Иранский ответ

...Nəsrəddin şah Qacar) - четвертый иранский шах. Властвует с 1848 .... Специальные альбомы хранили работы иранского творца. Сейчас во дворце... одним из основоположников современного иранского театра. Так как женщинам... в 1917 году. И ответ с другой стороны, фото...