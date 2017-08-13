Бывший глава МИ-6 признал поражение перед Путиным в стратегическом плане фрагментации России

The guardian: https://goo.gl/7pCH25

Именно в эти дни 9 лет назад произошла пятидневная война Грузии. Эта война имела значительные политические, экономические и геополитические последствия. По этому случаю, бывший глава МИ-6 Джон Скарлетт в специальном интервью TheGuardian раскрыл некоторые закулисные истории, связанные с этим вопросом, а также с революцией роз в Грузии через несколько лет. По его словам, «Революция роз» была совместным усилием ЦРУ и МИ-6, и она преследовала различные цели.

Он уточнил: «Предполагалось, что после того, как мы привели Саакашвили к власти, чтобы осуществить стратегический план фрагментации России и ее повторный распад в три этапа. Первым шагом стало создание военных и разведывательных баз и развертывание военных офицеров и офицеров службы безопасности в Южной Осетии. На втором этапе радикальные исламисты должны были прийти к власти в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Черкессии. За этой частью плана последовали совместные конкретные встречи между ЦРУ, МИ-6 и старшими должностными лицами сил безопасности Турции и Саудовской Аравии. Если бы в этих регионах исламисты удержали политическую власть, практически силы НАТО могли бы получить доступ к северным горам Кавказского региона.

Третий шаг, как ожидалось, хотели начать после стабилизации военных и ЧВК баз на Украине. Было спланировано, что в результате координации усилий служб безопасности США и Великобритании, случиться фиктивная ссора между Украиной и Россией, а затем с вмешательством американских и британских сил НАТО будет взят под контроль Северный Кавказ и все российские берега вместе с Черным морем. Мы считали, что этот этап операции будет завершен официальным принятием в члены НАТО Украины и Грузии, и практически Россия столкнется с очередным коллапсом».

Джон Скарлетт продолжил: «Революция в Грузии закончилась победой [спецслужб], и Саакашвили пришел к власти. Он призвал к членству в НАТО, которое было включено в повестку дня саммита НАТО при нашем посредничестве. Однако, к сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе. Базы ЦРУ, которые предположительно хотели размещаться в Южной Осетии, были недееспособны в Тбилиси. С другой стороны, были подготовлены первые шаги для второго этапа, но следующий удар Путина в Чечне и тактика выжженной земли сорвал все планы на Северном Кавказе.

Хотя кризис Украины и России обострился в несколько этапов, Путин нанес третий смертельный удар по этому стратегическому плану путем интеграции Крыма в Россию; И разочаровал нас в [возможности осуществлении планов по] разделению России, и практически операция была прекращена».

«Я должен признать, что из-за двух грузинских и крымских войн, самый стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет, закончился неудачей», – добавил бывший глава MI6.

Он сказал: «Насколько я знаю, в настоящее время ведутся большие планы по оживлению этой цели. Однако, в то время пассивный подход Ельцина в Восточной Европе и на Южном Кавказе заставлял нас надеяться на окончательную победу. Революция роз в Грузии и на Украине была результатом бездействия Ельцина, но после прихода Путина к власти, он со своей непредсказуемой личностью, сорвал все наши планы в двух грузинских и крымских войнах».

«Теперь я считаю, что, хотя Путин, вмешавшись в Сирию, пытался перенести военные угрозы и угрозы безопасности России за границу этой страны, но силы Такфири и ИГИЛ могут использовать теорию пчелиной атаки, чтобы вывести из строя этого сильного медведя», – так закончил свои слова бывший чиновник безопасности Великобритании.