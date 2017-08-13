Невероятное изменение 4-х сестер!
08:54. 13 августа 2017 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Они фотографировались вместе каждый год на протяжении 40 лет
Семья — самое дорогое, что у нас есть. Никогда не нужно забывать о своих родных, ведь они самые близкие тебе люди. Эти 4 сестры доказывают, что нужно всегда держаться друг за друга. Они каждый год, на протяжении 40 лет, делали общую фотографию. У тебя есть уникальная возможность увидеть судьбу этой семьи. С каждым снимком ты замечаешь, какие изменения происходили с этими женщинами, как складывалась их судьба и сколько им выпало жизненных испытаний.
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Только самые близкие родственники всегда тебе помогут и поддержат в тяжелой жизненной ситуации. Изменения, которые запечатлены на фотографиях, показывают, сколько у жизни припасено испытаний для каждого.
Отсюда
Семья — самое дорогое, что у нас есть. Никогда не нужно забывать о своих родных, ведь они самые близкие тебе люди. Эти 4 сестры доказывают, что нужно всегда держаться друг за друга. Они каждый год, на протяжении 40 лет, делали общую фотографию. У тебя есть уникальная возможность увидеть судьбу этой семьи. С каждым снимком ты замечаешь, какие изменения происходили с этими женщинами, как складывалась их судьба и сколько им выпало жизненных испытаний.
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Только самые близкие родственники всегда тебе помогут и поддержат в тяжелой жизненной ситуации. Изменения, которые запечатлены на фотографиях, показывают, сколько у жизни припасено испытаний для каждого.
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com