Крупнейшие в мире продавцы и покупатели оружия
09:04. 13 августа 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
СИПРИ дает вот такую картину за последние 7 лет:
Китай как "просел", арабов снова недавно "раскрутили", их же деньги идут и на Пакистан…
Разрыв между США и РФ подозрительно небольшой, зачем-то австралов встроили и кто это там на 9-м месте?!
Оригинал: nosikot
Китай как "просел", арабов снова недавно "раскрутили", их же деньги идут и на Пакистан…
Разрыв между США и РФ подозрительно небольшой, зачем-то австралов встроили и кто это там на 9-м месте?!
Оригинал: nosikot
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com