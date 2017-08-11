Все заряжено и готово к бою
19:25. 11 августа 2017 Просмотров - 279 Один комментарий Опубликовал: brahman
Трамп заявил, что американские силы заряжены и готовы к удару по КНДР, но он расчитывает, что Ким Чен Ын выберет другой путь.
Позиция Китая на этот счет была выражена предельно конкретно, хоть и не через официальные источники https://www.washingtonpost.com/world/chi
Собственно, вероятность того, что КНДР нападет первой, с моей точки зрения исчезающе мала. Вся агрессивная риторика КНДР с одной стороны направлена на то, чтобы от нее отстали и прекратили ей угрожать свержением местного режима. Ну а во вторую очередь (если допустить вероятность того, что все происходящее это хитрая игра Китая), это повышение ставок вплоть до неприемлемых, с целью вынудить США убрать системы ПРО из Южной Кореи и прекратить провокации в Южно-китайском море. Россия на всякий случай привела в повышенную боеготовность системы ПВО на Дальнем Востоке и продолжает выступать с призывами к США и КНДР прекратить эскалацию. Лавров заявил, что риск военного конфликта между США и КНДР достаточно высокий. Стоит также отметить, что согласно обнародованной сегодня информации https://www.svoboda.org/a/28671793.html, у новой администрации Белого Дома есть неафишируемый канал связи с северо-корейским руководством, что впрочем не сильно помогло текущим отношениям между США и КНДР.
Ситуация действительно достаточно серьезная, так как если к примеру сейчас Ким вместо обычной ругани с Трампом запустит еще одну ракету, то США будут вынуждены либо реализовать свою угрозу, либо в очередной раз потерь лицо. В этом вопросе Ким сохраняет возможность загнать Трампа в угол, но надо ли это КНДР или Китаю?
На фотографиях американские бомбардировщики B-1 тихоокеанского командования с сопровождением в районе Гуама.
Машины постоянно базируются в Южной Дакоте и приписаны к 37-й экспедиционной бомбардировочной эскадрилии.
В ходе недавних учений они отрабатывали взаимодействие с ВВС Японии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Автор уху ел? шо за терминология??? тоталитарные незаконные режимы – это в хермании, англии, сша. В КНДР и Сирии – законные народные правительства!!!