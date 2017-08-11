Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 августа 2017
- 13:20 Филиппинский набат: как изменится стратегия ИГИЛ после поражения в Сирии и Ираке.
- 04:30 Армия Сирии и «Хезболла» вместе готовы освободить границы Ливана и САР.
- 02:43 Самый большой город Сирии освобожден от террористов и возвращается к мирной жизни (ВИДЕО).
- Вчера 23:21 Большая победа САА и ВКС России: Освобождены южные границы, боевики США бежали в Иорданию — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
Филиппинский набат: как изменится стратегия ИГИЛ после поражения в Сирии и Ираке
Политолог Авигдор Эскин — о том, как изменится стратегия ИГИЛ после поражения в Сирии и Ираке.
Сенсационные заголовки в СМИ о намерении американцев бомбить исламистских террористов на Филиппинах могут вполне быть зафиксированы как новая стратегическая победа ИГИЛ*. Отныне это дьявольское образование может с уверенностью говорить о распространении своего влияния на весь земной шар.
Радикальный джихадизм выплеснулся лавой из Ирака и Сирии, дав метастазы по всему Ближнему Востоку и Африке, а также наносил удары по Европе, России и США.
Однако новости о том, что целый регион Филиппин охвачен огнем и что американцы собираются принять непосредственное участие в военных действиях, — это из ряда ошеломляющих событий.
В июле 2014 года лидер филиппинских исламистов Иснилон Хапилон (его также называют филиппинским Абу-Абдуллой) присягнул с группой сообщников в верности ИГИЛ, а в апреле прошлого года они совершили крупное нападение на правительственное воинское подразделение, убив 18 солдат.
С тех пор они ведут бои в бедной провинции Минданао с высоким процентом мусульманского населения, а в последние месяцы прославились на весь мир сражениями за город Марави, где погибло уже свыше 500 террористов и около 150 филиппинских солдат. Точные цифры недоступны, ибо они меняются каждую минуту. Сейчас в тех краях правительственные войска ведут зачистку дом за домом.
В целом на Филиппинах менее 15% мусульман, однако влияние джихадистов существенно. Это связано и с тем, что эта стомиллионная страна расположена на 7641 острове. Таким образом, степень контроля со стороны центральной власти традиционно была там обусловлена географией.
Крутой характер нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте, обрушавшегося не раз с жесткими тирадами в адрес США, не мешает ему в последнее время перейти на более гармоничные трели, ибо давнишние соглашения с американцами позволяют ему надеяться на то, что Вашингтон окажет более осязаемую помощь в борьбе с террористами. Это означает, что его союзники не будут ограничиваться участием советников в планировании авиарейдов, а помогут собственными беспилотниками.
Но при этом сам факт широкомасштабных военных действий на столь отдаленных территориях — крупная победа местных джихадистов.
Никто не вербовал их и не принуждал становиться на стезю ИГИЛ. Они сами нашлись и сами предложили аль-Багдади стать частью террористического интернационала.
Такого рода «франшиза» стала отличительным знаком этого террористического конгломерата. Молодые люди в Париже, Лондоне, Иерусалиме или Брюсселе совершали нападения на прохожих с ножом или врезались в них на автомобиле от имени ИГИЛ, хотя формально не были завербованы.
На Филиппинах произошло нечто подобное, но на уровне крупной подпольной организации.
Сегодня мы можем говорить, что зловещая организация ИГИЛ если не уничтожена, то расплющена на территории Сирии и Ирака. Мы наблюдаем определенные метастазы в крупных городах, мы отмечаем их присутствие в малонаселенных областях.
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Еще опаснее их влияние на 13 млн сирийских беженцев, высокий процент из которых интерпретирует свое суннитское происхождение как непоколебимое противостояние правительству Асада любой ценой.
Тем не менее одновременные действия российских ВКС в Сирии и американцев в Ираке вместе с рядом иных сил дали результаты. Пример России оказался решающим фактором, невзирая на все разногласия.
Кстати, не только высокий уровень военного искусства российских бойцов, но и точность аналитики экспертов российских ведомств заслуживают особого внимания. Интересно, что всего два года назад бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелль открыто говорил о необходимости совместных усилий в борьбе с терроризмом с Россией.
Более того, он говорил о том, что «Асад — это часть проблемы, но в сложившихся условиях он может стать инструментом решения проблем». Это тот самый Морелль, который позже опроверг сам себя и позволил себе несколько недопустимых с профессиональной точки зрения выпадов против Москвы.
Будучи фактически задавленными в Сирии и Ираке, джихадисты пытаются активизироваться в Ливии, Афганистане, на Филиппинах. Следует также ожидать попыток новых злодеяний в Европе, США, России, Израиле, а также в Юго-Восточной Азии.
Любая крупная разведка мира признает сегодня, что ИГИЛ — это не ячейки на карте мира, которые можно обозначить точками, а уже заметные пятна. А при укреплении и расширении идеологической базы следует ожидать новых вылазок со стороны искателей кровавых приключений.
Если в 70-х и 80-х годах прошлого века террористические организации имели четкую структуру и действовали по каким-то понятным законам, соблюдая дисциплину, при умелом внедрении агентов можно было эффективно предотвращать их деятельность стандартными методами. Сегодня же убийца на грузовике может возникнуть на ровном месте.
Если мы внимательно изучим жизнь террористов-одиночек за последние годы, то часто не найдем никаких зацепок для разработки. За исключением отдельных проявлений идеологического радикализма. Но тут мы обнаружим, что подобные проявления наблюдаются у сотен тысяч в той же Европе…
Хочется надеяться, что тревожное развитие событий на Филиппинах заставит американцев и их западных союзников задуматься всерьез. Не их ли необдуманные и пагубные действия в Ираке и в Ливии способствовали появлению пятен на карте мира и террористической армии на Ближнем Востоке?
Не указывает ли опыт последних лет, что только совместно с Россией смогут они эффективно противодействовать террору? Что еще должно случиться, чтобы они поняли?
Авигдор Эскин
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия Сирии и «Хезболла» вместе готовы освободить границы Ливана и САР
Сирийская Арабская Армия и ливанская «Хезболла» примут участие в предстоящем наступлении вдоль ливанской границы.
Вслед за полным освобождением пограничных районов САР и Иордании командование САА готово вернуть под контроль и границу с Ливаном.
Операция по возврату рубежей Сирийской Арабской Республики началась несколько месяцев назад. Она была разработана с участием российских военных советников, сообщил «Русской Весне» военный источник. Первым ее шагом было взятие части застав у Ирака.
«Перерезание линий поставок от зарубежных спонсоров очень сильно усложняет жизнь бандформирований и приближает их поражение», — рассказал офицер.
Вслед за сирийско-иорданской границей настала очередь сопредельных территорий САР и Ливана. Очень вероятно, что с воздуха наземные силы союзников будут прикрывать военные самолеты ВКС России.
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В четверг арабское агентство AMN со ссылкой на источник сообщило о том, что принято окончательное решение о проведении спецоперации Вооруженных сил САР и «Хезболлы».
На вопрос о том, что думает сирийское правительство по поводу высказываний некоторых членов ливанского парламента, которые отвергают участие сирийских военных в предстоящем наступлении в горном регионе Каламун, он ответил, что решение о совместном наступлении уже принято и скоро будет воплощено в жизнь.
«Дамаск не интересуют слова некоторых политиков. Правительственная армия и „Хезболла” освободят каждый сантиметр границы», — утверждает источник.
В среду некоторые ливанские депутаты заявляли, что ни один член правительства не должен работать с сирийскими властями, несмотря на то, что ИГИЛ* занимает обе стороны границы в горах Каламуна.
Ливанская армия также участвует в наступлении, нацеливаясь на последние позиции «игиловцев» в районе Рас Баалбак провинции Бекаа.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Самый большой город Сирии освобожден от террористов и возвращается к мирной жизни (ВИДЕО)
Алеппо стремительно возвращается к мирной жизни. Всего меньше года назад в городе хозяйничали террористы. Они разграбляли продовольственные запасы, уничтожали инфраструктуру и издевались над горожанами.
Теперь же администрация законного правительства восстанавливает Алеппо и, несмотря на продолжающуюся войну, возвращает жителям привычный комфорт и безопасность.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого большого города Сирии.
На днях губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб проинспектировал ключевые объекты инфраструктуры города, работы по восстановлению которых велись еще недавно.
Шейх-Наджар — сердце Алеппо, главный промышленный район. От его нормального функционирования зависит снабжение всех остальных районов водой и электричеством. Кроме того, от работоспособности этого района зависит экономическое благосостояние всего города и, вероятно, всей провинции — в нем сосредоточенны все объекты производства хлопчато-бумажной промышленности.
Совместно с представителями местного бизнеса Хусейн Дияб осмотрел состояние района и составил план восстановительных работ. В ходе поездки ремонтники продемонстрировали губернатору недавно введенную в строй водонасосную станцию и запуск работы водоочистных сооружений, обеспечивающих город питьевой водой. Кроме того, на территории района заработала пожарная станция.
Все это делается для того, чтобы жители города не испытывали недостатка в питьевой воде. Техническая вода, в свою очередь, обеспечивает бесперебойную работу ряда предприятий города.
Все эти восстановительные работы проводятся в крайне тяжелых условиях и в напряженной обстановке. Террористы «Джабхат ан-Нусра»* в настоящее время концентрируют свои отряды к западу от Алеппо. Но несмотря на все это, работы по восстановлению самого города и его инфраструктуры не прекращаются ни на один день.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Большая победа САА и ВКС России: Освобождены южные границы, боевики США бежали в Иорданию — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская Арабская армия и союзные формирования официально освободили около 1300 квадратных километров территории в регионе Бадия-Аль-Шам в результате последних наступательных операций на этом участке фронта.
Наступление САА, начавшееся около недели назад, привело к серьезному подрыву стратегических позиций проамериканских боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА), действовавших в Южной пустыне.
Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом Вооруженные силы САР, «Хезболла» и их союзники изгнали террористов с последних позиций вдоль всего участка сирийско-иорданской границы, которая простирается вдоль провинции Эс-Сувейда.
Банды ССА пытались отстоять свои позиции на границе, открыв мощный огонь из артиллерии и РСЗО, прежде чем проправительственные войска заставили их бежать в Иорданию.
Медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало карту с текущим положением на юго-западе САР после описанных наступательных операций Сирийской арабской армии и других проправительственных сил.
На карте обозначены и 1300 квадратных километров площади, освобожденной САА и ее союзниками за последнюю неделю. Эта статистика была подтверждена в заявлении Министерства обороны страны.
Кадры ниже показывают успешные спецоперации проправительственных сил на Южном фронте.
На фото и видео армейские механизированные колонны прорывают оборону боевиков США, действующих в каменистой пустыне на юго-западе Сирии.
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