Валентин Катасонов: В экономике должен быть общенациональный курс

Известный экономист Валентин Катасонов в эфире Царьграда заявил, что в России из-за действий финансовых властей нет единой стратегии развития экономики.

“Как лебедь, рак и щука. Кому-то нужен завышенный, кому-то заниженный курс рубля. А Центральный банк – у него своя третья линия, которая определяется командами из ФРС”, – заявил Катасонов.

Он отметил также, несмотря на то что какому-то бизнесу будет нужен слабый курс рубля, кому-то сильный, проблема все-таки в том, что нет единого направления и нет стабильности, колебания происходят сами собой, и нет какого-то прогноза ситуации.

“Но все-таки должен быть какой-то, действительно, общенациональный курс, я имею в виду не курс валюты, а курс экономической и социальной политики. Если была бы, скажем, определена задача, среднесрочная задача, что нам нужен такой маневр, грубо говоря, сейчас выйти на экспорт, захватить какие-то позиции, - ну, мы тогда понимаем, что да, в течение пяти лет мы работаем на заниженном курсе рубля”, - заключил экономист.