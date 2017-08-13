М.В. Величко: Что есть что?

...Мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует ...года, Людьми, искусством, всем, что есть – природа… И вдруг очнусь,...смерти нет! А всё что будет, всё, что есть – творится вот сейчас... пути, куда твой долг велит – идти, Врагов не знать...