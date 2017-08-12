Польский нарратив
15:18. 12 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по очередной польской истерике.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.
По словам Ващиковского, СССР "очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны", поскольку "вместе с Германией напал на Польшу". По его мнению, ведя войну с немцами, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии
https://ria.ru/world/20170811/1500229146.h
Тут надо просто помнить 3 простых факта.
1. СССР ввел войска на территорию Польши не одновременно с Германией, а лишь через 17 дней после начала войны, когда Польша уже потерпела полное военное поражение.
2. Польское правительство войну СССР не объявляло, поэтому СССР официально вступил во вторую мировую войну не 17 сентября 1939 года, а 22 июня 1941 года.
3. В ходе второй мировой войны СССР и Польша находились не в состоянии войны, а в составе одной коалиции.
Нынешний польский нарратив вполне естественен для тех националистических кругов польского истеблишмента, которые пытаются играть в нациотворчество, конструируя из Польши образ "вечной жертвы, которую все и всегда обижали и которой все должны". Исторические факты, которые противоречат этой вере, отметаются самым решительным образом, так как они мешают конструированию новой польской мифологии, которая должна обосновывать текущие претензии Польши к своим соседям.
Источник: colonelcassad.livejournal.com