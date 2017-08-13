Альтернатива
16:10. 13 августа 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал: brahman
Теза получилась очень жизненной, с учетом того, во что "демократия" превратила Ливию и Ирак.
Плюс интересный материал о том, как угроза военной агрессии помогает Мадуро.
Слова президента США Дональда Трампа о возможной силовой операции в Венесуэле может стать политическим спасательным кругом для непопулярного лидера страны, который давно использует угрозу агрессии США для обоснования политики, которая разорвала в клочья экономику. Президент Николас Мадуро продолжает свободно расходующую финансовые средства социалистическую "революцию", начатую его предшественником, покойным Уго Чавесом, почти 20 лет назад. Ключевыми для популистской риторики, используемой ими обоими, являются постоянные предупреждения, что американская "империя" планирует вторжение, чтобы украсть венесуэльскую нефть.
Оппозиция высмеивала эту угрозу до вечера пятницы, когда Трамп сказал, что силовая операция не исключена, чтобы решить вопрос подавления оппозиции правительством Венесуэлы и углубляющийся социальный кризис.
"Он оказывает услугу Мадуро, укрепляя националистическую позицию, что гринго хотят атаковать Венесуэлу. Это всегда было частью риторики Мадуро, и Чавеса до него. И она им обоим сослужила хорошую службу", – сказал адвокат Луис Альберто Родригес, сидя в кафе и куря кубинскую сигару в одном из более богатых кварталов Каракаса. "Это не окажет никакого иного влияния, кроме как будет использовано правительством, чтобы еще больше объединить людей и атаковать оппозицию", – добавил 44-летний мужчина.
Сторонники Мадуро, которые постоянно оскорбляют лидеров оппозиции, называя их лакеями Вашингтона, сразу бросились в атаку.
"Занимайтесь своими делами и решайте свои собственные проблемы, г-н Трамп!" – метал громы и молнии сын Мадуро, которого также зовут Николас, в новом учредительном собрании страны, которое было избрано в прошлом месяце, чтобы переписать конституцию. Оппозиция опасается, что собрание снимет любые ограничения с полномочий президента, а критики по всему миру осудили собрание как поругание демократии.
"Если на Венесуэлу нападут", – сказал молодой Мадуро, – "то ружья прибудут в Нью-Йорк, г-н Трамп. Мы возьмем Белый дом".
В субботу в Каракасе прошли марши против Мадуро, на которых было мало столкновений с государственными силами безопасности и ни одной смерти.
Более 120 человек погибли во время беспорядков с апреля месяца, в то время как экономика все сильнее погружается в экономический кризис, усугубляемый трехзначной инфляцией, а также нехваткой продуктов и лекарств.
Лидеры оппозиции, рассчитывавшие на правительство США для оказания непрерывного морального и экономического давления на Мадуро, пока что сохраняют молчание в отношении высказываний Трампа, а демонстранты, казалось, были смущены его военной угрозой. "Я не знаю, что вам сказать", – сказала одна женщина, отказавшаяся назвать свое имя. "Это очень запутанно".
Оппозиция, контролирующая конгресс, который был нейтрализован верным Мадуро Верховным судом, бойкотировала голосование в прошлом месяце по новому законодательному супер-органу.
Лидеры оппозиции призвали вместо этого к досрочным президентским выборам, на которых Мадуро наверняка проиграет, так как по его популярности бьют экономические проблемы страны.
"Мадуро не мог бы попросить у Трампа большего подарка. Трамп придал реальность до сих пор невероятным теориям заговора Мадуро", – сказал Дэвид Смайлд, старший научный сотрудник Вашингтонского бюро по Латинской Америке, правозащитного исследовательского центра.
Смайлд сказал, что угроза военной силы со стороны Трампа остановила "успешное движение" венесуэльской оппозиции после того, как группа латиноамериканских правительств присоединилась на прошлой неделе к критике Мадуро за его организацию избрания 30 июля учредительного собрания. "Это грозит расстроить намечающийся региональный консенсус в отношении Венесуэлы. Сегодня страны, которые во вторник подписались под жестким заявлением с критикой авторитарного управления Мадуро, тратят их время на критику заявлений Трампа", – сказал Смайлд.
http://perevodika.ru/articles/1194410.ht
PS. Помнится и у меня в блоге появлялись персонажи, которые пытались всерьез доказывать, что США совершенно не причем к происходящему в Венесуэле.
Демократический эльфизм в этом отношении неистребим.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Поэтому нет ни Кадафи, ни Хусейна