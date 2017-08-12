В передаче мы рассказали, как отражается дата рождения на судьбе человека. Так же важным является место и время рождения.

Каждая душа запрограммирована на определенное время прихода в этот мир, а следовательно и на свою судьбу. Если грамотно подойти к этому вопросу, мы можем существенно повлиять на предстоящую судьбу ребенка. Но так ли это важно? Что несет в себе закодированное соединение чисел?

25 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Влияние даты рождения на судьбу человека». Автор–сказитель Игорь Силенок







