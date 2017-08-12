За год до гражданской войны

Иногда очень полезно и поучительно пересматривать видеозаписи. Зная, что произойдет потом. Несколько дней назад мне попалась видеозапись общения с киевскими студентами. Она произошла почти ровно за год до того, как на Украине произошел госпереворот, а потом началась гражданская война.



Со студентами института журналистики КГУ им. Т. Шевченко я общался 14 марта 2013 года. В тот раз на украинском языке вышла моя книга «Сталин. Вспоминаем вместе» и накануне, в книжном магазине, сотня боевиков партии «Свобода» устроила «показательные выступления».

Гражданская война, захват власти в Киеве четко разделили историю государства Украина на две части: ДО и ПОСЛЕ. После сожженного Беркута, после сожженной Одессы, после убитых мирных жителей Донбасса.

А вот эта встреча была ДО всего этого…

Хронометраж:

00:02:46 – О книге «Сталин. Вспоминаем вместе»

00:11:33 – Предлагал ли Гитлер мирные переговоры Сталину в 1942 г.?

00: 17:58 – Как много в книге «Сталин. Вспоминаем вместе» мнения самого автора?

00:18:48 – Жанр книги «Сталин. Вспоминаем вместе» и сколько в ней науки

00:21:04 – Книги Николая Старикова – исторический детектив

00:30:48 – Почему в начале войны Советский Союз отступал

00:36:11 – Для чего переводятся книги Николая Старикова на украинский язык

00:40:00 – Какой вопрос задал бы Николай Стариков Иосифу Сталину?

00:40:41 – Про книгу «Геополитика. Как это делается.»

00:42:00 – Задача Резуна – Суворова — жертву выставить агрессором

00:44:06 – В книге «Сталин. Вспоминаем вместе» много неизвестной широкой публике информации

00:45:07 – Самый интересный факт, открывшийся при написании книги «Сталин. Вспоминаем вместе»

00:49:58 – Негатив к Сталину может быть вызван только незнанием фактов, либо нежеланием их узнать

00:51:40 – Есть ли у Николая Старикова репрессированные родственники

00:51:58 – СССР победил Германию благодаря народу и Верховному главнокомандующему

00:54:07 — Почему была написана книга именно о Сталине

00:55:11 –Голод в 1932 г. на Украине был намеренным?

00:58:46 – Для чего была проведена коллективизация

Источник: nstarikov.ru