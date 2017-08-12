Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2017

Старший офицер ВСУ, публикующийся под псевдонимом «Arty Green», подготовил материал «Готовность No 1», вызвавший широкий резонанс в украинских СМИ.

Он посвящен излюбленной теме, муссирующийся Киевом начиная с весны 2014 г. — «нападению Путина».

Впрочем, в его статье есть весьма интересные мысли, касаемые военно-политической ситуации в стране, и поэтому мы сочли необходимым опубликовать его полностью, без каких-либо изъянов.

Также мы размещаем мнение военного источника из России с комментариями данного материала.

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Готовность № 1

На текущий момент, к середине августа 2017-го, поступает слишком много информации, подтверждающей версию о готовящейся в конце августа — сентябре масштабной военной операции ВС РФ на территории Украины.

В августе прошлого года некоторые признаки подготовки ВС РФ к военной операции тоже наблюдались. Причём это явно была не демонстрация, рассчитанная на получение политических уступок. Слишком мало было сделано для демонстрации готовности к наступлению.

Вероятно, в прошлом году операция была отложена по ряду причин. Возможно, сыграла свою роль недостаточная готовность военной машины РФ для столь масштабной операции. Возможно, близость выборов в США добавила политические мотивы отложить операцию, да и выборы в России были далековато, а эффект от «маленькой победоносной войны» до них бы не дотянул… Видимо, каждая из причин сыграла свою роль.

Общий замысел военно-политического руководства РФ в этом году вряд ли сильно изменился. Версию плана годичной давности вполне можно перенести и на этот год.

Но кое-что существенно поменялось. В первую очередь исходная обстановка.

Противник

ВС РФ весь прошедший год занимались перебазированием частей и соединений РФ в оперативную близость к планируемому ТВД (Театру Военных Действий – прим. Русской Весны) . За год было проведено рекордное количество учений и других мероприятий подготовительного характера. Спланированы крупнейшие за последние годы учения, якобы для которых к середине августа к западным границам РФ и в Беларусь перемещаются существенные силы ударного характера.

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С помощью открытых и тайных агентов влияния затеяна нешуточная возня вокруг Приднестровья. Становится очевидно, что это направление прочно входит в географию ближайших военных событий, а смена политического курса Молдовы с Западного на Восточный — одна из целей затеваемой военной авантюры. При этом все подконтрольные кремлю СМИ существенно повысили градус пропаганды, жертвой которой стало и само руководство РФ, свято верящее в успешность своих планов и, возможно, даже в святость своих целей.

Украина

За прошедший год страна сильно потеряла в своём потенциале. Относительное единство нации в вопросе защиты страны от восточного агрессора сильно подорвано. Симпатики и агенты Путина подняли голову и всерьёз заняты восстановлением своих позиций, как в центральной власти, так и в регионах.

Клептократическая бюрократия проявляет сплочённость в борьбе со своими оппонентами, зачастую активно сотрудничая с откровенно кремлёвскими агентами влияния. Украинская коррупция, наконец, прочно закрепилась на вершине мировых рейтингов, что существенно гасит патриотические настроения у населения. Ну, а ожидаемый ко Дню Независимости роспуск парламента и начало предвыборной борьбы всех со всеми можно считать хорошим подарком врагу к началу военной операции.

Армия, несмотря на широко рекламируемые PR-акции, продолжает деградировать, возвращаясь к первозданному уровню боеготовности образца начала 2014-го года. Полагаю, половина этого пути «в зад» уже пройдена.

Можно долго обосновывать и подтверждать такой вывод, но мало кто из осведомлённых и независимых с ним не согласен.

Союзники

Союзники устали ждать нашей самоидентификации как общества с ценностями, присущими Западной цивилизации.

Похоже, чем лучше они узнают нас и наше руководство, тем им «больше нравятся первобытные племена, порой не брезгующие каннибализмом»… Поэтому ожидать существенной помощи не приходится.

Все усилия будут направлены не на усиление и поддержку нас, а на ослабление опасного хулигана в лице путинской России. А это совершенно не всегда тождественные вещи. Это я об Америке. «Отцы» и «мамочки» Европы просто будут переживать, чтобы уровень жизни их электората не дай Бог не просел на пару процентов, а то очередные выборы проиграют.

Что делать?

В общем и в целом потенциальная стратегическая ситуация на начало военной операции РФ для Украины существенно хуже прошлогодней.

Неужели всё пропало?!

Отнюдь нет! Есть возможности, которые можно и нужно использовать:

Первое и, пожалуй, главное — отсутствие у РФ количества войск, достаточных для контроля больших территорий с враждебно настроенным населением. Поэтому оккупация, в полном смысле этого слова, крупных городов невозможна. Задачей военной операции может быть только разгром сил обороны страны и вынуждение политического руководства к миру на условиях агрессора.

Отсюда вывод — первый, кто начнёт кричать о «мире» (так будет звучать термин «капитуляция») находится в сговоре с врагом. Даже в случае потери (пленения) существенных сил ВСУ, противник не в состоянии оккупировать даже половину Украины и ограничится оккупацией регионов, где сможет рекрутировать оккупационные силы из местных коллаборантов.

То есть не более 3–4 областей. Выдвинутые в процессе операции в другие регионы силы в достаточно сжатые сроки покинут не дружественные им территории или погибнут. В этой связи приходит на ум историческая аналогия из наполеоновских войн, когда глубокий и, вроде бы, успешный рейд с захватом Москвы закончился для агрессора непоправимой катастрофой, даже без генерального сражения.

Второе — это рельеф центральной и северо-западной части Украины, который в отличие от южной и юго-восточной нивелирует превосходство ВС РФ в численности, авиации, артиллерии и мобильности. Небольшое и даже малое подразделение будет в состоянии нанести внезапный удар, покинуть поле боя по своему решению и оторваться от преследования. Такой тактике сложно противопоставить то, что есть в наличии у армии РФ.

Мало для кого секрет, что самое слабое звено ВСУ — командование. Это знает и на это рассчитывает противник. Помимо генералов и полковников из «когорты» мерзавцев-карьеристов-клептократов, не способных на малейшие проявления эффективности, очевидно, в верхних эшелонах командования достаточно и прямых агентов ГРУ/ФСБ, способных действовать слаженно с противником.

Полагаю, что этот свой ресурс противник использует с первых минут операции.

Думаю, они провели «работу над ошибками» своей Дебальцевской наступательной операции, когда они активно задействовали и практически раскрыли свою агентуру (до сих пор не арестованную), только потеряв в сражении большую часть своего наступательного потенциала и почти проиграв сражение за Дебальцево…

Но! ВСУ уже имеет опыт самоорганизации в условиях полного саботажа высшего военного руководства. И этот опыт необходимо использовать. Команду «держаться до конца», которую только и умеет продуцировать командование ВСУ, исполнять категорически нельзя! Целью любой современной войны является разгром военной мощи противника, а не захват территорий и чего-либо ещё.

Именно эту цель будет ставить перед собой противник. И задача наших тактических командиров всех уровней — сохранить армию максимально боеспособной, готовой к контратакующим действиям уже в выгодных для себя условиях.

А такие условия нужно и можно создавать. Главное вовремя реагировать на обстановку и совершать необходимые манёвры. В американской армии есть очень актуальная для современной войны поговорка — «Лучший окоп — это Humvee». Если противник ударными колоннами продвинется далеко вглубь нашей территории, но не сможет разгромить/окружить/пленить существенные силы ВСУ — это даст крепкий задел для его разгрома и провала всей его операции. Стационарные очаги обороны будут блокироваться и не будут эффективны.

Необходимо использовать низкую насыщенность войсками огромных территорий, тогда термин «окружение» потеряет свой зловещий смысл. В качестве основных наших преимуществ над врагом необходимо использовать боевой опыт, обстрелянность и удобство местности для оперирования небольшими подразделениями/группами. Не формат этого текста детализировать тактику возможных действий, но шансы нанести поражение врагу есть.

Для этого необходимо принимать решения тактическим командирам на местах, не особо обращая внимание на паралич управления в вышестоящих штабах, порой критически относиться к исходящим оттуда «сигналам». Лично я знаю некоторых командиров оперативного уровня, с которыми можно достойно воевать, но их немного и их подчинённые знают, кому можно доверять…

Связь и взаимодействие

К сожалению, сегодняшняя система управления и связи далека от совершенства, тем более не подходит для ожидаемого вида боевых действий. Не буду углубляться здесь в обоснование и детализацию этого тезиса. В случае начала ВС РФ наступательной операции возникнет острая необходимость в координации действий большого числа тактических единиц, ранее не имевших между собой средств коммуникации и взаимодействия.

Такой дефицит будет восполняться доступными, в первую очередь гражданскими, каналами связи. Из опыта прошлых лет войны необходимо сделать важные выводы. Мы потеряли непростительно огромное количество патриотов из-за создания на базе Вайбера групп обмена разведданными.

Прямо на глазах эти группы превращались в источники дезинформации, а люди по ту сторону фронта, дававшие данные в эти группы, начинали пропадать и/или попадать «на подвал», а от их имени начинала литься «деза» с добавлением бесполезной информации.

Вайбер оказался трагически легко доступным врагу инструментом нашей коммуникации. На сегодняшний день существует большое количество коммуникационных приложений, о надёжности и защищённости которых пишут много. Порой, пишут и по заданию ГРУ/ФСБ для рекламы контролируемых ими каналов связи.

Могу утверждать, что на сегодняшний день и обозримую перспективу Messenger fb и WhatsApp являются коммуникаторами, которым я абсолютно доверяю и пользуюсь только ими. Ранее пользовался и Skype, но с недавних пор перестал, по веским причинам… В качестве физических связных коммуникаторов могут быть знакомые лично и надёжные координаторы, в том числе известные блоггеры, волонтёры и побратимы из других подразделений.

В общем наступило время ГОТОВНОСТИ No 1! Невозможно утверждать, что команда на начало наступления будет отдана, но, совершенно точно, команда на полную готовность к нему уже исполняется. Всем, кого это касается, необходимо освежить каналы связи с надёжными людьми, особенно умеющими находить решения в сложной обстановке и… следим за руками кремлёвских негодяев и их украинских пособников.

«Русская Весна» обратилась к своим военным источникам с просьбой прокомментировать данную информацию, и получила такой ответ:

«Учитывая, что текст писал украинский военнослужащий, хорошо знающий и ресурсы, и потенциал, и проблемы собственной армии и при этом не имеющей достоверной информации об армии российской — особенно в вопросах, касающихся военного планирования, то я воспринимал бы его следующим образом: то, что написано в традиционном стиле «Путин нападет» можно расценивать как откровенную, не имеющую ничего общего с действительностью, милитаристскую пропаганду (или алкогольный бред), однако военно-политическая ситуация на самой Украине и значительное ухудшение потенциала «лучшей армии Европы» описано верно. Также, на мой взгляд, очень точно подмечена усталость и все возрастающее равнодушие Запада в «украинском вопросе».

Подводя краткий итог, я бы сделал следующий вывод: имеются все признаки того, что власть клана Порошенко достаточно скоро рухнет, но Россия тут совершенно ни при чем. И понимая неизбежность скорого краха и пытаясь оправдать неизбежное затягивание поясов и закручивание гаек, военными пропагандистами извлекаются на свет такого рода страшилки про скорую и неизбежную войну».

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