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Гипотетический сценарий

18:03. 13 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Один из гипотетических сценариев развития военного конфликта между КНДР и США/Южной Кореей без учета вопроса с запуском МБР с ядерными боеголовками или тактических ядерных ракет по Сеулу, а также превентивных ударов по Пхеньяну и ракетно-ядерной инфраструктуры КНДР. Рассматривается не ядерный вариант войны.

Со стороны КНДР предполагаются наступательные действия к югу от 38-й параллели. Со стороны армии Южной Кореи предполагаются сдерживающие оборонительные и контрнаступательные действия.
США в рамках сценария носят авиаудары по военной инфраструктуре КНДР и осуществляют десантные операции за счет сил развернутых в Японии и Южной Кореи. Рассматривается гипотетический десант в Вонсан при поддержке АУГ "Карла Винсона".
С другой стороны, не объясняется необходимость вторжения, так как есть альтернативна с не ядерными ударами по Сеулу с использованием дальнобойной артиллерии, РСЗО и тактических ракет.
Не раскрыт и вопрос – кто именно начнет войну и какую позицию при этом займет Китай.
В целом, схема выглядит как своеобразная перелицовка событий времен Корейской войны 1950-1953 года в новых исторических и военно-политических реалиях.

Все это конечно лишь предположения, но возникают они не просто так. Трамп на встрече с Макроном подтвердил, что США готовы к военному решению. МИД РФ в свою очередь заявил, что вероятность военного конфликта является высокой.
Китай по-прежнему призывает обе стороны к деэскалации. МИД Германии пошел еще дальше и прямо обвинил США и Южную Корею в провоцировании Северной Кореи, назвав политику США полностью безответственной.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, Россия, северная корея, США, южная корея
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