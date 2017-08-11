Продолжение кризиса в Венесуэле

Коротко по развитию кризиса в Венесуэле после подавления попытки военного мятежа на территории 41- танковой бригады.1. Конституционная Ассамблея начала свое полноценное функционирование и вчера она приобрела полномочия превышающие полномочия парламента. Мадуро уже официально "передал себя в ее распоряжение", демонстрируя полное согласие исполнительной власти на предстоящие изменения. Ограничение полномочий парламента это первый шаг, так как вполне очевидно, что ликвидация этого очага гражданской войны является безусловно необходимым с точки зрения купирования угрозы гражданской войны порождаемой двоевластием. Имея за плечами подавленную попытку мятежа и поддержку армии, Мадуро вполне способен это сделать.2. Попытка мятежа и ее подавление, никак не остановили развития давления на Венесуэлу. Помимо внешнего дипломатического давления с осуждением "тирании Мадуро" и "попрания демократии", Венесуэла сегодня подверглась мощнейшей хакерской атаке парализовавшей системы связи и некоторые правительственные структуры. Без связи осталось несколько миллионов человек. Местное ГБ уже обвинило в произошедшем иностранные спецслужбы, а также отметило тот факт, что имели место факты физического повреждения оптиковолоконных кабелей имеющих стратегическое значение. Налицо попытка нарушить информационную связность Венесуэлы и дезорганизовать государственные структуры, попутно вызвав панику у населения. Происходящее лишний раз напоминает о том, что основная атака на чавистов организована извне, хотя конечно она базируется на использовании объективных противоречий существующих в Венесуэле.3. Мадуро в качестве ответной меры предложил ужесточить наказания для протестующих разжигающих различные виды ненависти, вплоть до тюремного заключения сроком до 25 лет. Озвученные Мадуро предложения по борьбе с экстремизмом протестующих, вполне могут быть проштампованными Конституционной Ассамблеей. По своему содержанию, они в некотором роде напоминанию законы принятые Верховной Радой Украины во время евромайдана, которые будущие переворотчики называли "диктаторскими", что впрочем потом не помешало им принять более суровые меры по отношению к инакомыслящим.Главный вопрос в случае Венесуэлы – сможет ли Мадуро обеспечить их выполнение и будет ли он сдавать назад, как это сделал Янукович. Пока что видится так, что Мадуро все-же пойдет на принцип и сможет не только обеспечить выполнение подобных законов, но и не поддастся на внешнее давление.4. В отношении США, Мадуро в очередной раз заявил, что Венесуэла не подставится на угрозы из Вашингтона и не признает американских санкций. Вместе с тем, Мадуро заявил, что готов к переговорам с Трампом для нормализации отношений, будь то по телефону или при личной встрече в Нью-Йорке. Конечно, это не столь решительная позиция, как у Ким Чен Ына, который просто посылает Трампа и США, но вот здесь как раз и проявляется разница между страной у которой есть ядерное оружие и страной, у которой его нет. Венесуэла в существенной степени беззащитна от потенциальной агрессии США и поэтому чависты пытаются задействовать дипломатические каналы, чтобы снизить внешнее давление. Основной наживкой для Трампа служит теза, что давление на Венесуэлу организовали враги Трампа вроде сенатора Рубио, которые скармливают Трампу дезинформацию о ситуации в Южной Америке. В общем "царь хороший, бояре плохие". Трудно сказать, насколько именно Трамп отвечает за формирование текущего курса против Венесуэла, так как программа смены режимов в Южной Америке была запущена еще при Обаме и велась совсем другими людьми. Трудно также сказать, верят ли сами чависты в это или же просто пытаются сыграть на разладе в американском истеблишменте. Будем посмотреть за позицией Трампа в этом вопросе, который пока что ограничивался воинственной риторикой в отношении Мадуро. То, что в США колеблются, можно увидеть в демарше некоторых сенаторов, которые выступили против нефтяной блокады Венесуэлы, так как это может ударить по ценам на горючее в США.В целом, подавление мятежа не приблизило Мадуро к разрешению кризиса, но облегчило вступление в силу Конституционной Ассамблеи, которая перехватывает полномочия парламента и обещает коррекцию существующей политической системы в желаемом чавистами направлении. Это разумеется не устроит оппозиции и ее зарубежных спонсоров, так что новые обострения неизбежны и проблем Мадуро стоит ждать как изнутри, так и извне. Колебаться и отступать он уже не имеет права. Ситуация уже давно зашла за пределы вариантов, когда можно было бы договориться. Сейчас она находится в стадии или-или и Мадуро не остается ничего иного, кроме как смять своих врагов внутри страны или сомнут его.

Источник: colonelcassad.livejournal.com