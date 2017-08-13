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Иранский ответ

14:44. 13 августа 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:


Иран ответил США выделением $520 млн на развитие ракетной программы

В ответ на новые американские санкции парламент Ирана принял план противодействия, который предусматривает расширение финансирования ракетной программы и зарубежных военных операций Корпуса стражей исламской революции
Парламент Ирана большинством голосов принял антиамериканский закон, одним из положений которого стало расширение программы создания баллистических ракет и увеличение ее финансирования, передает агентство IRNA.
В сообщении не говорится, сколько именно средств пойдет на эту программу, однако, по данным The Daily Sabbah, в законе предусмотрено выделение $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За закон проголосовали 240 из 247 присутствовавших на заседании депутатов.
«Американцы должны понять, что это — только первый шаг», — цитирует газета спикера Али Лариджани.

Согласно законопроекту МИД, Минобороны страны, разведка, также Корпус стражей исламской революции и Исламская республиканская армия должны в течение полугода после принятия закона разработать всеобъемлющий стратегический план по борьбе с новыми угрозами в связи с санкциями США. Кроме того, в отношении отдельных лиц и организаций из США вводятся санкции: они не смогут вести банковские операции через иранские кредитные организации, их счета будут заблокированы, а имущество конфисковано. Он охватывает широкий спектр лиц и ведомств, включая бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, военных, а также «американские организации, которые поддерживают государственный терроризм, в том числе региональную террористическую деятельность сионистов». Законопроект также выделяет около $5 млрд на укрепление обороноспособности страны, противодействие терроризму, усиление дипломатических возможностей Ирана и активизацию разведки, обеспечение региональной стабильности, поддержку КСИР и повышение Ираном оборонительных возможностей против возможных ядерных ударов.

http://www.rbc.ru/politics/13/08/2017/599007ce9a79471395b8138d?from=main – цинк

PS. Подобный жесткий ответ намекает на то, что гибридная война Ирана против Саудовской Аравии на территории третьих стран будет обостряться, а общее влияние Ирана на территории Сирии и Ирака будет возрастать, так как во многом это влияние базируется на гибридных операциях осуществляемых КСИР на территории Сирии, Ирака, Йемена, Катара, Ливана.
При этом, развитие ракетной программы будет усиливать как конфронтацию с Израилем (вкупе с созданием шиитского моста "Тегеран-Бейрут"), так и создавать риски денонсации американо-иранской ядерной сделки, которую часть американского военно-политического истеблишмента жаждет отменить. Активизация ракетной программы Ирана, будет трактоваться как "нарушение стратегической стабильности" и подготовка к созданию носителя идентичного МБР под гипотетическую иранскую ядерную программу. Иран в свою очередь будет указывать на то, что санкции нарушают условия соглашения заключенного при Обаме, что освобождает Тегеран от некоторых обязательств. В США, в свою очередь, в том числе и с подачи израильского лобби, будет продолжаться кампания за дальнейшее ужесточение санкций против Ирана, дабы попробовать экономическими методами купировать неблагоприятную для США ситуацию с расширением иранского влияния в Ираке.
Среди гибридных действий, которые могут предпринять США могут быть удары по иранским прокси в Сирии или Ираке, активизация поддержки Пешмерги в Ираке (в свете приближающегося референдума и возможного курдско-шиитского конфликта), а также раскачка курдского фактора на территории самого Ирана. В любом случае, американские санкции против Ирана и иранский ответ на них, не приблизят регион к миру, а скорее наоборот, будут способствовать общему нарастанию напряженности.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, война в ираке, война в сирии, Израиль, ирак, иран, санкции, сирия, США
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