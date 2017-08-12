Пушков жестко ответил главе МИД Польши, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой войны

Российский сенатор Алексей Пушков жестко ответил на циничное заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, обвинившего Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Напомним, ранее «Русская Весна» писала о словах Ващиковского, заявившего, что СССР «способствовал» началу Второй мировой войны, поскольку «вместе с Германией напал на Польшу».

«Нет, господин Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее», — напомнил главе польского МИД Пушков на своей странице в соцсети.

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