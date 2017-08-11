Таблоид The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировой

фото: © AFP 2017 / Kim Won-Jin

Британский таблоид The Sun на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к Третьей мировой войне и опубликовал “официальное руководство по выживанию” при ядерном взрыве.



В своей публикации таблоид дает несколько десятков советов, как вести себя в различных ситуациях, предшествующим ядерной войне и во время ядерного взрыва:



Что делать перед ядерным взрывом?

Собрать комплект припасов, который включает нескоропортящуюся еду, фонарик (лучше несколько) на батарейках или с ручным заводом, запас батареек. Имеет смысл собрать два комплекта – один, большой, для рабочего места, другой, портативный, для машины на случай срочной эвакуации.

Продумать план поведения вашей семьи в чрезвычайной ситуации. В момент удара члены семьи могут быть в разных местах, поэтому нужно заранее решить, как вы свяжетесь друг с другом и соберетесь вместе.

Выяснить, оборудованы ли общественные здания в вашем районе противорадиационными убежищами. Если информации о таких местах нет, следует составить свой список потенциальных убежищ: это могут быть подвалы, либо центральные комнаты без окон средних этажей высоких зданий.





Что делать во время ядерного взрыва?

Слушать официальную информацию онлайн, по радио или по телевизору, следовать инструкциям работников аварийно-спасательных служб.

Если власти предупредили о скорой атаке, необходимо немедленно найти укрытие, лучше всего под землей, и оставаться там до получения новых инструкций.

Чтобы защититься от радиоактивных частиц, следует укрыться в ближайшем здании, лучше всего из кирпича или бетона.

Если в течение нескольких минут у вас получится найти хорошее укрытие – например, многоэтажное здание или подвал, сразу же бегите туда.

Лучше всего оказаться либо как можно глубже под землей, либо в центре высокого здания. Необходимо добиться того, чтобы между вами и радиоактивными частицами было как можно больше бетона, кирпичей и почвы.

Будьте готовы оставаться в укрытии в течение как минимум суток, до тех пор, пока власти не дадут вам знать, что можно его покинуть.





Что делать, если во время ядерного взрыва вы оказались на улице?

Ни в коем случае не смотрите на вспышку – она может вас ослепить.

Укройтесь за чем угодно, что хоть как-то может вас защитить.

Распластайтесь на земле и прикройте голову. Если взрыв произошел на расстоянии, взрывная волна может дойти до вас через 30 секунд.

Найдите укрытие как можно скорее, даже если вы находитесь во многих километрах от эпицентра ядерного взрыва. Ветер может переносить радиоактивные осадки на сотни километров.

Если во время или после взрыва вы были на улице, постарайтесь как можно быстрее очистить тело от радиоактивного материала.

Снимите одежду, чтобы не дать радиоактивным частицам распространяться. Сняв верхнюю одежду, можно избавиться от 90% радиоактивного материала.

Если возможно, поместите зараженную одежду в пластиковый контейнер и запечатайте или завяжите его.

Примите душ, хорошо намылившись. Не трите и не расчёсывайте кожу.

Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос.





Что делать после ядерного взрыва?

Возможно, вам придется оставаться в укрытии около месяца : количество радиоактивных осадков напрямую зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась.

Тем не менее, жители большинства пострадавших районов смогут выйти из убежищ уже через несколько дней и, если необходимо, эвакуироваться в другие районы.

Необходимо продолжать слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, куда можно ехать, а каких мест лучше избегать.

Не следует забывать, что радиацию нельзя увидеть, понюхать или распознать с помощью других чувств.



Напоминаем, что во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.



Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить, передает РИА Новости.

Источник: voicesevas.ru