, что «основная цель принятия новой конституции — удар по лидерам оппозиции, подавление противников и установление более авторитарного режима с меньшим количеством (или без) сдержек и противовесов».Люди голосуют на выборах в Конституционную ассамблею из страха потерять работу: «Один человек сказал CNBC: “нас вынудили голосовать … Если мы откажемся, они нас уволят”. По словам вич-инфицированных, чиновники пригрозили лишить их лекарств, если они не проголосуют».«5 стран, оказывающих непосредственное влияние на будущее России»:«Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA владеет энергетической компанией Citgo. В декабре PDVSA получила кредит от российской государственной нефтяной компании «Роснефть», и в обмен на это PDVSA выставила большую долю (49,9%) в Citgo в качестве залога.Если PDVSA не сможет выплатить кредит — что весьма вероятно — «Роснефть» получит эту долю, после чего она уже с легкостью сможет приобрести контрольный пакет акций. Помимо стратегической игры, направленной на приобретение качественных нефтяных активов по низкой цене, Путину очень нравится идея владения одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в США — и это его желание вполне может осуществиться».в статье «Империя наносит ответный удар под маской разрушительного неоколониализма»:«Неоколониалисты пытаются демонизировать Венесуэлу и ее руководство, требуя, чтобы общественные деятели на Западе осудили чавизм».«В западных СМИ, критикующих венесуэльское правительство, нет ни слова о внешней кампании по дестабилизации страны и ее экономики, ни о миллионах долларов, уходящих в карман оппозиции и антиправительственных активистов из США».«Сегодня неоколониалисты хотят, чтобы мы поддерживали их «прогрессивный» крестовый поход за «демократию» и «права человека» в богатой нефтью Венесуэле».Кроме того, есть переведенные статьи на русском языке таких крупнейших изданий, как Le Monde (Франция), Clarin (Аргентина), El Pais (Испания), TalCual (Венесуэла):Причины тупиковой ситуации в Венесуэле 31.07.2017«Акции протеста и забастовки в Венесуэле сопровождались непропорциональными репрессиями и кровопролитием. После трех с половиной месяцев противостояния между сторонниками и противниками президента Николаса Мадуро итоги выглядят прискорбно. Страна погружается в политический и гуманитарный кризис, тогда как позиция на международной арене все еще остается неопределенной».Венесуэла: речь уже не о свободе, а о самой жизни 03.08.2017«Венесуэльцы умирают, в то время как остальная Латинская Америка причитает по поводу утраченной демократии. В сложившейся ситуации спасать нужно уже не только венесуэльскую демократию, но и человеческие жизни. Необходимо не допустить того, чтобы тысячи больных умирали в грязных койках больниц, где нет ничего, кроме физиологического раствора и тараканов. Вновь вернулись болезни, которые ассоциируются со временами моров и отсталости: дифтерия, чесотка, проказа».Венесуэла: перманентный хаос и анархия«Гуманитарный кризис в Венесуэле достиг беспрецедентных масштабов. Дефицит продуктов питания и лекарств делает невыносимой жизнь в стране, где инфляция выросла до астрономических размеров. Режим Мадуро с каждым днем теряет союзников. Все больше стран соглашаются с необходимостью санкций, которые заставят Каракас искать выход».Всем и каждому«Венесуэльский режим сбросил с себя последние лохмотья, прикрывшие его наготу, и показал всему миру свою истинную сущность.Венесуэльские власти пытаются подавить народное восстание при помощи террора. В ход идут любые средства — убийства оппозиционеров, пытки, тюремные заключения. Правоохранительные органы от имени государства творят беззакония: убивают, крадут и насилуют людей. Для разгона демонстрантов применяется оружие и слезоточивый газ. Нынешняя власть делает то, против чего боролся Чавес. Идеи Чавеса построить рай на земле оказались несбывшимися мечтами».Наша позиция по ситуации выражена в данной статье https://prorivists.org/chavism2017/ https://prorivists.org/chavism2017/ – цинкPS. Стоит также отметить, что на фоне информационной кампании в западных медиа, усиливается и внешнеполитическое давление на Венесуэлу (Трамп от переговоров с Мадуро отказался, Пентагон уже вовсю прокачивает тему военной интервенции в Венесуэлу, если такой приказ поступит), преследующее цель вынудить Мадуро к уступкам, которые будут для него гибельными.На данном этапе Мадуро не поддается и продолжает достаточно уверенно предпринимать необходимые меры. Из последних успехов, задержание главарей неудачного военного мятежа на базе 41-й танковой бригады.Также активно включилась в работу Конституционная Ассамблея, но ей еще много предстоит сделать.PS2. И еще. У товарища Дамбиева материал о военном параде в Боливии, президент которой осудил нападки США на Венесуэлу и заявил о поддержке чавистов.Материал о параде по ссылке http://dambiev.livejournal.com/942907.ht ml

