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Родные, древние славянские имена

09:19. 11 августа 2017 Просмотров - 619 3 коммент. Опубликовал:

Имя определяет судьбу человека. Это ключ к его внутреннему я. Ведь неспроста на Руси у человека было два имени одно – ложное, для всех, и другое – тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Эта традиция существовала как защита от недобрых духов и недобрых людей. 

Часто первое славянское имя было заведомо непревлекательным (Крив, Некрас, Злоба), для еще для большей защиты от недобрых. Ведь не имея ключа к сущности человека, причинить зло гораздо сложнее. Обряд второго имянаречения производился в подростковом возрасте, когда основные черты характера сформировались. Имя давалось исходя из этих черт. Славянские имена изобиловали своей разнообразностью, существовали группы имен:

1) Имена из животного и растительного мира (Щука, Ерш, Заяц, Волк, Орел, Орех, Борщ)

2) Имена по порядку рождения (Первуша, Вторак, Третьяк)

3) Имена богов и богинь (Лада, Ярило)

4) Имена по человеческим качествам (Храбр, Стоян)

5) И основная группа имен – двухосновные(Святослав, Доброжир, Тихомир, Ратибор, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Всеволод, Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб, Светозар) и их производные (Святоша, Добрыня, Тишило, Ратиша, Путята, Ярилка, Милонег).

    Из перечисленных имен несложно проследить процесс создания производного имени: из двухосновного отсекается вторая часть и прибавляется суффикс или окончание (-нег, -ло, -та, -тка, -ша, -ята, -ня, -ка). 

Пример: Святослав : Свято+ша=Святоша.

    Безусловно имена людей несут в себе значимую часть культуры и традиции всего народа. В России с пришествием христианства славянские имена почти полностью впали в небытие. Существовали списки славянских имен запрещенных церквью. Почему так происходило нетрудно догадаться. Одна часть имен (Лада, Ярило) была именами славянских богов, обладатели второй части были люди, которые и после христанизации Руси пытались восстановить культ и традиции (волхвы, богатыри). На сегодняшний день в России славянскими именами называют лишь 5% детей, что безусловно обедняет и так скудную славянскую культуру.

 
 
     
 

Составитель – “Велемудр”

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Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 391 -58
    Андрей 7 11 августа 2017 в 9:42 Ссылка Пометить
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    А русские имена?

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      Lada Андрей 7 11 августа 2017 в 10:59 Ссылка Пометить
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      А “русские” имена рассыпаны вокруг нас…татьяны,марии,Вани,пети,васи… и пр. имеют,по большей части греческое,латинское или еврейское происхождение…Как и наш язык,наши сегодняшние “русские” имена лишены ОБРАЗА,т.е.безобрАзные…

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  • 2530 1176
    Maleos 11 августа 2017 в 13:40 Ссылка Пометить
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    Уссаться можно! Неугомонные жыды сидят и придумывают долбославянам чисто “славянские” имена… Славянам нравится…

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