Крым: показатель хорошей жизни – растений крадут меньше!

Отличная шутка, подумаете Вы, и ошибетесь! После возвращения Крыма в Россию, крымчане стали меньше воровать растения в Ботаническом саду города Симферополя. Вот такая интересная зависимость проявилась: чем жизнь лучше, тем больше люди стали ценить прекрасное.

Директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (вот такое длинное название!) Анна Репецкая рада тому, что взгляды крымчан изменились. С 2004 года в саду постоянно пропадали тайно растения, заставляя руководство волноваться.

Жизнь во времена Украины была не сахар: люди выживали, как могли. Теперь же, по мнению Анны, «люди стали жить лучше в финансовом отношении и имеют возможность прийти в питомник и приобрести то, что им необходимо». Да и круглосуточная охрана имеется, обеспечивающая безопасность не только растениям, но и посетителям.

Получается, проблема была в доходах горожан? Да нет, не только. Пришлось сделать поправку и на менталитет. Сейчас крымчане осознали, что в их руках не только собственное благосостояние, но и развитие полуострова. Ведь все начинается с мелочей: сегодня ты растения крадешь, а завтра в бюджет руками и ногами залезешь?

Крым же меняется. Пришла новая власть, ориентированная не просто на подключение и интеграцию в общероссийскую экономическую систему, но и на реализацию собственных уникальных возможностей для ведения бизнеса, как не раз отмечал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Далеко ходить не надо. В прошлом году в крымскую экономику было вложено порядка 53 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, подписаны соглашения и начата реализация 168 проектов, в рамках которых будут инвестированы более 182 млрд. рублей и создано более 11 тысяч рабочих мест. Это не просто налоги в республиканский бюджет, но и повышение уровня и качества жизни крымчан.

Развиваются помимо инвестиционной сферы также туризм, строительство, промышленность и сельское хозяйство. Люди уверенно смотрят в будущее, строят планы. Им есть чем гордиться… Они сделали непростой выбор в сложное время, и не пожалели о нем.

Проблемы, конечно, еще остаются, но они уже общероссийские, а не местечковые. И не стоит забывать, что копились они годами. Киев двадцать лет людей грабил, ничего не вкладывая в развитие полуострова. За время же пребывания в России сделано было немало, но впереди еще много работы. Главное, что изменилось само отношение крымчан к своей малой родине.

Показательна история со скифским золотом, истории, связанные с «черными археологами» и желанием украинских олигархов прибрать к рукам археологические находки в Крыму. Криминал на полуострове российские силовики и полиция держат под контролем, а что творится на Украине? Игорный бизнес под Аваковым и батальоном «Азов».

В Крыму сейчас и дороги ремонтируются, и Керченский мост строится, и капитальный ремонт жилых домов производится, что тоже важно. Так что крымчанам явно на пользу пошло возвращение в Россию. Ну, а проблемы будем решать и дальше, причем с помощью государства. Это жизнь…