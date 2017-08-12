Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Валентин Катасонов: В экономике должен быть общенациональный курс

12:49. 12 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

 Известный экономист Валентин Катасонов в эфире Царьграда заявил, что в России из-за действий финансовых властей нет единой стратегии развития экономики.

“Как лебедь, рак и щука. Кому-то нужен завышенный, кому-то заниженный курс рубля. А Центральный банк – у него своя третья линия, которая определяется командами из ФРС”, – заявил Катасонов.

Он отметил также, несмотря на то что какому-то бизнесу будет нужен слабый курс рубля, кому-то сильный, проблема все-таки в том, что нет единого направления и нет стабильности, колебания происходят сами собой, и нет какого-то прогноза ситуации.

“Но все-таки должен быть какой-то, действительно, общенациональный курс, я имею в виду не курс валюты, а курс экономической и социальной политики. Если была бы, скажем, определена задача, среднесрочная задача, что нам нужен такой маневр, грубо говоря, сейчас выйти на экспорт, захватить какие-то позиции, - ну, мы тогда понимаем, что да, в течение пяти лет мы работаем на заниженном курсе рубля”, - заключил экономист.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Черные дыры» российских банков. Валентин Катасонов
... СМИ И кто должен спасать их клиентов при...А, может быть, на десять. Этим «глубинным бурением» должен заниматься Банк..., которые по определению должны быть равны активам, совсем не ...(495) 755 44 13 Валентин Катасонов Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
Цифровой мир: станет ли золото точкой опоры? Валентин Катасонов
.... Они рождаются не в экономике, а в «цифровой реторте...отдалённой перспективе это могут быть сотни тысяч долларов. ...этого нельзя), он обязательно должен находиться под контролем истинных ...(495) 755 44 13 Валентин Катасонов Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--...
9% — золотая середина или крайность? Валентин Катасонов
...для нашей экономики рассказал доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.Валентин КАТАСОНОВ: Решение ...грабительские ростовщические проценты. Хотя я должен сказать, что даже 15% ...петля на его шее. Может быть, только за исключением случаев,...
Экономический курс Трампа и валютный курс доллара. Валентин Катасонов
...проводившаяся политика разрушила реальную экономику США, которая была замещена... антидемпинговые пошлины. Может быть, просто запрет на ...капитала из страны. Капитал должен работать у себя дома...(495) 755 44 13 Валентин Катасонов Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn...
 Цифровая экономика — светлое будущее человечества или биржевой пузырь? Валентин Катасонов
... и направляться государствами. Охват должен быть 100-процентным! Никаких «теневых... обеспечивают экономическое развитие. Может быть, расходы на создание и...разыгрывать уже подзабытую карту цифровой экономики. Валентин Катасонов, ФСК Источник: news-front...
Как убивают российскую экономику (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)
Валентин Катасонов: Как убивают российскую экономику. Россию умышленно и целенаправленно уничтожают. ... России 0:21:57 - каков должен быть курс рубля0:25:56 - как...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>