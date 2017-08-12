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Сегодня 17 лет со дня гибели К-141 «Курск»

09:49. 12 августа 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня, 12 августа,  исполняется 17 лет со дня гибели в Баренцевом море атомного подводного крейсера «Курск» и его экипажа. В ВМФ России почтят память моряков атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в августе 2000 года. Во многих городах страны пройдут памятные мероприятия.

Начальник отдела обеспечения пресс-службы Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Владимир Матвеев отметил, что сегодня приспущены Андреевские флаги, проводятся митинги в память о погибших. 


“В полдень (по местному времени) на кораблях Камчатского объединения подводных лодок были приспущены Андреевские флаги, раздались тревожные звуки корабельных сирен”, – сообщил Владимир Матвеев.

В Тихоокеанском ВВМУ им. адмирала С.О.Макарова к памятным доскам, на которых увековечены имена погибших на борту АПЛ «Курск» выпускников училища, были возложены венки и цветы.

Напомним, что атомная подводная лодка «Курск» затонула во время проведения учений ровно 17 лет назад. Погибли все члены экипажа субмарины – 118 человек. Катастрофа произошла примерно в 175 км от Североморска. Глубина, на которой находилась лодка, составляла 108 метров.

Факт гибели экипажа АПЛ «Курск» был официально подтверждён лишь 21 августа 2000 года, после того, как норвежским водолазам удалось вскрыть люк в 9-й отсек. Информацию о гибели экипажа представил тогдашний начштаба Северного флота вице-адмирал М.Моцак.

Официальной версией гибели «Курска» является версия о взрыве торпеды 65-76А («Кит») в 4-м торпедном аппарате из-за утечки компонентов топлива торпеды. В отчёте ГП РФ от 2002 года заявлено, что взрыв торпеды привёл к пожару на борту АПЛ и последующей детонации всего торпедного арсенала 1-го отсека. Неофициальных версий – десятки: от террориста-смертника на борту (версия опровергнута официально) до торпедирования натовской подводной лодкой.

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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