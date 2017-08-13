Э-ге-гей, Одесса! Город-герой скатился до гей-парада?

Радужный флешмоб провели в рамках фестиваля «Одесса Прайд-2017» представители украинского ЛГБТ-сообщества. Приморский бульвар на время превратился в стойбище экзальтированных геев и лесбиянок, чьи тельца защищала одесская полиция: 500 человек охраняли 140 активистов. Поздравляем тебя, город-герой Одесса, с новыми «хероями»…

Не всем понравился Марш равенства с котиками и призывами проявить понимание. Националисты и некоторые граждане негативно восприняли попытку «радужных» активистов навязать им свои взгляды на жизнь. Правда, руководство города не протестовало и, как отметил один из пользователей Сети, на «празднике» очень не хватало мэра Одессы Труханова.

Нравится или нет, но поддержка у ЛГБТ-активистов получилась солидная, если взглянете на фото: и полиция, и военные. И, самое главное, состав участников: одесситы, гости из Харькова, Киева, Житомира, Львова и даже Кишинева с Мюнхеном. Группа поддержки прибыла? Нести идеи в массы? Внести что-то новое, правда, не вышло, так как украинские националисты движение застопорили и откровенно высказались по этому поводу:

Не обошлось и без пострадавших. Так, журналиста телеканала «Репортер» Константин Гречаный обвинили в нанесении оскорблений участникам марша. Административное наказание за хулиганство ему теперь «светит».

Впрочем, в Одессе явно было весело. Даже появились идеи о развитии отдельного туристического направления в городе: гей-туризм. Ради пополнения городского бюджета и собственного кармана одесские чиновники вполне могут рассмотреть такое предложение.

Вот только как встречать будут в городе таких «туристов»? Кордоны в два ряда выставлять, охраняя иностранных гостей от нетолерантных одесситов?

Украине больше деваться некуда: «голубизация» страны продолжается целенаправленно и верно. Еще в 2015 году представители нетрадиционной сексуальной ориентации задавались вопросами, как сделать гей-туризм элементом территориального брендинга Одессы? Какие гей-образы должны превалировать в масскультуре? Как привить толерантность одесситам?

Говорят же, что капля камень точит. На Украине с попустительства властей, озабоченных евроинтеграцией, международные извращенцы продвигают свои взгляды. Пока еще Киев однополые браки не разрешил, но кто знает, когда этот момент наступит?

Тем более что Международная ассоциация родителей геев и лесбиянок нацелилась и на Украину. Разве Запад откажется от еще одного рычага управления украинцами? На Украине уже зарегистрировано 44 ЛГБТ-организации, в числе которых: Гей-альянс Украина, Национальный ЛГБТ-портал Украины, Гей-форум Украины и Совет ЛГБТ-организаций Украины. На что они существуют? Зарубежные гранты. Вопросов больше нет?

В этом и заключено колоссальное отличие Украины от России: легализация содомитов и прочих извращенцев нам непонятна и чужда. В России иные герои, не имеющие ничего общего с подобными девиациями. Зато в Незалежной то Бандеру прославляют, то гей-парады охраняют.