Открытым текстом 11.08.2017

Порошенко хочет стать Саакашвили

Корейская Народно-Демократическая Республика сообщила, что готова нанести превентивный удар по Соединённым Государствам Америки! На привычную браваду можно было бы вовсе не обращать внимания: династия Кимов — в отличие от, например, династии Бушей — на деле вполне вменяема.

Но министр обороны СГА Мэттис рекоменовал — цитирую — «отказаться от действий, которые могут привести к уничтожению народа». То есть — пригрозил полномасштабной войной! Может быть, с применением того самого ядерного оружия.

Это не просто обмен угрозами. Рейтинг Трампа рухнул. Конгресс продавил решение по санкциям, публично кастрирующее внешнеполитические возможности президента. Тут уж «маленькая победоносная война» вполне реальна. Так можно объявить чрезвычайное положение в СГА и одним махом решить все проблемы Трампа: заставить его противников замолчать, переключить внимание прессы с его неудач. К тому же от противостояния пострадает прежде всего южная половина Кореи. Её экономика в последние годы аномально растёт и свободно, на равных конкурирует с американцами. Для них это — непозволительная наглость! Словом, соблюдены все условия для начала обмена ударами! Единственное препятствие к началу полномасштабной войны — позиция РФ и КНР. И вот уже почти полгода главная задача СГА — разбить союз Москвы с Пекином и вывести нас со всемирной шахматной доски. Похоже, эта фаза большой игры близка к эндшпилю!

На этой неделе вспоминали событие девятилетней давности. В ночь на восьмое число восьмого месяца восьмого года по приказу тогдашнего кумира прогрессивной общественности и по совместительству президента Грузии её войска напали на мирно спящую Южную Осетию. А заодно на российскую часть совместного миротворческого контингента. В Пятидневной войне войска РФ, находившиеся на северокавказских учениях, разгромили вдвое бОльшие силы Грузии. Президент РФ Путин, впервые посетивший Сухум, поздравил с днём независимости президента Абхазии Ардзинбу.

Визит Путина в Абхазию — подчеркну, независимое государство — вызвал вой американской прессы. НАТО выпустила по этому поводу отдельную ноту. Но, как обычно, сфальшивила. Ведь всего неделей раньше в соседней Грузии вице-президент СГА Пенс поддержал идею расширения НАТО на Кавказе, и чтобы два раза не приезжать, ещё раз обвинил нас в оккупации. Ничего не напоминает? В прошлом десятилетии СГА поняли, что развал России остановлен и с нами надо что-то делать. Грузия стала полигоном американской технологии сдерживания РФ. Помните, как в вашингтонской пробирке выращен гомункул Саакашвили, как по давно опубликованному сценарию делали революцию роз, как американцы наводнили страну своими военспецами и оружием и как потом натравили Мишико на непокорные регионы. При полной поддержке своих СМИ.

Во время боёв CNN показала предоставленную Грузией видеозапись запрещённого международными соглашениями обстрела мирных осетинских сёл из реактивных систем залпового огня. Титры на экране сообщали, что заснят российский обстрел грузинского города Гори. Западные информагенства до последнего скрывали, что именно Грузия начала военную операцию.

Открытым текстом спрашиваю: а чего им стесняться? Когда самые авторитетные врут, голос правды почти не слышен.

Вот и сегодня бОльшая часть жителей стран, всё ещё почему-то называющих себя развитыми, свято верует, что в феврале четырнадцатого Киев захватили не террористы с нацистскими лозунгами, а борцы за демократию. Причём сами! Будто не было печенек Нуланд и её перехваченных разговоров, где американцы обсуждали, кто какой пост займет в новой Украине. К слову, всё получилось, как они и задумывали. Теперь Киев — их новый плацдарм для удара по русским. А Порошенко — ручная кукла.

Порошенко прокатился в кабине ученика одного из немногих оставшихся на Украине советских истребителей МиГ-29. Комментаторы отметили, что так он пытается подражать президенту Путину, в марте двухтысячного прилетевшему на Су-27 в Грозный, где тогда громили сбежавшихся со всего света террористов и грабителей.

Открытым текстом предупреждаю: Порошенко подражает не Путину, а другому президенту — Саакашвили. Тот перед приказом вторгнуться в Южную Осетию тоже радостно позировал журналистам — правда, не на самолёте, а на танке. Правда, потом грузинские танки горели так же, как в 2014 году — самолёты Украины над Донбассом.

Похоже, Порошенко всерьёз намерен сжечь в донбасских котлах очередную порцию отморозков, считающих даже его слишком умеренным или просто желающих заменить его тем из олигархов, кто заплатит больше.А ещё он — как Саакашвили в две тысячи восьмом — уверен в помощи своих заокеанских хозяев. А те готовы подлить масла в огонь.

Министерства иностранных дел и обороны СГА подготовили план снабжения вооружённых сил Украины не только транспортом и средствами индивидуальной защиты, но и оружием. Особое внимание уделено поставке переносных противотанковых ракет «ДжЭвлин», то есть «копьё».

Открытым текстом объясняю: американское «копьё» создано два десятилетия назад. Танки в Российской Федерации давно защищены от него. Киевские террористы, выпрашивая «ДжЭвлин», признали, что на Донбассе нет ни войск РФ, ни нашего оружия. Ополченцы воюют тем, что осталось на Украине ещё с советских времён, когда мы были готовы защитить от ударов НАТО союзные нам Болгарию с Румынией. Именно уверенность, что Донбасс защищается сам, дала террористам надежду на повторение старого балканского сценария.

С четвёртого по девятое августа девяносто пятого года прошёл очередной этап сербской межрелигиозной войны. Войска католиков — хорватов — и мусульман — бошняков — уничтожили православную автономию в Хорватии — Сербскую Краину — и заодно автономию мусульман, желавших единства всех сербов — Западную Боснию. Погибло примерно две сотни солдат нападавшей стороны, около семисот пятидесяти солдат и не менее тысячи мирных жителей с православной стороны. Около четверти миллиона православных и тридцать тысяч мусульман бежали.

Открытым текстом напоминаю: перед этим американцы добились от президента православной Сербии Милошевича обещания не помогать единоверцам в Хорватии. Что случилось с Милошевичем после его согласия — напоминать не нужно! Путин в Сухуме открытым текстом, ещё раз признав независимость Абхазии дал понять: русские своих не бросают. В отличие от наших соседей.

Заполнитель кресла министра инфраструктуры Украины Владимир Владимирович Омелян в интервью сайту «Обозреватель» предложил запретить гражданам Украины посещать РФ: «В частности, по авиационному сообщению — это была наша инициатива: мы закрыли, несмотря на все рассказы и «страшилки», что всё будет плохо. Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть. Если мы идём в Европу — мы должны идти в Европу».

В РФ нынче по меньшей мере два миллиона граждан Украины работают, зарабатывают, подпитывают деньгами свою малую родину. Им что делать, если Омелян железные дороги перекроет? Обхватить голову руками и подумать! Подумать самим! Выключив телевизор, откуда уже три года льётся поток бреда о злом соседе, о русском агрессоре, о бурятских подводниках в степях Донбасса. Подумать, кого американцы привели к власти и зачем. Правда, тех, кто пытается это им объяснить открытым текстом, на Украине всё меньше.

В ночь на пятое августа в Хорватии погибла в автокатастрофе депутат последнего законного созыва Верховного совета Украины Ирина Григорьевна Бережная. Она постоянно публично доказывала преступность киевского государственного переворота, призывала учитывать интересы русского большинства граждан Украины. Сотни украинских журналистов и блогеров открыто радовались ее смерти. Один журналист даже публично огорчился, что восьмилетняя дочь Ирины Даниэлла выжила: мол, Бережная и дочку воспитывала в своём духе.

Такое публичное зверство открытым текстом доказывает: только когда лозунг «Украина — не Россия» признают таким же преступным, как лозунг «ариец — сверхчеловек», юго-запад Руси станет безопасен для себя и для окружающих. Не зря Хорватия, оторвавшая себя от остальной Сербии, и Украина, оторвавшая себя от остальной России, ещё тринадцатого июня подписали несколько документов о взаимодействии спецслужб и взаимопомощи в «реинтеграции оккупированных территорий», то есть захвате народных республик Донбасса, а если повезёт, то и Крыма. Открытым текстом спрашиваю: не связана ли гибель непокорной Бережной с этими связями спецслужб? И с готовящимся «хорватским» сценарием захвата Донбасса — единственным способом отвлечь Россию от возможной войны в Корее?

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru