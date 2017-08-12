Древние шедевры, высеченные из скал

В древности из скал вырезались многочисленные памятники. Более того, раньше так создавались целые города. От величия древнего наследия, дошедшего до наших дней, захватывает дух. В этом обзоре представлено пять исторических памятников, созданных из неприступных гор.

1. Храмы Абу Симпел (Египет)

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Храмы Абу Симпел – древнее наследие Египта.

Величие эпохи фараонов в очередной раз подтверждают храмы Абу Симбел в Египте. В 100-метровой скале высечены два храма с изображениями фараона Рамзеса II и его супруги – Нефертари. В 1952 году близ Асуана стали проводиться работы по проектированию второй плотины Нила. Историческим памятникам из песчаника угрожало подтопление. Тогда было принято решение перенести храмы на 180 метров от первоначального месторасположения. Четыре года проводились работы: храмы Абу Симбел распиливали на 30-тонные блоки, а потом собирали заново.

2. Петра (Иордания)

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Петра – древняя жемчужина Иордании.

Один из самых узнаваемых каменных фасадов – это Петра. Древний город, высеченный из камня, находится в Иордании. С греческого название города переводится как «камень». Петра несколько сотен лет высекалась в красных песчаниках. Много веков Петра была процветающим городом с собственным водопроводом, что удивительно для той местности с засушливым климатом. Когда открыли новые пути на Восток через море, город постепенно пришел в упадок и опустел.

3. Барельефы и скульптуры Дацзу (Китай)

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Множественные изваяния Будды, высеченные из скал.

Тысячелетиями создавался наскальный комплекс Дацзу. Нескончаемая вереница статуй и барельефов расположена в округе Дацзу (в окрестностях мегаполиса Чунцин, Китай). Общее количество статуй насчитывает 60 тысяч. Тут же параллельно высеченным великанам и миниатюрам находятся почти 100 тысяч иероглифов. По скульптурам можно проследить, как за 1000 лет менялся стиль и умение мастеров, высекающих скульптуры из камня.

4. Каппадокия (Турция)

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Каппадокия – подземные города и монастыри.

Причудливые вершины с сотнями отверстий возвышаются в Каппадокии (Турция). На самом деле это древние подземные города и монастыри, высеченные в породе вулканического происхождения.

5. Статуя Будды в Лэшане (Китай)

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Величие этой статуи Будды просто поражает. Этот гигантский сидящий Будда высотой 70 метров расположен в городе Лэшань в Китае. Скульптура высечена из утеса еще в VIII веке нашей эры. Статуя покрыта пышной зеленью, что делает ее еще более загадочной. Также Большого Будду называют самой высокой статуей в мире.