Все заряжено и готово к бою

..., в скольких сердцах, готовых загореться небесным огнём, искра..., роль. Бояться потерять личность — значит бояться покинуть тюрьму ...все исходят из Единого, они все равноправны, все совершенны, и все ..., которая нас эмоционально заряжает и находит приют в...