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Крупнейшие в мире продавцы и покупатели оружия

09:04. 13 августа 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:
СИПРИ дает вот такую картину за последние 7 лет:


Китай как "просел", арабов снова недавно "раскрутили", их же деньги идут и на Пакистан…
Разрыв между США и РФ подозрительно небольшой, зачем-то австралов встроили и кто это там на 9-м месте?!

Оригинал: nosikot

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: оружие, торговля
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