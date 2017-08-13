Крупнейшие в мире продавцы и покупатели оружия

СИПРИ дает вот такую картину за последние 7 лет:Китай как "просел", арабов снова недавно "раскрутили", их же деньги идут и на Пакистан…Разрыв между США и РФ подозрительно небольшой, зачем-то австралов встроили и кто это там на 9-м месте?!