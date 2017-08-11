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Трамп выразил благодарность России за высылку дипломатов

00:19. 11 августа 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: санкции, США, Трамп, юмор
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    sergej 11 августа 2017 в 10:23 Ссылка Пометить
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    Надо доставить еще больше радости Трампу – выслать еще дипломатов , зачем такой большой штат для страны которая называет нас врагами .

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      радикал sergej 11 августа 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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      Вам границу скоро закроют, чтобы вас доить, пока вы доитесь и весь спектакль разыгран Америкой и Европой, они вас поделили, как скот. Ни один жид не считает врагом того, кого можно доить до потери пульса. А потом националистическая идея превзойдет грань фанатизма и ваших детей пошлют убивать тех, кто невыгоден. Чем дольше спите, тем больше погрузитесь в ад вместе с теми, кто вам эту комедию приподносит.

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