Россия строит крупнейший в мире завод по производству редкого газа

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода началось в 2015 году и в настоящий момент вышло на основной этап. На его мощности будет поступать газ, который в дальнейшем направится в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Однако, прежде чем попасть к китайцам, на Амурском заводе из природного ресурса будут извлекаться ценные элементы: этан и гелий.

Проектная мощность завода подразумевает выработку 42 миллиардов кубометров газа в год, что делает его самым мощным заводом в России. А по количеству получаемого гелия российское предприятие выйдет на первую строчку в мире. Гелиевых заводов, мощностью 60 миллионов кубометров в год, не строили даже во времена СССР. Только одно российское предприятие сможет производить около 30% всех продаваемых в мире запасов этого ресурса.

Стоит отметить, что гелий — это газ, без которого не может обойтись ни одна страна в мире. Так, элемент играет важную роль в процессе производства полупроводников, жидкокристаллических панелей и оптоволоконных кабелей. Без него создание различного рода гаджетов было бы не невозможно. Также гелий используется в медицине, например, в аппаратах МРТ, в авиакосмической отрасли, автомобилестроении и для газовой сварки и термообработки в машиностроении.





В данной отрасли для России открываются интересные перспективы. Ранее крупнейшим производителем и продавцом гелия являлся Катар, однако он уже остановил два своих завода в связи с сухопутной блокадой Саудовской Аравии и санкциями. Также ресурс производят США, однако процент экспорта слишком мал: страна потребляет практически все, что производит сама, а запасы стремительно истощаются. При этом спрос на гелий в Азии растет, и к 2020 году прогнозируется дефицит ресурса, поэтому гелий Амурского завода с нетерпением ждут на рынке….

Источник: nnm.me