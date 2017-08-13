... блог Дмитрия Беляева «Меморандум политической альтернативы» — так называется документ, под ... частной собственности, не имеет альтернативы для России с ее многовековыми...И наконец, финал «меморандума»: Политическая альтернатива состоит в том, чтобы добиваться...