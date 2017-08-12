Генерал Брусилов – свой среди чужих

1916 году маленькому сухонькому генералу Брусилову рукоплескал мир. «Вот он новый герой, достойный славы Суворова, сломивший ход Первой мировой войны своим прорывом!» — твердили журналисты и общественные деятели союзных стран Антанты. Однако сам Алексей Алексеевич иллюзий на сей счет не питал и жаловался в письмах жене Надежде Желиховской: «Вообще наше наступление произвело на весь мир такой шум, а Россию и её союзников так обрадовало, что мне делается не по себе, и боюсь сглазят». А через каких-то два года Брусилова уже ненавидели многие офицеры, его бывшие подчиненные, вменяя ему в вину предательство родины. Ведь он был самым авторитетным из царских генералов, перешедших на службу советской власти…

Алексей Брусилов родился 31 августа 1853 года в Тифлисе. Потомственный военный, свое боевое крещение он получил на Кавказе, участвуя в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. За храбрость Брусилов получил три ордена (за семь месяцев войны!).

Позднее Алексей закончил с отличием Офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге («Лошадиную академию», как её шутливо называли в армии), и стал адъютантом школы. За способности и завидную энергичность Брусилова назначили на должность начальника Петербургской кавалерийской школы. К тому моменту в чинах он вырос до генерал-майора. Ему поручили командование 2-й гвардейской кавалерийской дивизией.

Дела семейные

Казалось, в жизни генерала все складывается удачно – отличная карьера, счастливая семья. Но все меняется в одночасье.

В 1908 году умирает жена Брусилова Анна Николаевна. Генерал тяжело переживал утрату. Исходатайствовав новое назначение, он уезжает в Люблин командиром 14-го армейского корпуса, уже в звании генерал-лейтенанта. Через четыре года Алексей Алексеевич принял предложение занять пост помощника командующего Варшавским военным округом и чин генерала от кавалерии.

В Люблине 57-летний вдовец предложил руку 45-летней Надежде Владимировне Желиховской, в которую в молодости был тайно влюблен, но затем «почти на 20 лет потерял из вида».

Война

С объявлением 17 июля 1914 года общей мобилизации Брусилов получил назначение командующим 8-й армией Юго-Западного фронта. За два месяца боевых действий русские войска заняли громадную территорию, взяли Львов, Галич и вышли к Карпатам. Основной вклад в этот успех внесла 8-я армия.

Брусилов часто появлялся в передовых частях, не заботясь о личной безопасности. В своих приказах «первейшей обязанностью» подчиненных ему командиров он ставил заботу о солдате и его провианте.

Потом последовал крупный успех – взятие мощной австрийской крепости Перемышль. К сожалению, больше впечатляющих побед в 1915 году русская армия не имела, и к лету войска отступали по всему фронту. Армия Брусилова оставила Галицию. К осени 1915 года фронт стабилизировался, и зиму армии провели в позиционной обороне, готовясь к новым боям. В марте 1916 года Брусилов получил назначение главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Он решил оспорить мнение своего предшественника и штаба верховного главнокомандующего, согласно которому войскам Юго-Западного фронта предназначалось пассивная, оборонительная роль. Через неделю после назначения генерал заявил Николаю II, что если ему не предоставят инициативу наступательных действий, он в таком случае будет считать свое пребывание на посту главнокомандующего фронтом не только бесполезным, но и вредным и попросит о замене.

Как следствие, 5 апреля Алексей Алексеевич собрал командующих армиями Юго-Западного фронта, чтобы лично сообщить своим соратникам решение о наступлении и разъяснить избранный способ действий. Главнокомандующий фронтом предложил оригинальный план прорыва оборонительных рубежей противника. Все было продумано до деталей, строго определялись порядок действий артиллерии и её взаимодействия с пехотными соединениями, организация атак пехоты наиболее эффективным методом — волнами цепей. Главная же особенность плана состояла в том, что прорыв глубоко эшелонированной вражеской обороны намечалось осуществить сразу на нескольких участках фронта, с тем, чтобы рассредоточить внимание, силы и средства противника.

Такого военная наука ещё не знала

Наступление фронта началось 22 мая с сильной и эффективной артиллерийской подготовки. За май — июль был осуществлен прорыв позиционной обороны противника в полосе 550 километров на глубину 60 — 150 километров! Австро-венгерские войска потеряли до полутора миллиона человек убитыми, ранеными и пленными, большое количество оружия; потери русских — около 500 тысяч. Германское и австро-венгерское командование было вынуждено перебросить на русский фронт десятки дивизий с запада; нейтральная Румыния решилась вступить в войну на стороне Антанты.

В результате Брусиловского прорыва чаша весов склонилась в пользу Антанты.Этот успех стал вершиной полководческого искусства Брусилова.

Николай II наградил героя «Георгиевским оружием, бриллиантами украшенным». Французское правительство пожаловало Алексею Алексеевичу орден Почетного легиона 1 класса и военную медаль. О Брусилове с восторгом отозвались газеты и журналы стран Антанты. На его талант возлагались надежды не только сильных мира сего, но и обычных людей, ожидающих окончания изматывающей войны. К 1917 году слава Брусилова достигла апогея. Впрочем, признанием генерал пользовался недолго…

Верховный главнокомандующий

События февральской революции 1917 года Брусилов воспринял как «странный кризис во время столь ужасной войны». Кризис, который необходимо преодолеть «возможно скорей, дабы внешний враг не смог бы воспользоваться нашей разрухой…» Нужно во что бы то ни стало выиграть эту войну, иначе Россия пропадет, считал генерал. 4 июня Брусилова назначают верховным главнокомандующим – сыграли свою роль ореол героя и его позиция в отношении продолжения русской армией активных боевых действий, совпадавшая с линией Временного правительства на подготовку наступления.

Назначение популярного генерала на пост верховного главнокомандующего было прокомментировано в газетах, «как первый шаг к переходу в наступление». Брусилов деятельно готовил наступательную операцию, пытался навести порядок в войсках. Все тщетно, наступление не удалось. 31июля Брусилов получил предписание Временного правительства немедленно сдать дела и покинуть Ставку. Опальный генерал приехал в Москву. Здесь его и застали октябрьские события. В последних числах октября началась так называемая московская неделя, когда юнкера и студенты пытались противостоять большевиками. На состоявшемся совещании офицеров и общественных деятелей было решено послать делегацию к Брусилову. «Я нахожусь в распоряжении Временного правительства, и если оно мне прикажет, я приму командование», — сказал Брусилов в ответ на горячие обращённые к нему мольбы.

Посланники ушли ни с чем. Отказ генерала был ударом для участников московских боёв, у которых оставалась слабая надежда, что в Москве появится кто-нибудь из крупных военачальников, который «и возьмёт дело борьбы в свои руки». Но такового не нашлось. Самого Брусилова вскоре арестовали по подозрению в участии в заговоре против советской власти, организованном английским дипломатом и разведчиком Локкартом, и в течение двух месяцев держали на гауптвахте в Кремле. Подозрение не подтвердилось, и генерал был освобожден. Мучительные раздумья привели его к большевикам.

Перешел в лагерь красных

Патриот своей страны, он решил поддержать многострадальную Россию в связи с войной с Польшей в 1920 году, помочь в борьбе с внешним врагом. Офицеры, прошедшие с Брусиловым всю Первую мировую войну, негодовали. Их кумир перешел в лагерь красных: возглавил Особое совещание при Главкоме. В период боев за Крым Брусилову предложили написать воззвание к врангелевцам о прекращении сопротивления. Доверившись заверениям, что все добровольно сложившие оружие будут отпущены по домам, он такое обращение написал. Многие белые офицеры, поверив генералу, сложили оружие. Значительную часть их расстреляли. Брусилов очень тяжело переживал свою причастность к их гибели, но службу в Красной армии продолжил. В ноябре 1921 года Алексей Алексеевич возглавил комиссию по организации кавалерийской допризывной подготовки. Затем была должность главного инспектора Главного управления коннозаводства и коневодства РСФСР. Несмотря на почетные должности и признание, к концу жизни прославленный полководец чувствовал себя сломленным физически и морально. Свой среди чужих…

Анна Петросова