Царское золото и недвижимость – кто и сколько должен России?

Начать стоит с одного, весьма показательного эпизода: в 1986 году, недавно усевшийся на советский трон генсек М. Горбачев ни с того ни с сего решил вернуть английским «партнерам» долги царской России.

Как известно, ещё с дореволюционных времен некоторые подданные Её Величества владели русскими ценными бумагами, которые после октября 1917 года по вполне понятным причинам превратились в макулатуру.

В 1924 году СССР и Англия вроде все вопросы по взаимным долгам решили и к этой теме больше не возвращались, хотя держатели ценных бумаг время от времени напоминали о себе. Правда, всегда безуспешно. Во всяком случае, до тех пор, пока Горбачев не подтвердил правильность поговорки – Россия щедрая душа. И согласился выплатить 54,8% стоимости ценных бумаг, что вылилось в уплаченные англичанам 120 миллионов фунтов стерлингов.

Зачем это было сделано – остается только догадываться. Причем особо гадать не придется, зная деструктивную суть Горбачева и его дальнейшую роль в развале СССР. Но тогда, в 1986 году, он своим решением не только сократил валютные резервы СССР, но попутно взбудоражил и других держателей ценных бумаг. Например, во Франции и в Бельгии

Особенно обрадовались этому прецеденту французы, которые держали на руках сотни тысяч ценных бумаг и постоянно требовали от СССР возврата своих денег. Но если при

других генсеках их просто посылали по известному адресу, напоминая, что Российская империя не существует с 1917 года, то друг всей мировой прогрессивной общественности Горбачев подарил им надежду, подписав в 1990 году указ о признании СССР обязательств царской России.

Сталине и

Правда, его удивительную гибкость в переговорах успели оценить только вернувшие часть своих денег англичане, но не французы. Так как в 1991 году первый в истории СССР генсек-президент и будущий рекламщик американской пиццы был выкинут на свалку истории, получил в кормление персональный фонд и больше не участвовал в международных делах.

К сожалению, его преемник – Б. Ельцин - продолжил начатое Горбачевым дело? и в 1996 году В. Черномырдин и его французский коллега Л. Жоспэн подписали договор, по которому Россия обязалась выплатить французским держателям ценных бумаг 400 миллионов долларов.

Если Горбачев вернул долги англичанам, скорее всего, для того, чтобы они оценили его «прогиб» и готовность поддерживать «конструктивный» диалог, то Черномырдин подписывал договор во многом вынужденно.

После горбачевской «перестройки» и пятилетки погромных ельцинских «реформ» Россия набрала кредитов на 130 миллиардов долларов и ежегодно выплачивала проценты в размере 9 миллиардов. Такие деньги каждый раз приходилось изыскивать с огромным трудом.

«Великие» экономисты гайдаровского призыва видели выход из положения только один – Россия должна была «сотрудничать» с западными банками. Только они, вернее, предоставляемые ими кредиты, могли помочь стране. Но в 1996 году банки давали кредиты уже не так охотно, как раньше. Банкиры прекрасно видели, что ельцинские «реформы» не возрождают, а уничтожают Россию. Поэтому Черномырдину надо было показать готовность к «правильному» сотрудничеству и пойти на ряд уступок. Вот Россия и подписала договор о возврате царских долгов, фактически только лишь за возможность получить кредиты.

Спору нет – долги надо отдавать. Всегда. Как и выполнять взятые на себя обязательства и соблюдать договоренности. Но почему-то так получается, что эти правила хорошего тона относятся исключительно к России. А вот наши западные и восточные «партнеры» никогда не спешили следовать этим правилам. Более того, постоянно увиливали и увиливают от их соблюдения. И примеров тому – масса.

Как известно, до Первой мировой войны Российская Империя была одним из богатейших государств мира. К 1914 году её золотой запас оценивался в 1 695 000 000 рублей – самый большой золотой запас в Европе. Но за 1914-1922 годы две трети его было растрачено, и это не считая потери других материальных и культурных ценностей плюс зарубежной недвижимости. До сих пор никто не знает, во сколько обошлись России потрясения, терзавшие страну после 1917 года. Зато известно другое – колоссальные потери Россия понесла в том числе и благодаря нашим «партнерам».

Впрочем, кое-какие цифры известны.

Так, в 1923 году нарком внешней торговли Л. Красин, занимавшийся вопросами восстановления торговых отношений со странами Антанты, обратился в юридическую фирму «Пинкертон». Целью обращения стал розыск всех активов Российской Империи, в первую очередь драгметаллов, ценных бумаг и недвижимости.

Стоит отметить, что после смерти Красина фирма «Пинкертон» не прекратила заниматься этим делом и за многие десятилетия обнаружила в разных странах драгметаллов на 100 миллиардов долларов (по ценам середины 90-х годов), а недвижимости – на 300 миллиардов.

Один из самых дотошных исследователей темы «царского золота», доктор исторических наук В. Сироткинприводит вот какие цифры: в Англии до сих пор хранится 45 тонн золота, переданного Россией в годы Первой мировой войны в счет оплаты оружия и амуниции, оцениваемого в 50 миллиардов долларов. В 25 миллиардов оценивается золото, переданное Франции. В 23 миллиарда – золото, ушедшее в США, 5 миллиардов - золото в Швеции. На 1 миллиард украли «золото Колчака» легионеры чехословацкого корпуса, воевавшие в России с 1918 года.

Но больше всех – на 80 миллиардов - ограбила Россию Япония. Такие матерые страны-воры, как США и Великобритания, признают наличие у них царского золота и даже готовы обсуждать тему его возврата, а вот Франция, Швеция, Чехия и особенно Япония и слышать на этот счет ничего не хотят.

И если к чехам ещё можно не предъявлять претензии в полном объеме, хотя бы потому, что чехословацкое правительство приютило после Гражданской войны и материально поддерживало многих русских эмигрантов, то Япония, наоборот, сама бесконечно поднимает вопрос о «северных территориях». Хотя прежде чем говорить на тему Курильских островов, не мешало бы закрыть все вопросы с царским золотом.

Горбачев и Ельцин доказали, что Россия очень щедрая душа, особенно когда речь не идет о собственных гражданах, но всё же кое-кому и края надо видеть. Япония не просто присвоила себе золото на 80 миллиардов, фактически она получила контрибуцию от страны, союзником которой была в Первую мировую войну. Впрочем, как США, Англия и Франция. Все эти страны попросту присвоили себе золото, переданное им на ВРЕМЕННОЕ хранение, и это можно расценивать как грабеж средь бела дня.

Несмотря на оцененные в 400 миллиардов долларов российские зарубежные активы, с 1991 года почему-то никто не спешит поднимать вопрос об их возврате. Единственным из высокопоставленных чиновников, кто принял хоть какое-то участие в решение этого вопроса, был Е. Примаков. Однако на нём все и закончилось, потому что беломраморный царь Борис был занят более важными делами и недосуг ему было разбираться с какими-то там 400 миллиардами. Нет, правильные резолюции на ряде документов он, конечно, ставил, вот только его распоряжения в данном случае никто не выполнял.

Одно дело начать войну на Кавказе и пострелять по Белому дому из танков – тут все делалось оперативно. И совсем другое дело – досаждать «партнерам» напоминанием о каком-то там царском золоте. После таких напоминаний «друг Рю» ведь и обидеться мог и в следующий раз отказался бы в царскую баню идти. Да и европейские «партнеры», столь щедро закабалявшие Россию кредитами в девяностые, тоже могли бы не понять разговоров о золоте столетней давности. В общем, каждый раз тема царского золота спускалась на тормозах.

Ещё большая путаница наблюдается с зарубежной недвижимостью, с которой до конца не разобрались до сих пор. Хотя разбираться с ней начал ещё нарком Красин в начале 20-х годов. Но почти сто лет прошло, а воз и ныне там – никто точно не знает, чем именно владела Россия за рубежом.

Усугубляет проблему и церковная недвижимость, которой также было немало утеряно с 1917 года и которую с того же самого времени практически никто не контролировал. Но и когда контролировал, дело иногда принимало скверный оборот.

В этой связи стоит вспомнить одну из самых омерзительных выходок оттепельного перестройщика Н. Хрущева. Как известно, либеральная общественность очень любит этого «прогрессивного» деятеля за ХХ съезд и разоблачение «культа личности». За это она готова прощать ему все остальное – и расстрелы невинных людей в Новочеркасске и Тбилиси, и эксперименты с экономикой, и клоунаду в политике.

«Кукурузный царь» Никита отметился не только этим, а ещё и так называемой «Апельсиновой сделкой», умудрившись продать отнюдь не союзному Израилю 22 объекта церковной недвижимости и земельные участки за 4,5 миллиона долларов. 7 октября 1964 года было подписано Соглашение №593, согласно которому Израиль оформил в собственность строения и земельные участки в Иерусалиме общей площадью 167 000 кв. метров, ранее принадлежавшие Императорскому Православному Палестинскому Обществу (ИППО).

За все это Израиль должен был заплатить 4,5 миллиона долларов. Но дальше начался типично хрущевский цирк. «Оттепельщик» согласился получить оплату не сразу, а в течение двух лет, да и не валютой, а апельсинами и какими-то тряпками. Которые ушлые израильтяне загрузили на два парохода и отправили в СССР. Причем по пути часть апельсинов испортилась.

Таким образом, Хрущев променял часть бесценной Святой земли, которую десятилетиями посещали русские паломники, на то, что получил бы от любого нашего арабского союзника в сто раз дешевле. Та же самая Сирия или Египет отправили бы нам хоть с десяток пароходов груженых апельсинами, попросив взамен несколько танков или самолетов. Но таков уж был Никита Сергеевич, любитель вышиванок, гопака и решений, от которых подчас волосы вставали дыбом у всего мира.

Видать, не зря придумали поговорку про свинью и апельсины, которая после Соглашения №593 приобрела вполне законченный смысл. Не раз встречались в истории России полуадекватные, да и совсем неадекватные правители, но из всех них только Хрущев додумался до того, чтобы торговать Святой землей. Вернее, менять её на апельсины.

Вывод из всей этой истории с царским золотом и зарубежной недвижимостью напрашивается достаточно простой. Россия не только не требовала его возврата, но сама выплачивала значительные суммы за царские ценные бумаги. Происходило это потому, что горбачевско-ельцинская политика превратила вторую сверхдержаву мира в страну-попрошайку, в страну-терпилу, которая просто по определению не могла что-то там требовать у «партнеров». А могла лишь смиренно сносить все тычки и оплеухи, занимать бесконечно деньги, все глубже увязая в долговой яме и гнать на Запад сырье по бросовым ценам.

Хотя горбачевско-ельцинская эпоха давно закончилась, в настоящее время поднимать вопрос о царском золоте так же бессмысленно, как и двадцать лет назад. Сейчас с Россией точно так же не будут разговаривать, на этот раз прикрываясь санкциями. Да и не видно у наших власть предержащих желания обсуждать с «партнерами» такие темы.

Судя по всему, прав был покойный Б. Немцов, который, будучи вице-премьером и ознакомившись с документами по царскому золоту, высказался в том духе, что тема эта бесперспективная. Дескать, «что упало, то пропало». А это означает, что если Россия и получит что-то от тех 400 миллиардов зарубежных активов, так только жалкие крохи. В лучшем случае, и неизвестно когда. Если вообще получит когда-то.