Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2017
- 12:29 Порошенко: Армия Украины стала сильнее на 16 тыс. единиц техники.
- 11:37 Офицер ВСУ рассказал, как Россия будет громить украинскую армию.
- 05:00 Как проходит боевая подготовка артиллерийских подразделений Армии ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
Порошенко: Армия Украины стала сильнее на 16 тыс. единиц техники
Президент Украины Петро Порошенко похвалился, что украинская армия «стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники».
Об этом он написал на своей странице в соцсети, сопроводив бравурное заявление инфографикой от «Укроборонпрома», на которой, врочем, не указано, за какой период отмечена эта «перемога».
«Украинская армия стала сильнее почти на 16 тысяч единиц военной техники и вооружения благодаря» Укроборонпрома», — говорится в сообщении президента.
Запись сопровождается хештегом #GlorytoUkraine (Слава Украине).
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Офицер ВСУ рассказал, как Россия будет громить украинскую армию
Старший офицер ВСУ, публикующийся под псевдонимом «Arty Green», подготовил материал «Готовность No 1», вызвавший широкий резонанс в украинских СМИ.
Он посвящен излюбленной теме, муссирующийся Киевом начиная с весны 2014 г. — «нападению Путина».
Впрочем, в его статье есть весьма интересные мысли, касаемые военно-политической ситуации в стране, и поэтому мы сочли необходимым опубликовать его полностью, без каких-либо изъянов.
Также мы размещаем мнение военного источника из России с комментариями данного материала.
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Готовность № 1
На текущий момент, к середине августа 2017-го, поступает слишком много информации, подтверждающей версию о готовящейся в конце августа — сентябре масштабной военной операции ВС РФ на территории Украины.
В августе прошлого года некоторые признаки подготовки ВС РФ к военной операции тоже наблюдались. Причём это явно была не демонстрация, рассчитанная на получение политических уступок. Слишком мало было сделано для демонстрации готовности к наступлению.
Вероятно, в прошлом году операция была отложена по ряду причин. Возможно, сыграла свою роль недостаточная готовность военной машины РФ для столь масштабной операции. Возможно, близость выборов в США добавила политические мотивы отложить операцию, да и выборы в России были далековато, а эффект от «маленькой победоносной войны» до них бы не дотянул… Видимо, каждая из причин сыграла свою роль.
Общий замысел военно-политического руководства РФ в этом году вряд ли сильно изменился. Версию плана годичной давности вполне можно перенести и на этот год.
Но кое-что существенно поменялось. В первую очередь исходная обстановка.
Противник
ВС РФ весь прошедший год занимались перебазированием частей и соединений РФ в оперативную близость к планируемому ТВД (Театру Военных Действий – прим. Русской Весны) . За год было проведено рекордное количество учений и других мероприятий подготовительного характера. Спланированы крупнейшие за последние годы учения, якобы для которых к середине августа к западным границам РФ и в Беларусь перемещаются существенные силы ударного характера.
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С помощью открытых и тайных агентов влияния затеяна нешуточная возня вокруг Приднестровья. Становится очевидно, что это направление прочно входит в географию ближайших военных событий, а смена политического курса Молдовы с Западного на Восточный — одна из целей затеваемой военной авантюры. При этом все подконтрольные кремлю СМИ существенно повысили градус пропаганды, жертвой которой стало и само руководство РФ, свято верящее в успешность своих планов и, возможно, даже в святость своих целей.
Украина
За прошедший год страна сильно потеряла в своём потенциале. Относительное единство нации в вопросе защиты страны от восточного агрессора сильно подорвано. Симпатики и агенты Путина подняли голову и всерьёз заняты восстановлением своих позиций, как в центральной власти, так и в регионах.
Клептократическая бюрократия проявляет сплочённость в борьбе со своими оппонентами, зачастую активно сотрудничая с откровенно кремлёвскими агентами влияния. Украинская коррупция, наконец, прочно закрепилась на вершине мировых рейтингов, что существенно гасит патриотические настроения у населения. Ну, а ожидаемый ко Дню Независимости роспуск парламента и начало предвыборной борьбы всех со всеми можно считать хорошим подарком врагу к началу военной операции.
Армия, несмотря на широко рекламируемые PR-акции, продолжает деградировать, возвращаясь к первозданному уровню боеготовности образца начала 2014-го года. Полагаю, половина этого пути «в зад» уже пройдена.
Можно долго обосновывать и подтверждать такой вывод, но мало кто из осведомлённых и независимых с ним не согласен.
Союзники
Союзники устали ждать нашей самоидентификации как общества с ценностями, присущими Западной цивилизации.
Похоже, чем лучше они узнают нас и наше руководство, тем им «больше нравятся первобытные племена, порой не брезгующие каннибализмом»… Поэтому ожидать существенной помощи не приходится.
Все усилия будут направлены не на усиление и поддержку нас, а на ослабление опасного хулигана в лице путинской России. А это совершенно не всегда тождественные вещи. Это я об Америке. «Отцы» и «мамочки» Европы просто будут переживать, чтобы уровень жизни их электората не дай Бог не просел на пару процентов, а то очередные выборы проиграют.
Что делать?
В общем и в целом потенциальная стратегическая ситуация на начало военной операции РФ для Украины существенно хуже прошлогодней.
Неужели всё пропало?!
Отнюдь нет! Есть возможности, которые можно и нужно использовать:
Первое и, пожалуй, главное — отсутствие у РФ количества войск, достаточных для контроля больших территорий с враждебно настроенным населением. Поэтому оккупация, в полном смысле этого слова, крупных городов невозможна. Задачей военной операции может быть только разгром сил обороны страны и вынуждение политического руководства к миру на условиях агрессора.
Отсюда вывод — первый, кто начнёт кричать о «мире» (так будет звучать термин «капитуляция») находится в сговоре с врагом. Даже в случае потери (пленения) существенных сил ВСУ, противник не в состоянии оккупировать даже половину Украины и ограничится оккупацией регионов, где сможет рекрутировать оккупационные силы из местных коллаборантов.
То есть не более 3–4 областей. Выдвинутые в процессе операции в другие регионы силы в достаточно сжатые сроки покинут не дружественные им территории или погибнут. В этой связи приходит на ум историческая аналогия из наполеоновских войн, когда глубокий и, вроде бы, успешный рейд с захватом Москвы закончился для агрессора непоправимой катастрофой, даже без генерального сражения.
Второе — это рельеф центральной и северо-западной части Украины, который в отличие от южной и юго-восточной нивелирует превосходство ВС РФ в численности, авиации, артиллерии и мобильности. Небольшое и даже малое подразделение будет в состоянии нанести внезапный удар, покинуть поле боя по своему решению и оторваться от преследования. Такой тактике сложно противопоставить то, что есть в наличии у армии РФ.
Мало для кого секрет, что самое слабое звено ВСУ — командование. Это знает и на это рассчитывает противник. Помимо генералов и полковников из «когорты» мерзавцев-карьеристов-клептократов, не способных на малейшие проявления эффективности, очевидно, в верхних эшелонах командования достаточно и прямых агентов ГРУ/ФСБ, способных действовать слаженно с противником.
Полагаю, что этот свой ресурс противник использует с первых минут операции.
Думаю, они провели «работу над ошибками» своей Дебальцевской наступательной операции, когда они активно задействовали и практически раскрыли свою агентуру (до сих пор не арестованную), только потеряв в сражении большую часть своего наступательного потенциала и почти проиграв сражение за Дебальцево…
Но! ВСУ уже имеет опыт самоорганизации в условиях полного саботажа высшего военного руководства. И этот опыт необходимо использовать. Команду «держаться до конца», которую только и умеет продуцировать командование ВСУ, исполнять категорически нельзя! Целью любой современной войны является разгром военной мощи противника, а не захват территорий и чего-либо ещё.
Именно эту цель будет ставить перед собой противник. И задача наших тактических командиров всех уровней — сохранить армию максимально боеспособной, готовой к контратакующим действиям уже в выгодных для себя условиях.
А такие условия нужно и можно создавать. Главное вовремя реагировать на обстановку и совершать необходимые манёвры. В американской армии есть очень актуальная для современной войны поговорка — «Лучший окоп — это Humvee». Если противник ударными колоннами продвинется далеко вглубь нашей территории, но не сможет разгромить/окружить/пленить существенные силы ВСУ — это даст крепкий задел для его разгрома и провала всей его операции. Стационарные очаги обороны будут блокироваться и не будут эффективны.
Необходимо использовать низкую насыщенность войсками огромных территорий, тогда термин «окружение» потеряет свой зловещий смысл. В качестве основных наших преимуществ над врагом необходимо использовать боевой опыт, обстрелянность и удобство местности для оперирования небольшими подразделениями/группами. Не формат этого текста детализировать тактику возможных действий, но шансы нанести поражение врагу есть.
Для этого необходимо принимать решения тактическим командирам на местах, не особо обращая внимание на паралич управления в вышестоящих штабах, порой критически относиться к исходящим оттуда «сигналам». Лично я знаю некоторых командиров оперативного уровня, с которыми можно достойно воевать, но их немного и их подчинённые знают, кому можно доверять…
Связь и взаимодействие
К сожалению, сегодняшняя система управления и связи далека от совершенства, тем более не подходит для ожидаемого вида боевых действий. Не буду углубляться здесь в обоснование и детализацию этого тезиса. В случае начала ВС РФ наступательной операции возникнет острая необходимость в координации действий большого числа тактических единиц, ранее не имевших между собой средств коммуникации и взаимодействия.
Такой дефицит будет восполняться доступными, в первую очередь гражданскими, каналами связи. Из опыта прошлых лет войны необходимо сделать важные выводы. Мы потеряли непростительно огромное количество патриотов из-за создания на базе Вайбера групп обмена разведданными.
Прямо на глазах эти группы превращались в источники дезинформации, а люди по ту сторону фронта, дававшие данные в эти группы, начинали пропадать и/или попадать «на подвал», а от их имени начинала литься «деза» с добавлением бесполезной информации.
Вайбер оказался трагически легко доступным врагу инструментом нашей коммуникации. На сегодняшний день существует большое количество коммуникационных приложений, о надёжности и защищённости которых пишут много. Порой, пишут и по заданию ГРУ/ФСБ для рекламы контролируемых ими каналов связи.
Могу утверждать, что на сегодняшний день и обозримую перспективу Messenger fb и WhatsApp являются коммуникаторами, которым я абсолютно доверяю и пользуюсь только ими. Ранее пользовался и Skype, но с недавних пор перестал, по веским причинам… В качестве физических связных коммуникаторов могут быть знакомые лично и надёжные координаторы, в том числе известные блоггеры, волонтёры и побратимы из других подразделений.
В общем наступило время ГОТОВНОСТИ No 1! Невозможно утверждать, что команда на начало наступления будет отдана, но, совершенно точно, команда на полную готовность к нему уже исполняется. Всем, кого это касается, необходимо освежить каналы связи с надёжными людьми, особенно умеющими находить решения в сложной обстановке и… следим за руками кремлёвских негодяев и их украинских пособников.
«Русская Весна» обратилась к своим военным источникам с просьбой прокомментировать данную информацию, и получила такой ответ:
«Учитывая, что текст писал украинский военнослужащий, хорошо знающий и ресурсы, и потенциал, и проблемы собственной армии и при этом не имеющей достоверной информации об армии российской — особенно в вопросах, касающихся военного планирования, то я воспринимал бы его следующим образом: то, что написано в традиционном стиле «Путин нападет» можно расценивать как откровенную, не имеющую ничего общего с действительностью, милитаристскую пропаганду (или алкогольный бред), однако военно-политическая ситуация на самой Украине и значительное ухудшение потенциала «лучшей армии Европы» описано верно. Также, на мой взгляд, очень точно подмечена усталость и все возрастающее равнодушие Запада в «украинском вопросе».
Подводя краткий итог, я бы сделал следующий вывод: имеются все признаки того, что власть клана Порошенко достаточно скоро рухнет, но Россия тут совершенно ни при чем. И понимая неизбежность скорого краха и пытаясь оправдать неизбежное затягивание поясов и закручивание гаек, военными пропагандистами извлекаются на свет такого рода страшилки про скорую и неизбежную войну».
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Как проходит боевая подготовка артиллерийских подразделений Армии ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
В Вооруженных силах ДНР не прекращается боевая подготовка и слаживание подразделений различных родов войск.
Так, на днях военные корреспонденты пресс-службы ВС ДНР побывали на одном из полигонов Республики, где проходят учения артиллерийских подразделений с имитацией стрельб.
В ходе занятий отрабатываются нормативы занятия неподготовленной огневой позиции, наведения на цель, подготовки к стрельбе и оставления огневых позиций на время.
Учения имеют целью повысить боеспособность подразделений, отработать необходимые навыки, а также подготовить недавно пришедших на службу военнослужащих.
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