В.Ю. Катасонов: финансово-экономический блок абсолютно неподконтролен Президенту



Тогда эти слова остались незамечены большинством СМИ. Однако в понедельник, 7 августа, в интервью журналу «Международная жизнь» замминистра иностранных дел повторил: Россия рассматривает возможность отказа от доллара.

Говоря о мерах, которые Россия намерена принять в ответ на новые санкции США, Рябков указал, что Москва намерена отреагировать на действия Вашингтона не только политическими методами. Так, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара.

«Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», — заявил Рябков, добавив, что это «насущная необходимость» (цитата по «РИА Новости»).

Рябков добавил, что для России важно «создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше». В противном случае, по словам замминистра, «мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно».

Заявление Рябков прокомментировал д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин Катасонов:

Стоит обратить внимание на то, что важное экономическое заявление о дедолларизации сделало МИД, а не Министерство финансов, Центробанк или хотя бы Министерство экономического развития. Финансово-экономический блок молчит, как воды в рот набрал.



Я думаю, что это как раз иллюстрация того, что я высказывал много раз в качестве гипотезы: финансово-экономический блок абсолютно неподконтролен Президенту Российской Федерации и поэтому Президент никак не может проявить своё отношение к закону об экономических санкциях, который был подписан Трампом 2 августа.



У него есть возможность как-то прореагировать только через такие каналы, как МИД, Министерство обороны, ещё некоторые ведомства.



Видимо, существует тайная конвенция, тайная договорённость о том, что Президент может заниматься только вопросами политики и военными вопросами. Финансами и экономикой он не должен заниматься и даже не должен в ту сторону смотреть. Вот такой расклад.



По-моему, заявление МИД уже переводит его из версии гипотезы в формат более реальной картинки. Так что это очень серьёзно. Практически финансово-экономический блок — это те ведомственные организации и те лица, которые играют не на стороне России, а на стороне нашего геополитического противника.

Конечно, у МИДа нет никаких реальных рычагов реагирования на экономические санкции. Все эти рычаги находятся в финансово-экономическом блоке.



Формально всё-таки есть верхняя и нижняя палата Федерального собрания, есть политические партии. Вот эти ресурсы и надо сейчас задействовать для того, чтобы если не навести порядок, то по крайней мере нейтрализовать разрушительное действие либерального блока на Россию.



Это действие проявляется каждый день. Достаточно сказать о такой новости, как бегство зампреда Центрального банка Василия Поздышева из России во Францию после того, как Генпрокуратура вызвала его на допрос по делу банка «Югра».



Вообще вся история с «Югрой» показывает, кто в доме хозяин. Прокуратура, как вы знаете, опротестовала решение Центрального банка, но ЦБ проигнорировал решение прокуратуры. Это вопиющее нарушение нашей Конституции.



И меня, конечно, очень удручило заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, который сказал, что это вопросы денежно-кредитной политики, а мы в эти вопросы не вмешиваемся, это не наше дело.



Но, извините, это вопросы не денежно-кредитной политики, это вопросы государственной безопасности, это вопросы обеспечения Конституции РФ!



К сожалению, всё чаще пресс-секретарь Президента вот выдаёт такие перлы. Это очень настораживает, возникает вопрос: а на чьей стороне находится Песков? Не заодно ли он с теми чиновниками финансово-экономического блока, которые допускают антигосударственные действия?

Ситуация развивается стремительно. Конечно, смешно говорить, что высылка американских дипломатов из Российской Федерации — это симметричный ответ на экономические санкции, которые были подписаны президентом США 2 августа 2017 года. Это даже как-то неприлично. Поэтому Дмитрий Песков здесь опять сморозил нечто несообразное.



Я думаю, что симметричным ответом на экономические санкции должна быть коренная перестройка всей системы управления страной. Именно страной, а не только экономикой, потому что всё-таки политика всегда первична по отношению к экономике.



И, конечно, необходимы кардинальное изменение работы Центрального банка и Минфина. Безусловно, нужно принимать чрезвычайные меры по выведению наших международных резервов из-под удара США.



Сегодня об этом много говорят; некоторые надеются: «Мол, США не пойдут на такой шаг, как заморозка международных резервов Российской Федерации, что риску заморозки подвергается одна четверть всех наших резервов — это порядка 109 миллиардов вложенных в американские казначейские бумаги». Но при этом забывается о том, что в американские банки вложена и другая часть наших международных резервов. Это не бумаги, а это доллары, находящиеся на банковских депозитах.



Плюс к этому нет никакого сомнения, что та часть международных резервов, которая вложена в европейские казначейские бумаги и в европейские банки, тоже находится под дамокловым мечом санкции. Так что, по крайней мере, две трети тех наших резервов действительно могут быть заморожены.



Надо сказать, что всё-таки отдельные депутаты Государственной Думы и сенаторы иногда заикались о том, что нам надо выводить свои резервы из-под удара. Я даже помню, что Матвиенко один раз об этом заикнулась. Но всё это был глас вопиющего в пустыне.

Всякого рода либеральные экономисты утверждают, что США не пойдут на заморозку, потому что сработает эффект бумеранга. Но не сработал эффект бумеранга, когда происходила заморозка международных резервов Ирана.



На сайте МВФ значится, что международные резервы Ирана составляют 105 миллиардов долларов — это очень крупная сумма. Случились заморозка ливийских, иракских, сирийских резервов. В совокупности это даже большая сумма, чем те резервы, которые принадлежат РФ, которые могут тоже попасть под заморозку.



Как видите, эффект бумеранга не сработал в случае и с этими странами Ближнего и Среднего Востока.

Так что всё это очень серьёзно. Действительно надо быть готовыми к потерям, но надо сказать, что мы и после введения экономических санкций 2 августа продолжаем нести эти потери каждый день, потому что никакого барьера на движение капитала не установлено. А это надо было бы сделать прямо 2 августа.



Сегодня много говорят о том, что рубль может рухнуть. Некоторые говорят, что это может произойти в августе. Август действительно очень удобный месяц для этого, потому что люди всё-таки находится в отпусках и риск набегов на банки в августе меньше, чем в какое-то другое время года.



Другие говорят, что это произойдёт в сентябре. Но этого может вообще никогда не произойти, для чего надо просто ввести ограничение на трансграничное движение капитала. Этого никто не делает и никто даже по этому поводу не заикается.



Один раз только Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, в конце апреля прошлого года в одной из своих статей буквально одним абзацем затронул эту тему. То есть эта тема табуированная.



А между тем, другие страны не только обсуждают эту тему, но они принимают фактические решения и шаги. Взять группу стран БРИКС. Там все страны, кроме России, ввели те или иные ограничения на трансграничное движение капитала.



Так что можно долго перечислять, что можно и нужно делать. Причём для этого не требуются годы или месяцы. Для этого требуется подписание президентского указа и чёткое его исполнение.

Вернёмся к заявлению Рябкова. Сразу после него выступила целая когорта экономистов — в основном банковских и уж точно либеральной направленности.



Их критика заявления Рябкова сводится к следующему — отказаться от доллара Россия не сможет. Логика такая — нет других ликвидных валютных рынков. Отказ от доллара — это обрушение нашей экономики. То есть мели Емеля, твоя неделя, — хихикают банковские экономисты.



Я вчера в живом эфире «Бизнес FM» обсуждал эту тему, там моим оппонентом был Игорь Николаев, достаточно известная фигура в либеральных кругах экономистов. Он как раз и говорил: ничего делать не надо. Это позиция власовцев: «Сопротивляться бесполезно, давайте выйдем на улицы и будем приветствовать Гитлера, который нас будет оккупировать, который превратит нас в рабов, который при желании может нас просто расстрелять».



Позиция власовцев — это по сути дела позиция пятой колонны. Я вчера в пределах весьма ограниченного времени постарался объяснить, как необходимо противостоять всему этому.

В 2012 году США подключили своих союзников и резко усилили экономические санкции против Ирана. Практически за 2-3 года Иран полностью отказался от использования американского доллара в международных расчётах. Да, внешняя торговля несколько просела, но, тем не менее, Иран не собирается сдаваться.



В каком-то смысле Иран даже улучшил свои позиции, потому что он реализует сейчас программу так называемой «экономики сопротивления» — это у них официальная программа, которая одобрена аятоллой. Так что они даже как-то используют санкции для того, чтобы действительно уйти от монокультурной экономики, связанной с нефтью и природным газом.

Как Иран ушёл от американского доллара? Это прежде всего бартерные сделки. Они особенно практикуются в торговле Ирана с Индией.



Далее это клиринги, причём клиринги, которые основаны на использовании как иранского риала, так и национальных денежных единиц стран-партнёров.



Дальше это встречная торговля, когда Иран поставляет, например, в Китай «чёрное золото», экспортёры открывают в юанях свои банковские счета в Китае, а потом с этих банковских счетов идёт проплата закупок китайских товаров, которые поставляют в Иран.



Это, конечно, и использование золота.



Я уже не говорю о том, что сегодня свято место пусто не бывает. Если крупные, крупнейшие компании перестают торговать с Ираном, то их место замещают так называемые «чёрные рыцари» — это, как правило, небольшие компании, но их очень много. Они не имеют никаких филиалов, никаких дочерних структур, никаких счетов ни в США, ни во всех странах, куда может дотянуться длинная лапа Вашингтона. Поэтому они особенно ничем не рискуют и с удовольствием оказывают услуги тем странам, которые находятся под санкциями.

Конечно, в первую очередь надо учитывать не только иранский опыт и даже не столько иранский опыт, а наш собственный опыт, который базируется на использовании государственной монополии внешней торговли, государственной валютной монополии.



И СССР находился на протяжении многих десятилетий под жесточайшей экономической торговой блокадой. Тем не менее, даже в такой ситуации мы сумели провести индустриализацию.



К началу войны, к 22 июня 1941 года, было построено 9600 предприятий — примерно в сутки вводилось по 2 новых объекта. К началу войны почти 99% всей продукции направлялось на удовлетворение внутренних потребностей. На экспорт шло где-то 1,5%.



А по источникам покрытия потребностей 99% — это было внутреннее производство, и только 1% — это были импортные поставки. То есть к началу войны мы успели стать самодостаточными. Это гарантия того, что мы сумели победить в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Если бы этого не было — не знаю, как бы закончилась война, какова была бы наша судьба.

Американский закон, который был принят 2 августа 2017 года — это не просто закон об экономических санкциях, это закон, который фактически объявляет нас врагом. Честно говоря, я ожидал, что в тот же день, вечером 2 августа, будет созван Совет безопасности РФ, на котором будет принято какое-то решение по поводу объявления нам войны.

Давайте вспомним историю Холодной войны. Были горячие точки, были Корея, Вьетнам, ещё какие-то конфликты либо на границе Советского Союза, либо в удалении от границ. И, конечно, были моменты, когда даже могла начаться глобальная война — прежде всего Карибский кризис. Так что мы должны понимать, что в любой момент эти так называемые экономические санкции могут перерасти в горячую фазу со всеми отсюда вытекающими последствиями.