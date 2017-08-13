Александр Гордон: Американцы не были на Луне!
18:50. 13 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вдогонку к вопросу, заданному НАСА…
Спасибо коллеге jeteraconte за ссылку на видео.
Спасибо коллеге jeteraconte за ссылку на видео.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Верь глазам и разуму СВОЕМУ. При детальной разборке ВСЕХ ФОТО и ВИДЕО о полётах в космос кого либо – они все являются монтажом,любой толковый инженер оспорит их.А есть ли он космос,каковым нам его представляют.Существует всего ДВА снимка охватывающих всю Землю и то фальшивые!