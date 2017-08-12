Главная » История, Мировоззрение

За год до гражданской войны

16:35. 12 августа 2017 Просмотров - 276 Нет комментариев Опубликовал:

Иногда очень полезно и поучительно пересматривать видеозаписи. Зная, что произойдет потом. Несколько дней назад мне попалась видеозапись общения с киевскими студентами. Она произошла почти ровно за год до того, как на Украине произошел госпереворот, а потом началась гражданская война.

Со студентами института журналистики КГУ им. Т. Шевченко я общался 14 марта 2013 года. В тот раз на украинском языке вышла моя книга «Сталин. Вспоминаем вместе» и накануне, в книжном магазине, сотня боевиков партии «Свобода» устроила «показательные выступления».

Гражданская война, захват власти в Киеве четко разделили историю государства Украина на две части: ДО и ПОСЛЕ. После сожженного Беркута, после сожженной Одессы, после убитых мирных жителей Донбасса.

А вот эта встреча была ДО всего этого…

Хронометраж:

00:02:46 – О книге «Сталин. Вспоминаем вместе»
00:11:33 – Предлагал ли Гитлер мирные переговоры Сталину в 1942 г.?
00: 17:58 – Как много в книге «Сталин. Вспоминаем вместе» мнения самого автора?
00:18:48 – Жанр книги «Сталин. Вспоминаем  вместе» и сколько в ней науки
00:21:04 – Книги Николая Старикова – исторический детектив
00:30:48 – Почему в начале войны Советский Союз отступал
00:36:11 – Для чего переводятся книги Николая Старикова на украинский язык
00:40:00 – Какой вопрос задал бы Николай Стариков Иосифу Сталину?
00:40:41 – Про книгу «Геополитика. Как это делается.»
00:42:00 – Задача Резуна – Суворова — жертву выставить агрессором
00:44:06 – В книге «Сталин. Вспоминаем вместе» много неизвестной широкой публике информации
00:45:07 – Самый интересный факт, открывшийся при написании книги «Сталин. Вспоминаем вместе»
00:49:58 – Негатив к Сталину может быть вызван только незнанием фактов, либо нежеланием их узнать
00:51:40 – Есть ли у Николая Старикова репрессированные родственники
00:51:58 – СССР победил Германию благодаря народу и Верховному главнокомандующему
00:54:07 — Почему была написана книга именно о Сталине
00:55:11 –Голод в 1932 г. на Украине был намеренным?
00:58:46 – Для чего была проведена коллективизация

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
...возросли многократно. Резко возросшие в годы войны потребности России в разных видах... урон в результате интервенции и Гражданской войны. Нет сомнения в том, ... прощать англо-саксонских зверств в годы Гражданской войны и всячески поощрять преподавателей вузов...
Без вмешательства и финансирования Западом гражданская война в России не могла состояться
...7. То есть в последние годы Гражданской войны Россия (даже без катастрофы неурожая...том числе за 1918–1920 годыгоды Гражданской войны в России.При этом они...французской революции 1789 года, переросшей через три года в гражданскую войну, во Франции некоторые...
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
...многократно. Резко возросшие в годы войны потребности России в разных ...Версальской конференции 1919 года в исходе Мировой войны и двух ...урон в результате интервенции и Гражданской войны. Нет сомнения в том,... в Первую мировую войну в 1917 году, он был зачислен...
За год до гражданской войны
...год до того, как на Украине произошел госпереворот, а потом началась гражданская война...общался 14 марта 2013 года. В тот раз ...» устроила «показательные выступления». Гражданская война, захват власти в Киеве ... – Почему в начале войны Советский Союз отступал 00...
Три войны Ивана Хижняка
...фотографии и документы, относящиеся к годам гражданской войны. А когда назвал цифру ...спасли его от смерти. Закончилась гражданская война. Стране нужны были опытные, ...видеть фотографии солдат революции, героев гражданской, войны, нести эстафету их подвига ...
МЫ ТРЕБУЕМ ОСТАНОВИТЬ РАЗВЯЗЫВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ!
...в 1918 году по итогам Первой мировой войны. Маршал .... корп" (в 1939 году переименована в «Дженерал анилайн ...что даже в 1944 году немецкие радиоуправляемые катера-бомбы ...намерения деструктивных сил развязать гражданскую войну в нашей многострадальной стране....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>