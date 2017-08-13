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Невероятное изменение 4-х сестер!

08:54. 13 августа 2017 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:
Они фотографировались вместе каждый год на протяжении 40 лет

Семья — самое дорогое, что у нас есть. Никогда не нужно забывать о своих родных, ведь они самые близкие тебе люди. Эти 4 сестры доказывают, что нужно всегда держаться друг за друга. Они каждый год, на протяжении 40 лет, делали общую фотографию. У тебя есть уникальная возможность увидеть судьбу этой семьи. С каждым снимком ты замечаешь, какие изменения происходили с этими женщинами, как складывалась их судьба и сколько им выпало жизненных испытаний.

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2011


2012


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Только самые близкие родственники всегда тебе помогут и поддержат в тяжелой жизненной ситуации. Изменения, которые запечатлены на фотографиях, показывают, сколько у жизни припасено испытаний для каждого.

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: семья, фото
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