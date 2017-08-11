Социализм для «золотого миллиарда» или для всех?

“Сегодня я становлюсь членом Масонского порядка. Я вижу богатство и власть у них имеющуюся, влияние, которое они удерживают, и я обдумываю их церемонии и мне интересно, что большое количество людей могут посвятить себя тому, что порой кажется самым нелепым и абсурдным обрядом без содержания и конца. Идея, мерцающая и пляшущая перед глазами, как нечто неуловимое, наконец-то формируется в план. Почему бы нам не сформировать секретное сообщество с единственной целью: расширение Британской Империи и подчинение всего нецивилизованного мира Британскому управлению с целью восстановить Соединённые Штаты для создания единой Империи Англо-Саксонской расы”.

Эти слова написаны в 1877 году в книге “Признания веры” её автором Сисилом Джоном Роудзом, который предоставил его собственные планы по объединению мира в новый мировой порядок. Роудз, член Британского Фабианского общества, щедро финансируемый Ротшильдами, владелец компании “Дэ Биэрз”, занимающейся добычей бриллиантов в Африке, контролирующей под 90% мирового рынка бриллиантов, был убеждён, что мировой социализм неизбежен, и что будет болезненный и трудный для человечества период перехода к новому мировому порядку в ближайшем будущеее.

“Бесчисленное множество людей будет ненавидеть новый мировой порядок и умрут, протестуя против него. Когда мы предпринимаем попытку оценить это обещание, мы должны учитывать бедствие почти целого поколения недовольных, многие из которых выглядят галантно и грациозно”.

Г.Г.Уэллс, автор книги “Новый мировой порядок”, член Фабианского общества.

Заявленная миссия Фабианского общества была расширить Британскую Империю до масштабов всей Земли под управлением нового мирового порядка. Переход к единому мировому правительству согласно планам сторонников идеи должен был производится постепенно, чтобы не вызвать подозрений, чтобы осуществлялось аккуратное внушение идей массам, пока система не будет полностью установлена. Официальным символом общества была черепаха, которая должна была изображать, что медленное постепенное смещение к единому мировому правительству было необходимо, для того, чтобы массы не возмущались.

Когда Роудз умер в 1902, он пожертвовал своё состояние, которым распорядились Ротшильды, чтобы учредить программу стипендий в Университете Оксфорда в Англии, чтобы довести до конца идеи, сформулированные Фабианским обществом. В течение последнего века более 4600 молодых людей из Великобритании, США и Германии стали студентами Окфорда со стипендией Роузда с целью познакомиться с теорией социализма и мирового правительства, а затем призваны воплотить эти цели в реальность. Действующее правительство США из стипендиатов Роудза, международный банковский картель, советы директоров глобальных корпораций, не облагаемые налогом фонды, верховный суд США, средства массовой информации, ключевые университеты Европы, ООН, различные группы Круглого стола, среди всех прочих пропагандируют идеи единого мирового социалистического правительства. Одним из таких стипендиатов стал небезызвестный Билл Клинтон.

Фабианское общество было первым членом групп Круглого Стола и послужило моделью для будущих групп Круглого Стола. Термин “Группы круглого стола” не формальный термин, а общий термин для объединения различных управляющих организаций, созданных и финансированных сторонниками Большого Плана. Эти группы были самым поздним изобретением иллюминатов в начале 1800-х на финишной прямой к созданию единого мирового правительства. Вот список групп Круглого стола, которые обычно называют Движением Правды:

Британский королевский институт Международных дел, основанный в 1919,

Совет по международным отношениям (американская версия королевского института Международных дел), основанный в 1921,

Бильдербергский Клуб, 1954,

Римский Клуб, 1968,

Трёхсторонняя комиссия, 1973

После тщательного анализа деятельности Фабианского общества и его уважаемого и активного члена Сисила Роудза, а также наследия, им оставленного, хочется при мысли о сициализме воскликнуть: “Ах вот ты какой, цветочек аленький!”

Что-то в советское время, когда мы дружно строили социализм, не было ни слова упоминания о том, что сущность его заключалась в тоталитаризме Британской колонизации мира и подчинения “нецивилизованной” Российской Империи “цивилизованным хозяевам планеты” англо-саксонского происхождения.

Помните рекламу телефонных тарифов “Почувствуйте себя за границей как дома”? Теперь, когда я еду в маршрутке или захожу в магазин и слышу “Love Radio”, на котором чествуют Британскую королевскую семью, поют песни на английском языке и опошляют всё, что касается любви настоящей, я чувствую себя “дома как за границей”.

“Мир уже почти весь исследован. И всё, что от него осталось, уже поделено, завоёвано, колонизировано. Можно было бы подумать об этих звёздах, что мы видим над головой ночью, об этих огромных мирах, которые невозможно достигнуть. Я бы аннексировал планеты, если бы мог; я часто думаю об этом. Мне так грустно видеть их так ясно, но так далеко”.

Сисил Роудз, Последняя воля и завещание (1902)

Так вот они какие эти “строители социализма”! Не о счастье людей и дружбе народов они более века пекутся, оказывается. Не для того они свои многомиллиардные состояния сколачивали и огромные корпорации выстраивали, чтобы о благе народов мире позаботится. Их две мировые войны не смутили ни капли. Да и несогласные с их идеями их мало интересуют, отцов основателей русской демократии западного типа. Ради уменьшения своих “подданных” мировой Британской Империи с семи до одного миллиарда человек, они готовы ещё пару мировых войн “вытерпеть”. Да и революции им не помеха с эпидемиями и природными катаклизмами. Всё, что идёт в соответствии с Большим Планом, их радует.

Только если Британская Империя расширена до масштабов планеты, то где тогда место для Российской Империи? Получается, что тесно им на этой планете, пока мы живы и считаем себя Россией, помня и чтя своих национальных героев за последнюю тысячу лет, разговаривая на русском языке и обучая ему своих детей.

Остаётся вопрос, не ради этого ли Большого Плана прошла в России Октябрьская революция 1917? Не ради ли Британского Империалистического социализма во главе с хозяевами транснациональных корпораций, монопольно контролирующих весь мировой рынок? И не ради этого ли был уничтожен СССР и поделён на множество мелких Британских колоний?