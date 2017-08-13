Главная » Мировоззрение, Политика

М.В. Величко: Что есть что?

08:49. 13 августа 2017 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:„Новая лекция М.В. Величко, которая посвящена различным вопросам психологии, философии и другим гуманитарным наукам. И все это в ракурсе того, что мы живем в информационном веке, в эпохе когнитивных технологий и в то же время в период глубокого кризиса. А он не только в экономике, он и в отношениях между людьми…

Открыто и честно о мире, в котором мы живем, о его глубинных смыслах в большой лекции от ученого М.В. Величко…”


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, власть, информационная, кризис, Культура, мировоззрение, наука, общество, русский, смысл, совесть, социология, технологии, управление, философия, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
..., чуть ли не половина того, что есть на самом деле под землей... время возглавлявшая Институт мозга, признавала, что есть такие особенности человеческой деятельности, которые... (тем более, что он явно вел себя как священник, то есть лицо жреческого...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
... кто-нибудь осмеливался заявлять, что человек есть то, что он ест, Современная Медицина объявляла... Медицины от Современной. Современная Медицина велит врачам оставаться вне политики. Конечно...
Свеча над пропастью
...«Разве ты не видишь, что есть на свете женщина, которой ...так? - Малыш вообще вел себя странно. - Что значит странно? - Объяснить...так? - Малыш вообще вел себя странно. - Что значит странно? - Объяснить...вчерашних событиях, о слежке, что велась за ним, когда он...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... к выводу, что детеныш орангутана, которого он изучал, вел себя «точно...еду вдруг неожиданно убирали, она вела себя так, словно трапеза ...всей очевидностью докажет, что такие развитые цивилизации существуют; что есть возможность избежать саморазрушения...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...Мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует ...года, Людьми, искусством, всем, что есть – природа… И вдруг очнусь,...смерти нет! А всё что будет, всё, что есть – творится вот сейчас... пути, куда твой долг велит – идти, Врагов не знать...
Племя Каина
... хозяйство, которое она вела идеально. Ее только беспокоило, что односельчане обходят дом..., - запыхавшись, проговорил Степан Сергеевич, - я вел себя не слишком любезно с... связаться с вами. Просила передать, что есть работа по одному совместному издательскому...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>