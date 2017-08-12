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Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

21:05. 12 августа 2017 Просмотров - 249 Один комментарий Опубликовал:

Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода началось в 2015 году и в настоящий момент вышло на основной этап. На его мощности будет поступать газ, который в дальнейшем направится в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Однако, прежде чем попасть к китайцам, на Амурском заводе из природного ресурса будут извлекаться ценные элементы: этан и гелий.

Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

Проектная мощность завода подразумевает выработку 42 миллиардов кубометров газа в год, что делает его самым мощным заводом в России. А по количеству получаемого гелия российское предприятие выйдет на первую строчку в мире. Гелиевых заводов, мощностью 60 миллионов кубометров в год, не строили даже во времена СССР. Только одно российское предприятие сможет производить около 30% всех продаваемых в мире запасов этого ресурса.

Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

Стоит отметить, что гелий — это газ, без которого не может обойтись ни одна страна в мире. Так, элемент играет важную роль в процессе производства полупроводников, жидкокристаллических панелей и оптоволоконных кабелей. Без него создание различного рода гаджетов было бы не невозможно. Также гелий используется в медицине, например, в аппаратах МРТ, в авиакосмической отрасли, автомобилестроении и для газовой сварки и термообработки в машиностроении.

Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

В данной отрасли для России открываются интересные перспективы. Ранее крупнейшим производителем и продавцом гелия являлся Катар, однако он уже остановил два своих завода в связи с сухопутной блокадой Саудовской Аравии и санкциями. Также ресурс производят США, однако процент экспорта слишком мал: страна потребляет практически все, что производит сама, а запасы стремительно истощаются. При этом спрос на гелий в Азии растет, и к 2020 году прогнозируется дефицит ресурса, поэтому гелий Амурского завода с нетерпением ждут на рынке….

Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 3426 3152
    Борис 12 августа 2017 в 23:44 Ссылка Пометить
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    Неужели этан или гелий редкие газы.Надо сказать еще о том кто поставляет на завод оборудование, как стало известно криогеное оборудование поставляет на завод не Криогенмаш, а немецкая фирма Linde AG. Опять же поставлять продукты переработки мы будем в Китай. Своего завода который будет использовать этан как сырье на дальнем востоке ещё не построено, поэтому как сырье от пойдет за бугор опять-таки в Китай.

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