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Влияние даты рождения на судьбу человека

14:38. 12 августа 2017 Просмотров - 338 Один комментарий Опубликовал:

В передаче мы рассказали, как отражается дата рождения на судьбе человека. Так же важным является место и время рождения.
Каждая душа запрограммирована на определенное время прихода в этот мир, а следовательно и на свою судьбу. Если грамотно подойти к этому вопросу, мы можем существенно повлиять на предстоящую судьбу ребенка. Но так ли это важно? Что несет в себе закодированное соединение чисел?

25 июля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Влияние даты рождения на судьбу человека». Автор–сказитель Игорь Силенок



 

Источник: www.kramola.info

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