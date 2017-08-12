Новости Украины и Новороссии 12 августа 2017

Просматривая украинские передачи в сети, наткнулся на недавнюю программу. Точно не могу сказать, что конкретно обсуждалось в том выпуске актуальной политики. УкроСМИ частенько льют из пустого в порожнее, но главное — не то, что там вообще бубнят, а то, что наряду с логотипом канала на экране горела траурная свеча.

Я тогда и не подумал, что в Украине могло что-то произойти по чём нужно носить траур. В Украине становится в порядке вещей ныть о всём, что гласит их политическая повестка. Преимущественно «Путин», «Трамп», «Террористы» и «Российская агрессия».

Оказалось, что очередной траур состоялся в так называемый «День памяти сталинских репрессий». Чествуют в сей день 80-ую годовщину со дня начала трагических событий 1937—1938 гг., получивших историческое название «Большой террор».

Я уже сбился со счёту, сколько подобных пустых траурных свечей узаконено в стране победившего маразма. День памяти жертв голодомора, День памяти и скорби, день того да сего, короче. Не важно.

Современная (бывшая) Украина — это негативный проект, в котором необходимо держать людей в близком к состоянию стресса, чтобы не опомнились. Трауры особого стресса конечно не привнесут, но вот в общий котёл напряга дровишек подбросят.

Вспомнить, например, «День памяти и скорби», который в прошлом году наделал немало информационного шума. Правда, в этом году сие событие прокатилось отголосками и неминуемо начало устаревать. Взамен устаревшему нужно придумать чего-то новенькое, и узрев очередную свечку на экране, заставить гадать: «А что-же у нас опять стряслось? Убили кого?» Да ничего не стряслось, просто народ сотрясают, вводя белые шумы в общий резонанс общества, заодно сетуя на «Империю зла» и проводя свою декоммунизацию национального сознания.

Однако под траурной мантией «Сталинских репрессий» Порошенко забывает, что он и сам далеко не святой. До Сталина ему конечно, как до Брюсселя рачки, но это не мешает Поросёнку пользоваться пресловутыми сталинскими методами.

Под общий шум декоммунизации в стране давно проводятся репрессии. Всё началось с милиции, которую в 14-ом основательно подчистили и заменили деструктивный элемент структуры МВД на лояльный к власти. Как известно, самыми лояльными на тот период были хлопці с Майдана и западные рагули. Все они люто ненавидят любое проявление «ваты», которое они видят на каждом углу украинского глобуса.

Так с 2014 года и по сей день, в СИЗО сажают каждого підозрілого «сепара», служившего ранее в структуре МВД. К примеру, в 2015 году в Харькове произошёл некий теракт (вероятно сфабрикованый), благодаря которому в городе были задержаны «злостные сепаратисты», ранее служившие в органах.

Но по итогам госпереворота они более не могли (по морально-этическим причинам) нести службу дальше. Собственно, это и является главным показателем признаков «сепаратизма» в рядах бывших сотрудников.

Дела раскручивали как в типичном криминальном детективе: арестовывали бывшего коллегу, причём сначала проводился арест, а уже потом обыск с понятыми (что незаконно). Затем находили оружие и пластид, с помощью которого, якобы, осуществлялся взрыв. Причём, как могли найти столько взрывчатки неясно, ведь получается, что нашли взрывчатку, которая должна была аннигилировать при взрыве.

По рассказам Анны, супруги одного из арестантов, до обыска в её квартире было чисто, но по прибытии «правоохранителей» взрывчатка и гранаты, свёрнутые в одном пакете, магическим образом оказалась за открытой крышкой ноутбука дочери на видном месте.

Примечательно, что арестованный, будучи ранее в МВД, был на столько глуп и беспечен, что держал гранаты и взрывчатку дома на письменном столе маленькой дочери и это его нисколько не смущало.

«Правоохранители» достали пакет и демонстративно поговорили: «Понятые, обратите внимание, вот подозрительный пакет».

Всем арестованным инкриминировали участие в подготовке теракта, и, как обычно, 110 статью («Посягательство на территориальную целостность Украины»). Кроме этого вменяли незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

В связи с множеством хронологических несоответствий в деле, расследования и разбирательства затягивали на длительный срок, затем меняли судью и дело затягивалось дальше по кругу. И так снова и снова. А правильные показания выбивались вместе с внутренними органами политических преступников и угрозами расправой над их родными.

Этот короткий эпизод в политических репрессиях новой власти лишь один пример из тысяч. Те, кому не посчастливилось иметь родных и близких, которые о них беспокоились и могли поднять шум, пропадали бесследно.

Это один из освещённых случаев, поэтому не такой кровавый.

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Возвращаясь к «Дню памяти сталинских репрессий», хотелось бы заметить, что первые политические чистки в высших кругах были чем-то вроде сталинского ответа на подрывную государственную деятельность извне, нацеленную на государственный переворот.

Коллективный Запад втянул Российскую Империю в Первую мировую войну, предварительно забросив свои же западные идеи Маркса. Потом в ослабленной после войны России провели революции, и удивились тому, что на месте старой империи возникла новая.

Необходимо было развалить и СССР, только силами оставшейся «Белой элиты», которая ещё оставалась у некоторых рычагов власти и держала зло за минувшее, а с помощью других стран планировался государственный переворот.

Именно этих людей репрессировали при Сталине, а методы, которые использовались, многократно приукрашены в ходе Холодной войны и обросли многочисленными мифами.

Никто не вспоминал о массовой амнистии и реабилитации, о том, что исполнителей и организаторов этого «Большого террора» приговаривали на места халатно осуждённых, за превышение полномочий и т. д. К слову, Министр госбезопасности В. С. Абакумов тоже был осуждён.

И вот ещё один интересный момент: Хрущёв, который после восхождения в генсеки так жёстко обругивал Сталина и обвинял его в репрессиях, сам был инициатором многочисленных арестов.

Хрущёв тогда был первым секретарем КП Украины и направил Сталину телеграмму, в которой жаловался генсеку, что Москва ограничивает Киев в проведении репрессий на территории Украины.

Заканчивалась та телеграмма словами «Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев». На что Сталин ответил: «Уймись, дурак! И. Сталин». Вот так тиран, неправда ли?

Общее число жертв за период сталинизма по официальным данным МВД составляет 3 777 380 человек. Более внятных цифр, или хотя бы близко похожих на официальные, никто не представлял. Потому что никто не хочет реальных подтверждений, ведь не имея реальных сумм, Сталину можно приписывать десятки миллионов смертей. Всё остальное вольно гуляет по интернетам в космических масштабах.

Из этих (уже Бог с ним) четырёх миллионов человек, около 30% — реальные уголовники. К тому же это всё не смерти, а именно осуждённые, множество которых было оправданно и реабилитировано. По официальным данным к высшей мере были приговорены 700 тыс. человек.

И даже если согласиться с различными цифрами сомнительных экспертов, начитавшихся «Архипелага», которые также включают в эти данные жертвы во время Великой Отечественной войны и тому подобные сторонние материалы, то количество смертей в постсоветский период после 1991 года на Украине будет гораздо выше, и составит 7 млн. душ.

А если учесть, что на Украине реальные данные скрываются и намеренно не проводится перепись населения, то результат вырастет в два с лишним раза до 15 млн. человек. И это при том, что коэффициент можно вычислить с помощью исходных 52 миллионов, против 145 общесоветских периода «Большого (мать его) террора», причём рост рождаемости населения СССР увеличивался каждый год.

На Украине же дела обстоят куда более печально. Итого, исходя из простой математики, за три десятка лет правления Сталина от репрессий умерло меньше людей, чем за 25 лет существования независимой Украины.

Думаю, что руководителям Республик и РФ следует учредить какой-нибудь «День памяти социального геноцида украинцев».

По официальным данным, сейчас Украина занимает 2 место в мире по смертности, а ежедневное сокращение популяции составляет 900 человек. Куда там Сталину до Порошенко. Да и как Петя будет чтить память давно умерших людей Советского Союза, лично я не понимаю, ведь на ныне живущих ему тоже глубоко плевать. В общем: «Петя, уймись дурак!»

Как я говорил ранее, современные чистки в рядах милиции — было лишь началом петровских репрессий по-сталински. Так же как и при Сталине, в современной Украине регулярно пишутся гражданские доносы и «листы лояльности», корректируются СМИ и вводится жёсткая цензура на зарубежное искусство.

Продолжаются гонения на Русскую Православную церковь и меняется идеология праздников, но теперь советской эпохи.

Собственно, современные репрессии и борьба с инакомыслием плодят ещё больше противников в геометрической прогрессии. Запретами и арестами инакомыслящих они лишь на короткое время зачистят информационное пространство, но это не поможет им продлить свое пребывание у власти.

Подобных «высот» демократии в Европе достигала лишь Германия в 30−40-е года прошлого века. С которыми все также знакомы, а Украина переняла методы и оттуда.

Так что, траурная свеча на голубых экранах Украины, должна иметь своё место на каждый день вещания, как постоянное напоминание Перемог и необходимый реквием по вымирающему народу Украины. Траурные свечи горят во имя «независимой» и «суверенной».

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Алексей Гумилёв, специально для «Русской весны»