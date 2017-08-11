«Процессор-9»: отечественный процессор с поддержкой DDR4

В будущем году линейка российских процессоров «Эльбрус» получит пополнение. Стало известно о подготовке к выходу в серийное производство нового 16-ядерного процессора.

«Процессор 9» («Эльбрус-8С») — уникальная разработка отечественных инженеров. Сообщается, что 16-ядерный 64-разрядный CPU будет поддерживать работу оперативной памяти стандарта DDR4. Об этом сообщает портал «tehnoomsk».

Грядущий год станет особенным для российской IT индустрии. Именно на этот период времени запланирован выпуск сразу нескольких важных новинок, которые должны стать прорывными для отечественного рынка.

Речь идет о выходе на рынок сразу двух версий процессоров с поддержкой DDR4 (8-ядерный и 16-ядерный вариант). Новинки будут иметь следующие характеристики: тактовая частота 8×1500 и 16×1500 МГц, кэш-память второго уровня 4 Мбайт./третьего уровня 164 Мбайт.

По задумке разработчика, современные отечественные процессоры «Эльбрус» должны составить хорошую альтернативу зарубежным аналогам (Intel, AMD). Что касается производительности, то ее будет достаточно для любых офисных и производственных задач.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Российский проект Процессор-9 с поддержкой DDR4

Как стало известно «Техносфере» из источника, близкого к российским разработчикам процессоров МЦСТ «Эльбрус», в 2018 году будет готов к запуску в серию новый 16-ядерный 64-разрядный отечественный процессор, известный как «Процессор 9» («Эльбрус-16С», 1891ВМ12Я) с поддержкой DDR4.

По данным источника, затянувшаяся доводка 8-ядерного «Эльбруса» («Эльбрус-8С») с использованием технологических решений предыдущих лет, может привести к одновременному выводу его на рынок со следующим в плане МЦСТ российским процессором с куда более мощными характеристиками и новой разработанной в РФ периферией. Таким образом, период 2018-2019 годов можно назвать ключевым для российского «железа»: появятся процессоры, способные справиться с любыми офисными и производственными задачами, а также достойные серверные решения для импортозамещения в госсекторе на их базе. Большой вал непрофессиональной критики за «высокую стоимость» компьютеров на базе «Эльбрусов» вызван сегодня в первую очередь тем, что в продаже пока доступны более слабые машины на базе «Эльбрус-4С» и выпускаются они небольшими сериями. Появление в разы более мощного «железа» и начало его производства большой серией должно изменить ситуацию. Кроме того, сейчас готовятся серьезные ограничения со стороны государства на тему, что именно считать «российским»: в случае с МЦСТ эти самые ограничения «железо» проходит, так как создано и разработано в России. Но при этом остается сложный вопрос отсутствия в нашей стране производства по техпроцессу менее 65 нм: как 28-нм «Эльбрус-8С», так и 16-нм (по некоторым данным 28-нм) «Процессор-9» («Эльбрус-16С») из-за этого вынуждены будут изначально производить на Тайване на фабрике TSMC. Впрочем, здесь же выпускают многие передовые западные продукты, если конечно это хоть немного успокоит российских сторонников полной технологической автаркии…

Что нас ждет в «Эльбрусе» 2018 года? Во-первых, идет речь о появлении сразу двух вариантов процессора: 8-ядерном и 16-ядерном с поддержкой памяти DDR4. У обоих версий кэш-память второго уровня составит 4 Мбайт, третьего – 16 Мбайт. Тактовая частота соответственно 8х1500 МГц или 16х1500 МГц. В 16-ядерном варианте производительность на операциях одинарной точности составит 1152 Гфлопс. Запуск в производство такого процессора позволит представить на внутреннем рынке хорошую альтернативу продуктам Intel/AMD и обеспечить ряд задач по импортозамещению в ИТ-сфере.



Источник: nnm.me