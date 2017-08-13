Александр Гордон: Американцы не были на Луне!

...тех, кто верит, что американцы были на Луне, некто Сityraccoon написал: ... что Вы! Вот говорят Гордон там, и другие... не...Я не утверждаю, что американцы были на Луне. Но технические возможности, ...Луну. И снова о лунной афере!" P.S. Моя благодарность Александру...