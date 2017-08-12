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Чудеса эволюции: огромный червь с ножками

09:12. 12 августа 2017 Просмотров - 249 Один комментарий Опубликовал:

На севере Мексики нашли странное пресмыкающееся, похожее на червя и ящерицу одновременно. Тело найденного животного розового цвета и кольчатое. При этом у ящерицы есть только передние лапы.

Знаете кто это?

Эти ящерицы преимущественно обитают под землей, их достаточно сложно встретить на поверхности и изучить.

Профессор эволюционной биологии и герпетологии университета Ратджерс в Ньюарке Сара Руан обнаружила ящерицу в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Оказалось, что ящерица относится к отряду чешуйчатых пресмыкающихся — двуходок (Amphisbaenia), и никак не связана с подотрядами змей и ящериц. Мексиканская кротовая ящерица длиной составляет 24 см, и ученые предполагают, что змеи, которые перемещаются по тоннелям, вырытым ящерицей, являются ее естественным врагом.

Как и подотряд ящериц, двуходки или амфисбены способны отбрасывать свой хвост, который, однако, после этого трюка не вырастает заново.

Еще его называют айлот, или мексиканская кротовая ящерица.

Обитает эта рептилия в песчаных пустынных почвах Калифорнийского полуострова, расчищая ходы своими лапками в сочетании с таранящими движениями головы.

Местные жители называют животное айлотом и верят, что оно может заползти внутрь человека. Однако документальных свидетельств подобного вторжения не существует; более того, даже увидеть айлота удается крайне редко. Большую часть своей жизни он проводит под землей, где питается насекомыми и термитами.

Недавно биологам из Калифорнийского университета удалось снять кротовую ящерицу на видео, притом произошло это случайно. Молодые ученые просто установили в разных местах несколько камер; в задачу входила фиксация представителей фауны мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния.

В 1980-х годах герпетологи собрались специально исследовать этих пресмыкающихся, но из более чем 2000 собранных особей только три было обнаружено на поверхности: все остальные вели свой привычный подземный образ жизни.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 4065 2931
    марина 12 августа 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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    перед всем змееподобным испытываю ужас и омерзение в одинаковой степени с детства,даже от вида на экране, эти чувства возникают вне всякой логики.

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