М.В. Величко: Что есть что?
08:49. 13 августа 2017 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из аннотации:„Новая лекция М.В. Величко, которая посвящена различным вопросам психологии, философии и другим гуманитарным наукам. И все это в ракурсе того, что мы живем в информационном веке, в эпохе когнитивных технологий и в то же время в период глубокого кризиса. А он не только в экономике, он и в отношениях между людьми…
Открыто и честно о мире, в котором мы живем, о его глубинных смыслах в большой лекции от ученого М.В. Величко…”
Открыто и честно о мире, в котором мы живем, о его глубинных смыслах в большой лекции от ученого М.В. Величко…”
Источник: ss69100.livejournal.com