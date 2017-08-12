Новости Украины и Новороссии 12 августа 2017
- 09:53 На Украине страдают 1,5 миллиона внутренних переселенцев, — ООН.
- 08:48 Строительство центра ВМС США на Украине — самая настоящая провокация, — Азаров.
- 05:30 Траурные свечи украинского ТВ: Репрессии Порошенко и социальный геноцид граждан.
- 03:15 ЛНР приглашает жителей захваченных Киевом территорий для бесплатного лечения в Республике.
- 01:55 СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:00 Лавров: Нынешнее руководство Украины пришло к власти на нацистской волне.
- Вчера 21:41 Шарий и новый суд.
- Вчера 21:28 Марьяна Наумова доверила News Front ответственную миссию.
- Вчера 20:48 Ответ главы МИД РФ Сергея Лаврова на вопрос о предательстве Донбасса.
На Украине страдают 1,5 миллиона внутренних переселенцев, — ООН
Более полутора миллионов внутренних переселенцев на Украине четвертый год страдают и терпят всевозможные лишения. Такие неутешительные цифры приводит Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).
В организации констатируют, что многие из переселенцев не могут найти работу и нормальное жилье.
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Кроме того, УВКБ обеспокоено ограничениями на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе.
«Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи», — заявил представитель УВКБ Андрей Махесич.
Кроме того, в ООН призвали официальный Киев обеспечить социальные выплаты всем гражданам, независимо от места их проживания. Отметим, что более полумиллиона граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года, поскольку они не прошли так называемую «регистрацию», введенную правительством страны.
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В заявлении УВКБ подчеркивается, что в особенно уязвимом положении находятся 50 тыс. внутренних переселенцев с инвалидностью. Им приходится сталкиваться с дополнительными трудностями и зачастую с дискриминацией.
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Строительство центра ВМС США на Украине — самая настоящая провокация, — Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что США начали строительство оперативного центра ВМС в украинском городе Очакове. По его мнению, это станет очередным витком конфликта между Москвой и Киевом.
«Это дальнейший шаг по ухудшению и без того плохих отношений между Украиной и Россией. С моей точки зрения, это самая настоящая провокация, потому что сейчас перед Украиной стоят гораздо более глубокие задачи — это прежде всего модернизация экономики, промышленности, повышение жизненного уровня населения», — заявил он.
Азаров напомнил, что, несмотря на строительство оперативного центра, и США, и Европа пока не ждут Украину в НАТО.
«Я думаю, что американцы и европейцы прекрасно понимают, что Украина не готова. И об этом говорит отказ предоставить на последнем заседании Совета НАТО план действий по приобретению членства.
Совершенно чётко сказано, что в ближайшие годы никаких перспектив и реальных шагов по вступлению в НАТО для Украины не будет сделано. А координация действий ведётся достаточно давно, но в сложившихся условиях она имеет провокационный характер», — отметил Азаров.
Ранее сообщалось, что США начали строительство оперативного центра ВМС в украинском городе Очакове. Уточняется, что церемония закладки фундамента состоялась ещё 25 июля.
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Траурные свечи украинского ТВ: Репрессии Порошенко и социальный геноцид граждан
Просматривая украинские передачи в сети, наткнулся на недавнюю программу. Точно не могу сказать, что конкретно обсуждалось в том выпуске актуальной политики. УкроСМИ частенько льют из пустого в порожнее, но главное — не то, что там вообще бубнят, а то, что наряду с логотипом канала на экране горела траурная свеча.
Я тогда и не подумал, что в Украине могло что-то произойти по чём нужно носить траур. В Украине становится в порядке вещей ныть о всём, что гласит их политическая повестка. Преимущественно «Путин», «Трамп», «Террористы» и «Российская агрессия».
Оказалось, что очередной траур состоялся в так называемый «День памяти сталинских репрессий». Чествуют в сей день 80-ую годовщину со дня начала трагических событий 1937—1938 гг., получивших историческое название «Большой террор».
Я уже сбился со счёту, сколько подобных пустых траурных свечей узаконено в стране победившего маразма. День памяти жертв голодомора, День памяти и скорби, день того да сего, короче. Не важно.
Современная (бывшая) Украина — это негативный проект, в котором необходимо держать людей в близком к состоянию стресса, чтобы не опомнились. Трауры особого стресса конечно не привнесут, но вот в общий котёл напряга дровишек подбросят.
Вспомнить, например, «День памяти и скорби», который в прошлом году наделал немало информационного шума. Правда, в этом году сие событие прокатилось отголосками и неминуемо начало устаревать. Взамен устаревшему нужно придумать чего-то новенькое, и узрев очередную свечку на экране, заставить гадать: «А что-же у нас опять стряслось? Убили кого?» Да ничего не стряслось, просто народ сотрясают, вводя белые шумы в общий резонанс общества, заодно сетуя на «Империю зла» и проводя свою декоммунизацию национального сознания.
Однако под траурной мантией «Сталинских репрессий» Порошенко забывает, что он и сам далеко не святой. До Сталина ему конечно, как до Брюсселя рачки, но это не мешает Поросёнку пользоваться пресловутыми сталинскими методами.
Под общий шум декоммунизации в стране давно проводятся репрессии. Всё началось с милиции, которую в 14-ом основательно подчистили и заменили деструктивный элемент структуры МВД на лояльный к власти. Как известно, самыми лояльными на тот период были хлопці с Майдана и западные рагули. Все они люто ненавидят любое проявление «ваты», которое они видят на каждом углу украинского глобуса.
Так с 2014 года и по сей день, в СИЗО сажают каждого підозрілого «сепара», служившего ранее в структуре МВД. К примеру, в 2015 году в Харькове произошёл некий теракт (вероятно сфабрикованый), благодаря которому в городе были задержаны «злостные сепаратисты», ранее служившие в органах.
Но по итогам госпереворота они более не могли (по морально-этическим причинам) нести службу дальше. Собственно, это и является главным показателем признаков «сепаратизма» в рядах бывших сотрудников.
Дела раскручивали как в типичном криминальном детективе: арестовывали бывшего коллегу, причём сначала проводился арест, а уже потом обыск с понятыми (что незаконно). Затем находили оружие и пластид, с помощью которого, якобы, осуществлялся взрыв. Причём, как могли найти столько взрывчатки неясно, ведь получается, что нашли взрывчатку, которая должна была аннигилировать при взрыве.
По рассказам Анны, супруги одного из арестантов, до обыска в её квартире было чисто, но по прибытии «правоохранителей» взрывчатка и гранаты, свёрнутые в одном пакете, магическим образом оказалась за открытой крышкой ноутбука дочери на видном месте.
Примечательно, что арестованный, будучи ранее в МВД, был на столько глуп и беспечен, что держал гранаты и взрывчатку дома на письменном столе маленькой дочери и это его нисколько не смущало.
«Правоохранители» достали пакет и демонстративно поговорили: «Понятые, обратите внимание, вот подозрительный пакет».
Всем арестованным инкриминировали участие в подготовке теракта, и, как обычно, 110 статью («Посягательство на территориальную целостность Украины»). Кроме этого вменяли незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.
В связи с множеством хронологических несоответствий в деле, расследования и разбирательства затягивали на длительный срок, затем меняли судью и дело затягивалось дальше по кругу. И так снова и снова. А правильные показания выбивались вместе с внутренними органами политических преступников и угрозами расправой над их родными.
Этот короткий эпизод в политических репрессиях новой власти лишь один пример из тысяч. Те, кому не посчастливилось иметь родных и близких, которые о них беспокоились и могли поднять шум, пропадали бесследно.
Это один из освещённых случаев, поэтому не такой кровавый.
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Возвращаясь к «Дню памяти сталинских репрессий», хотелось бы заметить, что первые политические чистки в высших кругах были чем-то вроде сталинского ответа на подрывную государственную деятельность извне, нацеленную на государственный переворот.
Коллективный Запад втянул Российскую Империю в Первую мировую войну, предварительно забросив свои же западные идеи Маркса. Потом в ослабленной после войны России провели революции, и удивились тому, что на месте старой империи возникла новая.
Необходимо было развалить и СССР, только силами оставшейся «Белой элиты», которая ещё оставалась у некоторых рычагов власти и держала зло за минувшее, а с помощью других стран планировался государственный переворот.
Именно этих людей репрессировали при Сталине, а методы, которые использовались, многократно приукрашены в ходе Холодной войны и обросли многочисленными мифами.
Никто не вспоминал о массовой амнистии и реабилитации, о том, что исполнителей и организаторов этого «Большого террора» приговаривали на места халатно осуждённых, за превышение полномочий и т. д. К слову, Министр госбезопасности В. С. Абакумов тоже был осуждён.
И вот ещё один интересный момент: Хрущёв, который после восхождения в генсеки так жёстко обругивал Сталина и обвинял его в репрессиях, сам был инициатором многочисленных арестов.
Хрущёв тогда был первым секретарем КП Украины и направил Сталину телеграмму, в которой жаловался генсеку, что Москва ограничивает Киев в проведении репрессий на территории Украины.
Заканчивалась та телеграмма словами «Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев». На что Сталин ответил: «Уймись, дурак! И. Сталин». Вот так тиран, неправда ли?
Общее число жертв за период сталинизма по официальным данным МВД составляет 3 777 380 человек. Более внятных цифр, или хотя бы близко похожих на официальные, никто не представлял. Потому что никто не хочет реальных подтверждений, ведь не имея реальных сумм, Сталину можно приписывать десятки миллионов смертей. Всё остальное вольно гуляет по интернетам в космических масштабах.
Из этих (уже Бог с ним) четырёх миллионов человек, около 30% — реальные уголовники. К тому же это всё не смерти, а именно осуждённые, множество которых было оправданно и реабилитировано. По официальным данным к высшей мере были приговорены 700 тыс. человек.
И даже если согласиться с различными цифрами сомнительных экспертов, начитавшихся «Архипелага», которые также включают в эти данные жертвы во время Великой Отечественной войны и тому подобные сторонние материалы, то количество смертей в постсоветский период после 1991 года на Украине будет гораздо выше, и составит 7 млн. душ.
А если учесть, что на Украине реальные данные скрываются и намеренно не проводится перепись населения, то результат вырастет в два с лишним раза до 15 млн. человек. И это при том, что коэффициент можно вычислить с помощью исходных 52 миллионов, против 145 общесоветских периода «Большого (мать его) террора», причём рост рождаемости населения СССР увеличивался каждый год.
На Украине же дела обстоят куда более печально. Итого, исходя из простой математики, за три десятка лет правления Сталина от репрессий умерло меньше людей, чем за 25 лет существования независимой Украины.
Думаю, что руководителям Республик и РФ следует учредить какой-нибудь «День памяти социального геноцида украинцев».
По официальным данным, сейчас Украина занимает 2 место в мире по смертности, а ежедневное сокращение популяции составляет 900 человек. Куда там Сталину до Порошенко. Да и как Петя будет чтить память давно умерших людей Советского Союза, лично я не понимаю, ведь на ныне живущих ему тоже глубоко плевать. В общем: «Петя, уймись дурак!»
Как я говорил ранее, современные чистки в рядах милиции — было лишь началом петровских репрессий по-сталински. Так же как и при Сталине, в современной Украине регулярно пишутся гражданские доносы и «листы лояльности», корректируются СМИ и вводится жёсткая цензура на зарубежное искусство.
Продолжаются гонения на Русскую Православную церковь и меняется идеология праздников, но теперь советской эпохи.
Собственно, современные репрессии и борьба с инакомыслием плодят ещё больше противников в геометрической прогрессии. Запретами и арестами инакомыслящих они лишь на короткое время зачистят информационное пространство, но это не поможет им продлить свое пребывание у власти.
Подобных «высот» демократии в Европе достигала лишь Германия в 30−40-е года прошлого века. С которыми все также знакомы, а Украина переняла методы и оттуда.
Так что, траурная свеча на голубых экранах Украины, должна иметь своё место на каждый день вещания, как постоянное напоминание Перемог и необходимый реквием по вымирающему народу Украины. Траурные свечи горят во имя «независимой» и «суверенной».
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Алексей Гумилёв, специально для «Русской весны»
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ЛНР приглашает жителей захваченных Киевом территорий для бесплатного лечения в Республике
Жители подконтрольных Киеву районов Луганщины в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса могут получить бесплатную медицинскую помощь в Луганской Народной Республике.
Учреждения здравоохранения ЛНР располагают всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинским оборудованием для лечения больных с онкологическими патологиями.
В специализированном отделении Луганской республиканской детской клинической больницы противоопухолевую терапию проходят дети с онкогематологическими заболеваниями.
Луганский республиканский клинический онкологический диспансер оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь онкобольным с подконтрольной Украине территории Донбасса. Более 800 таких пациентов прошли лечение в онкодиспансере с начала реализации гуманитарной программы.
Онкологические больные получают полный комплекс медицинских процедур и услуг: в республиканском онкодиспансере проводится оперативное лечение опухолей, лучевая терапия и противоопухолевая лекарственная терапия.
Кроме того, в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса женщинам с подконтрольных Киеву районов Луганщины оказывается бесплатная медицинская помощь по направлению «Родовспоможение».
В столице Республики работают два родильных стационара: перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы и городской перинатальный центр-стационар.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР, с момента реализации гумпрограммы перинатальные центры Республики оказали помощь сотне рожениц из подконтрольных Киеву районов Луганщины.
Подробную информацию о реализации гуманитарной программы в сфере здравоохранения можно узнать, позвонив по телефонам горячей линии:
· контактный телефон родовспоможения: (066) 58–52–661
· контактный телефон онкологии: (066) 58–52–651
Вместе с тем получить квалифицированную консультацию, оставить обращение или жалобу можно также по телефонам: (0642) 92–05–10; (050) 865–48–46; (072) 138–36–63.
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СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР (ВИДЕО)
В Министерство государственной безопасности Республики обратилась военнослужащая Народной Милиции ЛНР Марина Гойко, ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб.
В заложниках у СБУ оказалась несовершеннолетняя дочь военнослужащей, находящаяся на каникулах у бабушки, проживающей на территории временно оккупированной ВСУ. Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям Марины Гайко сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР.
«К моим родителям пришли неизвестные люди в форме, разговаривали с мамой и требовали, чтобы она связалась со мной и чтобы я с ними сотрудничала. Потом на блок посту остановили маму с ребенком, у нее забрали свидетельство о рождении (ребенка), для того, чтобы она осталась там до того периода, пока я не дам согласие на сотрудничество», — рассказала обратившаяся в МГБ Гойко.
Военнослужащая добавила, что сотрудники СБУ дали ей полтора часа на раздумье.
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Лавров: Нынешнее руководство Украины пришло к власти на нацистской волне
Глава МИД России сергей Лавров заявил, что отдавать Крым в руки нацистов, совершивших переворот в Киеве, было бы преступным.
При этом он отметил, что руководство Украины пришло к власти на нацистской волне.
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«Крым отдавать в руки нацистов, которые совершили переворот в Киеве, и на этой волне пришло нынешнее руководство, было бы, я считаю, преступным», — сказал он на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
«Есть некоторые у нас люди, которые говорят, не надо было Крым воссоединять с Россией, не надо было помогать ополченцам в Донбассе, не надо было в Сирию лезть, — сказал Лавров.
— Но это, знаете, примерно как говорить про то, что ждало русских, русскоязычных в Крыму и на востоке Украины, когда тот же Дмитрий Ярош в конце февраля [2014 года], еще до того, как стали думать всерьез о референдуме в Крыму, когда он сразу после этого государственного переворота заявил, что русский украинца никогда не поймет, никогда не будет по-украински разговаривать, поэтому русских в Крыму быть не должно», — добавил Лавров, отметив, что рассуждения о ненужности воссоединения Крыма с Россией, находятся в одном ряду с мыслью о том, что нужно было сдать нацистам Ленинград.
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Шарий и новый суд
Человек, которому нравились проблемы…
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Марьяна Наумова доверила News Front ответственную миссию
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Ответ главы МИД РФ Сергея Лаврова на вопрос о предательстве Донбасса
Вопросы Оксаны Борисовой на Всероссийском форуме “Территория смыслов” главе МИД РФ Сергею Лаврова о Донбассе.
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