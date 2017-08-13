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Александр Гордон: Американцы не были на Луне!

18:50. 13 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Вдогонку к вопросу, заданному НАСА…



Спасибо коллеге jeteraconte за ссылку на видео.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: NASA, американцы, здоровье, космос, ложь, луна, наука, технологии, фальсификация, физика, человек
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  • 368 296
    Владимир 13 августа 2017 в 19:55 Ссылка Пометить
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    Верь глазам и разуму СВОЕМУ. При детальной разборке ВСЕХ ФОТО и ВИДЕО о полётах в космос кого либо – они все являются монтажом,любой толковый инженер оспорит их.А есть ли он космос,каковым нам его представляют.Существует всего ДВА снимка охватывающих всю Землю и то фальшивые!

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