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Скрытая цензура от Google

12:50. 12 августа 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:


Скрытая цензура от Google

Американская транснациональная корпорация Google занимается скрытой цензурой в Интернете. Об этом стало известно после того, как резко упала посещаемость интернет-ресурсов социалистической и антивоенной направленности. Небольшое расследование Андре Дэймона и Дэвида Норта показало, что все из-за изменений, которые Google внёс в работу поисковой системы.

Официальная причина изменений алгоритмов поисковиков, названная одним из вице-президентов компании Беном Гомесом в апреле 2017 года, – стремление защитить пользователя от оскорбительной и недостоверной информации, а также от безосновательных теорий заговоров. Бен Гомес уверил, что компания «усовершенствовала методы оценки и обновила алгоритмы для выдачи более надёжной информации».

На поверку оказалось, что Google разработал не систему защиты пользователя, а жёсткий идеологический инструментарий, оберегающий граждан западных стран от «нежелательного» чтения.

На 67% упала посещаемость страницы wsws.org, на 67% – alternet.org, на 62% – globalresearch.ca (сайт известного канадского политолога и критика Вашингтона Мишеля Чоссудовского).

«С мая 2017 года посещаемость сайта Common Dreams через поисковики Google упала почти на 50%», – говорит редактор сайта Аарон Кауфман.

Пострадали и другие ресурсы, критикующие курс западных держав – consotriumnews.com (посещаемость минус 47%), socialistworker.org (минус 47%), wikileaks.org (минус 30%), truth-out.org (минус 25%), counterpunch.org (минус 21%) и т.д. Из тринадцати информационных ресурсов, наиболее пострадавших от нововведений Google, все, как на подбор, оказались антикапиталистического и антивоенного содержания.

Авторы расследования утверждают, что у сайтов, содержащих материалы со словами «социализм» или «марксизм» есть большой шанс попасть в чёрный список: они будут помечены Google как нежелательные или недостоверные.
Итак, поисковикам Google заданы идеологические предрассудки их создателей. Это откровенное вмешательство в политику и прямое покушение на свободу слова.
А тем временем в Эссене компания Facebook открывает уже второй в Германии центр цензуры информации, передаваемой через эту социальную сеть.

https://www.fondsk.ru/news/2017/08/11/cenzura-google-sokraschaet-poseschaemost-sajtov-levoj-orientacii-44479.html – цинк

Удивляться тут совершенно нечему, мифы о свободном интернете постепенно уходят в прошлое, а стремление государств и ТНК контролировать информационные потоки и потребление населением информации лишь возрастает.
В отличие от телевизора, в интернете куда сложнее фильтровать информацию, но при должном желании и соответствующих инструментах, ничего невозможного нет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: google, социализм, цензура
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