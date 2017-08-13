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Британия: вторжение в Ирак сулило прибыль

12:31. 13 августа 2017 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

british-forces-leaving-iraq-this-weekend

Все тайное становится явным! Прописная истина, о которой многие предпочитают забыть, обстряпывая свои грязные делишки. Так и британская монархия, не раз отметившаяся в истории скандальными и сомнительными сделками, продолжает «держать марку». Лондон неплохо заработал во время вторжения Ирака в Кувейт. Что случилось позже, все в курсе?

Секретные документы Национального архива предали гласности: британское правительство посчитало вторжение Ирака в 1990 году «беспрецедентной возможностью» продать оружие странам Персидского залива. Письменные отчеты министра по военным закупкам Алана Кларка, зачастившего в ту пору с поездками на Ближний Восток, в адрес премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, вскрыли всю гниль британского Кабмина.

«Правительство пыталось получить выгоду. Война являлась стимулом для продажи оружия региону и помогла взрастить прочные отношения, которые продолжаются до сегодняшнего дня».

С кем же встречался Алан Кларк?

С эмиром Катара, министром обороны Бахрейна, представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, Египта и Иордании, продвигая экспорт оружия и приманивая потенциальных покупателей. Британцам было безразлично иракское вторжение в части, касающейся попрания государственного суверенитета и демократии. Вопрос стоял иначе: как увеличить объем текущих планов по оборонным продажам во время кризиса?

Саудиты же были заинтересованы в закупке семи кораблей на воздушной подушке на общую сумму 200 млн. фунтов. Бахрейн желал приобрести истребители Hawk, ОАЭ - 36 вертолетов типа Westland Black Hawk на общую сумму 325 млн. фунтов. Помимо военной техники, британцами странам Персидского залива продавалась также и разведывательная информация.

В результате операция «Буря в пустыне» (освобождение силами международной коалиции территории Кувейта от иракских войск) серьезно ослабили позиции Великобритании в ближневосточном регионе. Лондон и не заметил, как разбивается на осколки его слава. На первое место выходят США, действующие на экс-колониальных территориях Британской империи.

Ирак в результате был разгромлен: выведены из строя важнейшие объекты гражданской и военной инфраструктуры, электростанции, узлы связи, убиты люди. Довершила же разгром этой страны операция «Иракская свобода». Американцы тогда решили довести до конца и реализовать свои военные и политические цели, которые не сумели воплотить в жизнь в 1990 году.

Тэтчер еще повезло. Слава неудачника-авантюриста досталась в большей степени Тони Блэру, во время премьерства которого Лондон санкционировал вторжение в Ирак в 2003 году. Фактически Блэр прогнулся под Вашингтон и сыграл на руку не британским национальным интересам, а США. Плюс это вторжение увеличило угрозу «Аль-Каиды» для Британии.

 

bler

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин в то время заявил, что именно вторжение в Ирак в 2003 году привело к распространению терроризма на Ближнем Востоке:

 

snimok

Хотели заработать и получили в результате рост международной террористической угрозы? Как это предсказуемо… Англосаксы никогда не изменятся. Дестабилизировали ближневосточный регион, пытаясь заработать деньжат. Ведь и глупцу ясно, что кризис 2003 года напрямую проистекал из событий 1990 года.

Сначала Саддама Хуссейна ввели в заблуждение, позволив напасть на Кувейт, чтобы подправить дела после ирано-иракской войны, а потом треснули по носу с размаху. Не успокоились, завершив начатое уже в 2003 году: разгромили страну и убили ее лидера. Западная демократия повела себя хуже тирана, почувствовав волю после распада СССР.

Впрочем, и в наше время британцы не прочь заработать на войне. По словам Фейсала Мекдада, заместителя главы МИД САР, Лондон на пару с Парижем и Вашингтоном помогал террористам использовать химическое оружие.

Добавьте сюда и участие в международной коалиции во главе с США, и заявление Уильяма Хейга, главы британского МИД в 2013 году, о том, что ситуация в Сирии опасна для мира, поэтому стоит поставить сирийской оппозиции оружие. Британские «спасители мира» в очередной раз внесли свою лепту в привнесение хаоса в ближневосточный регион.

Правда, на этот раз получили по зубам от возрожденной России и, собственно, самих террористов. Теракты в европейских и британских городах – это реальность. И никак в Лондоне не могут понять, что прежние позиции на Ближнем Востоке ей не вернуть. Колониальное прошлое давно пора отпустить. Получать же прибыль от продажи оружия в регионе, значит, своими руками убивать своих же сограждан. Сказка кончилась…

Метки: блэр, великобритания, война, война в ираке, деньги, прибыль, Тэтчер
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