Если война началась…

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

«Предлагаем вашему вниманию статью члена Свердловского регионального отделения Партии Великое Отечество, депутата Совета депутатов Пашийского сельского поселения Дерендяева Александра Владимировича. Против России объявлена «санкционная» война. Что делать?

«Хроника санкционных мер, принимаемых Западом в отношении России, уже давно напоминает сводку боевых действий, отчего патриотическими аналитиками – и вообще всеми честными здравомыслящими людьми – признается как неоспоримый факт: против нашей страны начата полномасштабная экономическая война. Тролли-провокаторы шумно выдвигают идею некоего «симметричного ответа». А между тем совершенно очевидно, что когда государству объявлена война, оно обязано ради победы перестроить экономику на военный лад.

Что означает такая перестройка? Она предполагает пакет мероприятий по повышению устойчивости всего хозяйства страны, всей экономики. Чтобы не просто успешно выдержать санкции, а и отразить их. Есть явления, которые безвредны в мирной жизни, но на военном положении превращаются в угрозу. И уж тем более надлежит исправлять такие явления, которые и в мирной-то жизни создают экономические проблемы в региональном, а часто и в федеральном масштабе.

К числу непременных мероприятий относятся: государственный контроль цен в важнейших секторах экономики; государственный контроль над стратегическими предприятиями, муниципальный контроль над градообразующими предприятиями; строгий контроль, склоняющийся к запрету на покупку импорта; интенсивное развитие внутреннего рынка и поощрение внутреннего сбыта, в особенности по важнейшим видам продукции (цемент, металлопрокат, лесоматериалы).

А ещё необходим – запрет банкротства предприятий.

Банкротство предприятий во время войны недопустимо. Любых промышленных предприятий во время любой войны. В военное время на счету должен быть каждый человек, каждый агрегат и уж точно – каждый завод.

Банкротом называют предприятие, не рассчитавшееся по своим долгам. И за долги оно подлежит распродаже – целиком и полностью, либо по частям. В подавляющем числе случаев предприятия распродаются по частям. После этого предприятие, как предприятие перестает существовать, перестает производить продукцию, пополнять бюджет страны, давать рабочие места и средства к существованию его работникам.

С каждым банкротством в России одним предприятием становится меньше. Из 1000 предприятий, попадающих под процедуру банкротства, 999 ожидает летальный исход. И горький смех заключается в том, что при таком результате банкротство считается … процедурой ОЗДОРОВЛЕНИЯ. Вы не желаете оздоровиться в санатории, где 10 из 10 пациентов после лечения выносят вперед ногами? А почему не желаете? Тогда давайте дадим правильное определение законодательству о банкротстве в России – узаконенный развал хозяйства страны. За такое и в мирное время надо бы ставить к стенке. А тут – война!

Предприятие не может рассчитаться по долгам и, поэтому, его надо развалить. Ничего себе логика! А если тараканы в доме, то давайте дом подожжем, чтобы их вывести. А если голова болит, то лучше её сразу больному отрубить.

За долги, за бесхозяйственность сначала должен кто-то ответить. Но это всё разговоры для мирного времени. А о каких долгах может идти речь во время войны? О долгах России перед Западом? Ну, так война списывает все подобные обязательства. О долге предприятия перед частным российским лицом? Ну, так на время войны нужно просто накладывать мораторий на такие долги. После войны разберемся, это не трудно. Отчетность у предприятия есть, активы предприятия учтены, и их примерную стоимость можно пересчитывать всю оставшуюся жизнь на любой момент времени. Номинальная же величина долга предприятия перед кредитором известна и с момента моратория становится неизменной. Так после отзыва у банка лицензии на его процентные обязательства Банком России также накладывается мораторий. После чего долги банка перед кредиторами больше не увеличиваются.

Если в мирное время интересы кредитора это одно, и его права на претензии к предприятию практически первостепенны, то во время войны первостепенное значение имеют интересы государства. Удивительно, конечно, с какой стати в мирные дни государственные интересы задвигаются на задний план, ну да бог с ним. Но давайте не будем спорить, что они точно первостепенны во время войны.

Сегодня под процедуру банкротства подведено множество предприятий, и малых – неизвестных, и муниципальных, и очень даже крупных и известных:

Мотовилихинские заводы: http://perm.bezformata.ru/listnews/motovilihinskie-zavodi-bankrotit-samo/58435275/

МУП Серпуховского района: http://serpnews.ru/?p=8531

Завод трансформаторов: http://xn--c1awg.xn--80aswg/5088-zavod-transformatorov-v-polevskom-snova-priznayut-bankrotom.html

А что же делать с такими предприятиями, если не банкротить? Как делать? Кому делать?

Предприятия нужно условно национализировать. Т.е. поставить предприятия под контроль государства с известными правами государства этот контроль осуществлять. Орган контроля придумать не сложно. Органы управления предприятия на время войны нужно изменить, включив в Советы директоров представителей от государства, муниципалитета, депутатов, рабочих коллективов, представителей крупных заказчиков продукции и финансирующих банков.

Управление предприятиями можно поручить конкурсным управляющим. Тем самым, которые до сих пор «успешно» «оздоравливали» свои предприятия, полностью стирая их с промышленной карты страны. Просто нужно утвердить для конкурсных управляющих новые цели, правила и условия «оздоровления». Например:

Сохранение и расширение высококвалифицированной кадровой базы предприятия. Плановое увеличение объема производства значимой продукции данного предприятия. Получение всех возможных госзаказов на предприятие, так как условно-национализированные предприятия автоматически получают преимущественное право на госзаказы.

4.Законно и неоспоримо заявлять свое предприятие, как поставщика соответствующей продукции, любому известному покупателю данной продукции на территории РФ. В рамках импортозамещения. На правах приоритета отечественного перед импортным.

5.Получение гарантированного финансирования от банков под гос. заказы и заказы в рамках импортозамещения.

Уже неплохо, правда? И, конечно, нужно ввести с одной стороны заметную мотивацию конкурсным управляющим за успешную работу их предприятий, и суровую (уголовную) ответственность с другой стороны за любой неуспешный результат.

Существующая нормативно-правовая база, регулирующая хозяйственные отношения между субъектами совсем не по-военному не помешает, если будет принят закон «О мобилизации экономики». Этот закон расставит приоритеты по-новому, а ранее прописанные права и обязанности до окончания войны спокойно полежат в стороне.

А как иначе, если экономика требует срочной мобилизации?»

Предыдущая статья Дерендяева Александра Владимировича «Муниципальное имущество — патриотический выбор прост».

Источник: nstarikov.ru