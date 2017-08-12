И без доллара обойдемся

Зависимость России от американской валюты преодолеть сложно, но можно

В ответ на новые санкции США в России вновь прозвучали призывы вывести страну из орбиты доллара. МИД РФ, например, пригрозил сократить зависимость нашей экономики от американских платежных систем. Чем обернется уход России от доллара и как это осуществить на практике?

Снижение зависимости от доллара и от американских платежных систем – «насущная необходимость», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу ABC News. Россия всегда стремилась к партнерским отношениям с США, однако санкции вынуждают нашу страну искать альтернативу доллару как одной из основных резервных валют.

То, как легкомысленно порой ведут себя США на международной арене, лишь усиливают эти стремления, поскольку своими необдуманными поступками американцы подрывают доверие мировой общественности к финансовой системе США в целом. Более того: американские санкции косвенно ударят и по крупным европейским проектам – например, «Северному потоку-2». В Европе уже не раз высказали недовольство по поводу новых санкций. На этой волне у России есть шанс стать основным партнером для ЕС, а также развить отношения с Китаем и совместными усилиями «сместить доллар с трона».

Призывы отказаться от доллара в качестве основной расчетной валютызвучат в России не первый год. Все мы помним ценники в «у.е.», привязанные к курсу доллара, в 90-е годы. С тех пор, казалось бы, много воды утекло, но Россия по-прежнему инвестирует свои золотовалютные резервы в долговые бумаги и облигации США: на сегодняшний день в госдолг Америки вложено почти $108,7 миллиардов.

Насколько реально отказаться от доллара? Ведь на сегодняшний день это – основная расчетная валюта в мировой финансовой системе. Тем более, мы входим в ВТО. Почти две трети мировых валютных резервов хранятся именно в долларах, в евро – лишь одна пятая. Россия, разумеется, может выбрать другую валюту для совершения внешнеторговых сделок, любую из устойчивых и конвертируемых, однако полностью снизить зависимость от доллара все равно не удастся, так как корзина валют привязана к доллару.

Отказ от доллара мог бы принести пользу России, но на первых этапах и при слишком поспешной реализации он может привести к значительным издержкам. Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. «Россия может попытаться перестать использовать долларовые инструменты, но это будет сопровождаться соответствующими издержками - плата за неудобства партнеров, связанные с отказом от долларовых расчетов, будет переложена на российский бюджет, банки и корпорации», - цитирует его слова агентство «РИА Новости».

Новость об отмене доллара как расчетной валюты - скорее политическая, рассказал «Русской Планете» Сергей Сон, генеральный директор ГТПК «СытинЪ». «Если действительно удастся перейти на расчеты российскими рублями - это будет огромным показателем того, что наша страна укрепилась как экономически, так и политически. Ведь признание валюты расчета – это большой скачок вперед в отношении политической силы в мировой экономике». По мнению Сон, России стоило бы обратить свой взор на Азию и развивать отношения с нашими восточными соседями – ведь мир не сошелся клином на долларе. А ради укрепления позиций России некоторые издержки стоит потерпеть.

Полный отказ от общепринятой мировой валюты невозможен в силу того, что Россия, даже с учетом санкций и снижения объемов экспорта и импорта, довольно глубоко интегрирована в мировую экономику, где расчеты в основном осуществляются с использованием основных резервных валют, полагает Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ». Однако, как рассказал Коренев «Русской Планете», снижение зависимости от иностранных валют в разумных пределах способно принести определенные выгоды государству. И вот почему.

«Если оценивать обобщенно, то долларизация экономики препятствует проведению государством последовательной независимой денежно-кредитной политики, снижая ее эффективность. В такой экономике часть денежной массы номинирована в иностранной валюте, регулятор не может влиять на нее напрямую посредством процентной политики. Доходностьдолларовых активов и пассивов в значительной степени определяется ставками на международных рынках капитала. Правда, для России последний фактор не столь критичен, так как для нашей страны характерна в большей степени не реальная долларизация, т.е. использование иностранной валюты, преимущественно долларов, в качестве средства платежа, номинирование цен и зарплат в долларах и т,д., а долларизация финансовая, когда привлечение резидентами страны пассивов и размещение сбережений ведется в долларовых активах», - объясняет эксперт.

Кроме того, наличие значительной внешней задолженности делает финансовую систему страны уязвимой: обесценение национальной валюты резко повышает долговую нагрузку банков, а закрытие внешних финансовых рынков (например, в виде санкций со стороны стран Запада) ведет к дефициту источников фондирования и росту рисков ликвидности.

«Важно и то, что долларизация препятствует проведению Центробанкомстимулирующей денежно-кредитной политики, выполнению им функции кредитора последней инстанции. Рост предложения денег вызывает переток средств на валютный рынок, что неизбежно отражается на валютном курсе, приводя к росту инфляции и процентных ставок. Таким образом, возрастает чувствительность инфляции и процентных ставок к изменению предложения денег. В недолларизованной экономике инфляционные последствия эмиссии денег проявляются с более длинным лагом. Страдает и сам Центральный банк - замещение рублей иностранной валютой в денежном обращении ограничивает объем эмиссии ЦБ, в результате он теряет процентный доход, который мог бы заработать на вложении эмитируемых рублевых средств в доходные активы».

По мнению аналитика, заявление Центробанка России о полном отказе от доллара не следует воспринимать буквально. Однако с учетом введенных санкций и желания государства на этом фоне усиливать партнерские отношения с восточными соседями, стала вновь актуальной задача повышения уровня значимости рубля в международных расчетах. «В определенных рамках это вполне осуществимо. Опыт государств, заметно снизивших зависимость от доллара (Польша, Чили, Израиль, Мексика, Пакистан) показывает, что это в итоге проведенных ими реформ устойчивость национальных экономик к внешним воздействиям ощутимо снизилась, что является на данный момент весьма актуальной задачей и для России», - заключил Коренев.