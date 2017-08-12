Сто пять лет неба российского: день ВКС как праздник национального значения

Сегодня праздник русской военной авиации. 105 лет с момента ее появления в нашей стране. Красота полета и мастерство человека, управляющего танцующей в небе тяжелой многотонной машиной.

Сегодня отмечается праздник равный по популярности Дню Военно-морского флота и Дню Воздушно-десантных войск. Это праздник российских и советских военных летчиков — День основания Военно-воздушных сил России. О том, какое значение имеет этот день для нашей страны и почему это «праздник, со слезами на глазах», для сайта телеканала «Звезда» рассказал Дмитрий Дрозденко.

Девяностые годы прошлого века я помню очень хорошо. Перед теми годами наши ВВС были более чем сильны. В их составе было 38 дивизий и 211 авиационных полков. Мы имели опытных и смелых пилотов, прекрасных инструкторов, совершенную технику и самую продвинутую на тот момент авиационную науку. Наши ракетоносцы бороздили воздушный океан в районе береговой линии Сан-Диего, а летчики дальней авиации реально уставали от полетов. Советские ВВС могли выполнить практически любую задачу. Нас уважали.

Наступили 90-е. Вначале кончился керосин, потом запчасти. Мы «сели» на землю, летчикам объяснили, что они больше не элита и не нужны своей стране. Перестали платить зарплату. Потом исчез СССР. Это была трагедия. И не только потому, что нам «подрезали крылья», а потому, что российские ВВС имеют давнюю и по-настоящему славную историю, и когда в лихие 90-е начали пятнать, многим было очень больно.

Первые из первых

12 августа выбрано для торжества неслучайно. Именно в этом день в 1912 году в Главном управлении Генерального штаба была сформирована специальная воздухоплавательная часть. Первая мировая дала сильнейший толчок развитию военной авиации. Хлипкие, «фанерные» этажерки того времени использовались для разведки и корректировки артиллерийского огня, поражения наземных и воздушных целей.

Вместе с самолетами совершенствовалось и их оружие. Револьверы, из которых стреляли друг в друга летчики быстро заменили пулеметы. Стрелы, используемые для атаки конницы и марширующих войсковых колонн, заменили гранаты и бомбы. Менялись и летчики, они воевали, набирались опыта и мастерства. Нестеров сделал свою знаменитую «мертвую петлю». Первый в мире четырехмоторный в мире самолет — «Илья Муромец» совершил полноценную бомбардировку. Военная авиация стала существенно влиять на исход боевых действий.

А дальше была революция, после которой изменилась и авиация, которая после окончания гражданской войны в молодой Стране советов начала бурно развиваться. Начало пути было очень тяжелым, но уже в 1924-1933 годах на вооружение были приняты дети «Ильи Муромца» — тяжелые бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3, СБ, ДБ-3. В небо поднялись истребители И-2, И-3, И-4, И-5, в 1940-х годах начался серийный выпуск новых истребителей Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, бомбардировщиков Пе-2, Пе-8, штурмовиков Ил-2.

Горячая война

В первые дни, даже часы, Великой Отечественной войны советская авиация понесла тяжелые потери. Наши самолеты, под подлыми ударами фашистов, горели на полевых аэродромах даже не успев завести двигатели. Тогда мы уступили наше небо… В невероятно тяжелых условиях принимались меры по укреплению ВВС, перестройке авиационной промышленности и подготовке летчиков и авиационных техников. Наше небо надо было вернуть. Германское командование думало, что одномоментное разрушение большей части советских ВВС означает их конец. Фашисты ошибались.

Невероятными, сверхчеловеческими усилиями удалось эвакуировать и снова запустить авиационную промышленность. Самолеты собирали под открытым небом, в дождь и снег. Курсанты-летчики, только научившись взлетать шли на фронт, и там стиснув зубы от перегрузки и обливаясь кровью бились с опытными немецкими асами. Гибли, но не сдавались. К середине лета 1943 года советская авиация «посадила» Люфтваффе на землю и прочно завоевала стратегическое господство в воздухе. Ход войны необратимо изменился. Мы поделили.

Холодная война

После войны мир поменялся, и не в «сторону света». Не успел наш народ порадоваться тяжелой Победе, как нам снова объявили войну. Объявили вчерашние «союзники». Объявили те, кто, как и фашисты, решил, что у нашей страны нет права на существование. Эта война, к счастью, была «холодной». Военно-воздушные силы снова оказались на острие атаки.

В те годы произошел принципиальный технологический скачок от поршневой авиации к реактивной. Скорость, высота, дальность полета выросли на порядок. Был преодолен сверхзвук и достигнута стратосфера. Дальняя авиация приняла в свои бомболюки атомную, а потом и термоядерную бомбу. Так появилась стратегическая авиация.

Тогда кроме сверхзвука и стратосферы мы научились висеть в воздухе. Появился новый класс авиационных машин — вертолеты. Причем и в этом классе, не смотря на начальное отставание, мы стали мировыми лидерами и законодателями моды. Если первые вертолеты своим силуэтом напоминали зарубежные машины, то Ми-6, Ми-10 и В-12 просто порвали мир. Великий, я не побоюсь этого слова, вертолет Ми-8 до сих пор безусловный мировой лидер, как по числу выпущенных машин, так и по сроку жизни. Машина имеет потенциал развития и в нашем, 21 веке.

А потом настали 90-е.

Более трети нашей авиационной группировки после распада СССР осталась на территории бывших союзных республик (более 3400 самолетов, в том числе – 2500 боевых). Причем за новой границей России осталась наиболее подготовленная для базирования военной авиации аэродромная сеть. В итоге, по сравнению с СССР аэродромная система сократилась практически вдвое. За границей осталась и авиационная техника. Более всего пострадало Западное стратегическое направление. Украина. Уж простите, «из песни слов не выкинешь».

В 1998 году МО Украины и Пентагон подписали соглашение о ликвидации 44 тяжелых стратегических бомбардировщиков и 1068 крылатых ракет Х-55 воздушного базирования. Все это осталось на Украине после развала СССР. 19 «Белых лебедей», Ту-160 предполагалось уничтожить в рамках международного договора START-1, а 16 самолетов Ту-160 планировалось утилизировать. Украина, получив американские копейки, пардон — центы, приступила к уничтожению лучших стратегических бомбардировщиков мира. В присутствии американских сенаторов Ричарда Лугара и Карла Левина, я представляю как они радовались, гильотина упала на первый советский Ту-160 с бортовым номером «24».

Этот стратегический бомбардировщик имел возраст 9 лет и налет всего 466 часов. У него даже краска не успела потускнеть. Дальше было сложно, но 6 ноября 1999 года Ту-160 с бортовым номером «10», взлетев в Прилуках, приземлился на российской авиабазе в Энгельсе. Самолет перегнал российский экипаж в составе подполковника Алексея Серебрякова, майора Алексея Калинина, подполковника Игоря Сазонова и майора Юрия Палтусова. К апрелю 2000 года все самолеты перелетели на аэродром под Энгельсом. Тогда беда затронула не только дальнюю авиацию, она коснулась всех. Резко снизился уровень летной и боевой подготовки летчиков ВВС. Мы сели на землю, у нас снова отобрали самолеты и небо…

Современные и боеспособные

Сейчас, у нас не Военно-воздушные а Военно-космические силы — ВКС. Глядя на воздушные парады, полеты наших новейших самолетов и вертолетов на МАКСе мозг просто взрывается — как? Мощь самолетов и профессионализм пилотов просто потрясает. Эти современные машины уже в войсках. В обычных боевых частях. Они действительно совершенны. Россия уверенно вступила в 21 век.

Как мы снова смогли провернуть колесо истории и вернуть нашу страну на ее законное место лидера? Мне кажется, что исторически все просто — русский дух и карма нашей страны. Причем под словом русский я имею ввиду не национальность, а нацию, которая включает и будет включать в себя множество разных национальностей — единый народ. Это Россия.

Сценарий «Терминатор»

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун как-то спросил Владимира Путина — а что будет, если начнется ядерная война, даже ограниченная. Выживет ли кто. Наш Президент совсем буднично сказал, что никто не выживет, ни здесь, ни там, ни у них… Тогда нас от «горячей» ядерной войны спасло наличие бомбы и наличие средств доставки: ракет и самолетов. Мы получили «холодную» войну. Не надо строить иллюзий и говорить о каком либо мирном существовании с американским истеблишментом. Не народом, а именно с его руководством.

Не народ решил сбросить на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы и сжег заживо сотни тысяч гражданских, не народ отдавал приказ вылить тысячи тонн горящего напалма, химического и биологического оружия на крыши вьетнамских деревень. Не народ Америки, а его правители, уже в современной истории, ради своих интересов отдают приказ, используя ракетно-бомбовый каток раскатать «в ноль» страны и цивилизации. Но народ, а точнее его часть — армия США выполняют эти приказы.

Как ни странно звучит, но тогда мир на планете спасли советская бомба, ракета и наши ВВС. И помните — США единственная страна на планете применившая атомную бомбу. По сравнению с этим другие «успехи» американской демократии: ковровые бомбардировки, массовое применение химического и бактериологического оружия — цветочки. Нельзя про это забывать.

Сто пять лет неба российского

Сегодня праздник русской военной авиации. 105 лет с момента ее появления в нашей стране. 105 машин пройдут в небе аэродрома Кубинка. Красота. Красота полета и мастерство человека, управляющего танцующей в небе тяжелой многотонной машиной.

«…Не дергай ручку, держи легко, как перышко. Почувствуй ее…»

С праздником неба вас!

Дмитрий Дрозденко

Источник: nnm.me