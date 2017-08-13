Гипотетический сценарий

Один из гипотетических сценариев развития военного конфликта между КНДР и США/Южной Кореей без учета вопроса с запуском МБР с ядерными боеголовками или тактических ядерных ракет по Сеулу, а также превентивных ударов по Пхеньяну и ракетно-ядерной инфраструктуры КНДР. Рассматривается не ядерный вариант войны.Со стороны КНДР предполагаются наступательные действия к югу от 38-й параллели. Со стороны армии Южной Кореи предполагаются сдерживающие оборонительные и контрнаступательные действия.США в рамках сценария носят авиаудары по военной инфраструктуре КНДР и осуществляют десантные операции за счет сил развернутых в Японии и Южной Кореи. Рассматривается гипотетический десант в Вонсан при поддержке АУГ "Карла Винсона".С другой стороны, не объясняется необходимость вторжения, так как есть альтернативна с не ядерными ударами по Сеулу с использованием дальнобойной артиллерии, РСЗО и тактических ракет.Не раскрыт и вопрос – кто именно начнет войну и какую позицию при этом займет Китай.В целом, схема выглядит как своеобразная перелицовка событий времен Корейской войны 1950-1953 года в новых исторических и военно-политических реалиях.Все это конечно лишь предположения, но возникают они не просто так. Трамп на встрече с Макроном подтвердил, что США готовы к военному решению. МИД РФ в свою очередь заявил, что вероятность военного конфликта является высокой.Китай по-прежнему призывает обе стороны к деэскалации. МИД Германии пошел еще дальше и прямо обвинил США и Южную Корею в провоцировании Северной Кореи, назвав политику США полностью безответственной.

Источник: colonelcassad.livejournal.com