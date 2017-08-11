Россия привела ПВО в повышенную боеготовность из-за ситуации с КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров, которые ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", — сказал он.

По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет на ее территории находятся под повышенным вниманием.

Сенатор отметил, что в число задач ПВО входит обеспечение безопасности территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока", но есть и более серьезные задачи.

"Силы ПВО, ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов", — заявил Озеров.

Напряженность вокруг Корейского полуострова снова усилилась после того, как американский президент Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость" в случае, если с его стороны будет реальная опасность для США. В ответ в Северной Корее заявили, что изучают возможность ракетного удара по военным объектам на американском острове Гуам, на что Трамп пригрозил КНДР "событием, которого еще никто никогда не видывал".

Источник: nnm.me