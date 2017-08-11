Разведка США: «Жаль, что не раскатали Россию при Ельцине»

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов (Defense Intelligence Agency (DIA) опубликовало многостраничный доклад, где приводится сравнительный анализ советской армии 80-х годов прошлого века и нынешних Вооруженных сил России, а также рассказывается о путях борьбы с непокорной Москвой. Предметом рассмотрения, прежде всего, являлся наш военный потенциал и его влияние на расстановку сил в мире на разных исторических отрезках.

Согласно выводам аналитиков DIA, предшественник российской армии «под названием Советская военная мощь» служил двум основным целям: во-первых, являлся сильным аргументом для поддержания запредельных оборонных расходов, и, во-вторых, гарантировал общественности высокий уровень безопасности.

Что, в общем-то, было вполне объяснимо: страна, пережившая во Второй мировой войне ужасы немецко-фашисткой оккупации и стоящая на грани уничтожения, была готова тратить любые деньги, чтобы не повторились 1941−1945 годы. Но верное по сути утверждение американцы подали исключительно с негативным подтекстом. Мол, Москва спекулировала фобиями простых людей, обрекая их на бедность. Руководство Советского Союза «прикрывалось внешней угрозой» для продвижения коммунистической и империалистической повестки дня. О том, что творили немцы на нашей земле, и что делали янки во Вьетнаме, ясное дело, не вспоминалось.

Но, как говорится, эмоции — в сторону, тем более что для Америки, которая не знает, что такое вторжение жестокого врага, война является лишь формой внешней политики — продвижением своих национальных интересов силовыми средствами.

В то же время Майкл Кофман, научный сотрудник Кеннановского института при Центре им. Вудро Вильсона, отметил на редкость слабую аналитику DIA, практически на уровне третьесортных военных порталов. В частности, в документе разведуправления Минобороны США приводятся сотни ссылок на российских авторов, журналистов, и даже на Википедию.

Не правда ли, забавная и очень упрощенная оценка, удивляется весьма авторитетный аналитик Центра им. Вудро Вильсона. «…Не хватает многих карт, графики и фотографий, которые объективно показывали бы „Советскую военную мощь“, — комментирует доклад Кофман. — Среди старой графики мне понравились большие „мужественные“ советские МБР, нарисованные рядом с очень маленькими американскими МБР».

Что касается современной российской армии, то в докладе вообще сплошные пробелы. Во-первых, американцы ничего не знают об уровне и численности русского спецназа и Сил специальных операций. Во-вторых, разведчики Минобороны США отчаянно пытаются понять, как работают логистические военные подразделения. В-третьих, подчеркивается, что отсутствуют достоверные сведения «по всем направлениям текущего состояния российских вооруженных сил».

Приведем некоторые выводы доклада:

«…Невозможно понять, сколько на самом деле в русской армии основных боевых танков Т-72Б3»

«…Неясны цифры приобретений самолетов Су-30см, Су-35С или Су-34 для ВВС»

«…Весь раздел ПВО представляется чересчур мобильным, причем неясно, как управляется комплексная система противоздушной обороны, чтобы оценить её потенциал противостояния тому, как США предпочитает вести войну».

Насколько устойчивы ВС России, задаются вопросом эксперты DIA. По их мнению, Россия добилась успеха в увеличении числа контрактников в вооруженных силах по отношению к срочникам. Суммарно численность наших сил разведчики Минбороны США оценивают в пределах 900,000 — 930,000 человек.

Единственно, что радует американских экспертов, это сокращение оборонного бюджета — с 3,16 трлн. до 2,84 трлн. рублей в год. Правда, как они признают, здесь больше вопросов, чем ответов. Например, если в 2011 году всё то, что было реализовано в российской оборонке и армии, сделали бы американцы, то им бы на это потребовалось примерно 660 млрд. долларов.

Американцы делают предположение, что сегодняшний оборонный бюджет России оценивается ориентировочно в 300 млрд. долларов по паритету покупательной способности американской армии и ВПК.

В целом, изучив советские и постсоветские военные доктрины, а также структуру войск, эксперты DIA окончательно запутались в своих оценках. С одной стороны, наша армия, по мнению американцев, представляет угрозу свободному миру, а с другой — американцы пишут об осадном менталитете россиян, готовых насмерть защищать свою природную крепость — Хартленд.

Что интересно, в докладе можно прочесть, что Вашингтон пытается в своих интересах провести смену режима в России, как это было сделано в ближнем зарубежье. То есть, опираясь на опыт Киева, ищет любую возможность сделать то же самое в Москве.

С другой стороны, американцы четко отдают себе отчет, что Россия рассматривает Соединенные Штаты, как мирового гегемона, который «наказывает» её за независимую внешнюю политику.

Если о современной российской армии приводятся скупые сведения, то экономический обзор развития нашей страны в 1990-х и начала 2000-х сделан на «отлично». Судя по всему, здесь секретов не было. Особенно подробно описываются реформы 2008−2012 годов, которые позволили правительству Путина возродить национальный ВПК и резко повысить уровень жизни простых людей. Без того, что произошло в те годы, вряд ли можно было бы увидеть серьезный уровень сегодняшних Вооруженных сил РФ, отмечается в докладе.

«К сожалению, большая часть информации уже кажется устаревшей, — подчеркивает Майкл Кофман, — и её освещение в докладе перестает быть актуальным, поскольку мы наблюдали в 2014—2015 годах важные изменения, происходящие в российской военной сфере, и пытаемся понять факторы, способствующие усилению её мощи».

Пугает американскую разведку и развитие в России тактики и стратегии гибридной войны. «Непрямые действия является составной частью стратегической российской политики, разработанной в последние годы в Москве, — говорится в докладе. — Её основной целью является достижение национальных целей на основе сочетания военных и невоенных средств, избегая при этом эскалации в полномасштабные прямые межгосударственные конфликты».

Кроме того, политика безопасности России продолжает основываться на антиамериканизме, патриотизме, авторитаризме «отчего дома» (любви к Родине) в противовес глобализму. Именно поэтому США сегодня не могут свергнуть Россию со своего исторического пьедестала, хотя при Ельцине в конце 90-х Вашингтон имел для этого все силы.

Эксперты разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов сожалеют об упущенных возможностях. Неужели — о войне против России?

Александр Ситников

Источник: voicesevas.ru