Новости Украины и Новороссии 11 августа 2017

«Нужно воспитывать детвору в любви», — Армия ДНР помогает храму (ВИДЕО)

10 августа представители оперативного командования ДНР доставили гуманитарный груз, собранный Вооружёнными силами ДНР и челябинским отделением организации «Боевое братство», в храм города Кировское. Сам храм был полностью разрушен прямыми попаданиями во время боёв 2014 года. Но жизнь на этом не остановилась. Настоятель храма, как человек, который не мог бросить в беде своих прихожан, организовал столовую, которая бесплатно кормит всех нуждающихся. Сами службы проходят в уцелевшем домике воскресной школы. А тем временем настоятель вместе с волонтёрами разбирают обломки старого храма и готовятся к возведению нового. «Много прихожан появилось из тех, кто пришёл как волонтёр и остался потом в храме», – рассказывают в Кировском. Несмотря на сложную ситуацию, при храме продолжает работать воскресная школа. Читайте также: Армия с народом: ВС ДНР доставили колокола для храма в Амвросиевке (ВИДЕО) «Здесь может учиться любой желающий, любой ребёнок. Не только дети прихожан, вообще кто хочет. Я уточнял. Меня это очень порадовало, ведь нам нужно воспитывать детвору в любви. Мы уже не первый раз приезжаем сюда, и в дальнейшем будем приезжать и помогать людям, которые думают не только о себе, а обо всех жителях и города, и окрестных сёл», — заявил заместитель командующего ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передававший груз настоятелю храма. Как сообщала «Русская Весна», в конце июля военнослужащие ДНР доставили гуманитарную помощь воспитанникам донецкой школы-интернета для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Посещение Главой завода Донгормаш, выпуск первого автобуса ДНР

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Антона Геращенко

В ходе разговора с советником главы Министерства внутренних дел Украины Владимир Кузнецов и Алексей Столяров представились украинскими журналистами.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Те, кого нет на Украине: «Курс молодого бандеровца — 2017» открыт на Западной Украине

На вопрос, который любят задавать российские либералы «Где вы видели на Украине бандеровцев?», уже летит ответ с Западной Украины. Там открыт военно-патриотический семинар «Курс молодого бандеровца — 2017», который проведут так называемые активисты общественного движения «Свободные Люди». В лагерь «Миротворец» в Теребовле Тернопольской области «активисты» приглашают мужчин и женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Читайте также: Кровавая бойня в Полтаве: В результате массовой драки со стрельбой убито и ранено несколько человек (ФОТО, ВИДЕО 18+) Курс будет состоять из занятий по основам тактической медицины, рукопашного боя, ОФП, ориентирования на местности и саперного дела (!). Как сообщала «Русская Весна», во Львове на собеседованиях в некоторые госорганы уже спрашивают о Степане Бандере и просят продекламировать гимн УПА* «Лента за лентой». *Запрещенная в России экстремистская группировка

Откуда деньги у «Азова»

Недавний репортаж журнала «Фокус» с базы «Азова» в Урзуфе вновь поднял вопрос о том, каким образом полк Нацгвардии в 1,5 тыс. бойцов продолжает существовать за счет собственных финансовых источников, позволяющих ему экипироваться гораздо лучше, чем любые другие части МВД или ВСУ Украины. — Вещевое снабжение у полка своё. Обувь заказывают напрямую у именитых производителей — итальянские берцы Crispi и американские кроссовки Saycony. Форму поставляет украинский производитель M-Tac с расцветкой камуфляжа британский мультикам. Шлемы и бронежилеты закупают также у украинских производителей. При этом обычная униформа Нацгвардии подразделению тоже выдаётся, но её качество гораздо хуже. В полку ею не пользуются, — описывает журналист «Фокуса» нравы военных, подчеркнуто брезгующих штатной формой. — Все эти закупки стоят немалых денег, но по счетам «Азов» платит самостоятельно, тем самым вызывая вопросы о неиссякаемых источниках своего финансирования. Впрочем, имена благодетелей командование полка раскрывать не спешит. На вопрос, откуда у отдельного воинского подразделения деньги на покупку самого лучшего обмундирования, здесь отвечают: «От народа Украины». Сам командир «Азова» (продолжающий де-факто оставаться им, даже став депутатом Верховной рады) Андрей Билецкий о спонсорах своей части говорит крайне неохотно. Лишь однажды в интервью СМИ он упомянул, что «Тарута помогал нам, когда был губернатором Донецкой области (с 2 марта по 10 октября 2014 года. — прим. ред.), но он также поддерживал и другие подразделения, по должности руководителя фронтовой области». Тут все «по чину», да и так очевидно. «На самом деле, все подразделения и батальоны получали равную долю помощи от бизнеса и граждан страны. Только кто-то эту помощь разворовал или опрометчиво истратил, а «Азов» вложил все до копейки в полк. И теперь полк выглядит действительно как армия какой-то балтийской страны или Германии, а не Украины. И это у многих вызывает зависть», — заявил Билецкий. Правда, как заявил в декабре 2015 года руководитель одной из крупнейших волонтерских организаций Виталий Дейнега на вопрос о помощи «Азову»: «О, им не надо помогать, у них все хорошо. Уровень обеспечения такой, что спецназовцы плакали, его увидев». То есть, не об обычной шедшей всем помощи волонтеров идет речь. Итак, откуда же деньги на часть, которая, по словам пресс-секретаря полка Степана Байды, уже летом 2015 года фактически существовала в штате бригады? Читайте также: Создатель «Азова» объединяет неонацистов Украины и собирается баллотироваться на президентских выборах Коломойский На первых порах существования «Азов» финансировался (как минимум, частично) Игорем Коломойским — как, впрочем, и целый ряд других действовавших в «АТО» добровольческих батальонов. Об этом прямо заявил 1 августа 2014 года в своем нашумевшем посте (ныне недоступен) в Facebook, посвященном конфликту с Олегом Ляшко, заместитель Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области Борис Филатов: «И именно поэтому мы приостановили финансирование „Азова“ и „Шахтерска“. Потому что боевые командиры должны определиться. Они и дальше накачивают мерзавцу рейтинг за его жалкие подачки или просто воюют и получают от нас довольствие». Билецкий предпочел тогда сразу же занять сторону Филатова и Коломойского, что говорит о важности для него «довольствия» со стороны последних. Вскоре на странице Филатова появилась фотография, где комбат «Азова» в форме с радостной улыбкой позировал рядом с замом Коломойского. Филатов также пояснил: «С „Азовом“ мы остались в хороших отношениях и будем продолжать работать дальше с ними… Мы встретились с командирами батальонов „Азов“ (Андрей Билецкий), „Днепр“ (Юрий Береза), „Донбасс“ (Семен Семенченко). Мы и раньше помогали „Азову“, хотя не настолько, как хотелось бы. Помогали через МВД, то есть милиция выставляла просьбы и технические задания, а мы их оплачивали». Впрочем, позже, летом 2015 года, Билецкий смело уверял, что его не финансирует ни один из олигархов: «Ни Ахметов, ни Коломойский, ни Порошенко, ни Левочкин». К тому моменту, судя по всему, это было действительно так. Коломойский уже стремительно терял свои позиции во власти, а Билецкий познакомился с директором «Украинских национальных информационных систем» (одной из крупнейших компаний на украинском рынке сбора, передачи и обработки информации) Светланой Зварич. Читайте также: Боевики «Азова» получают космические зарплаты, — телеведущий Зварич Впервые «волонтер Светлана Зварич, занимающаяся обеспечением батальона „Азов“», упоминается «Зеркалом недели» 5 сентября 2014 года в публикации «Зеркала недели». Зварич рассказала журналистам издания о закупках ею вооружения для батальона: «Полтора месяца назад… мы так купили у посредников БРДМ-2 за 18 тысяч долларов, а тягач МТЛБУ за 14 тысяч долларов… Зато продавцы военных КамАЗов, которые только что получили эти машины от Министерства обороны, были „добрее“: машины нам достались по 234 тысячи гривен… Я горжусь своим успешным „оружейным“ шопингом: покупка гривнами да еще и по безналу 200 автоматов АКМ калибра 7,62 мм и 20 пулеметов на заводе „Маяк“!.. Из последнего — путепрокладчики БАТ-2, траншейные экскаваторы МДК-3, а также инженерные машины разграждения ИМР. Это инженерная техника, крайне необходимая для расчистки блокпостов и обезвреживания мин… На нас вышли продавцы и предложили необходимую нам технику по 20 тысяч долларов». И это далеко не полный список. В отчетности, опубликованной на сайте инженерной группы «Атей», созданной в 2015 году Зварич, указана передача в 2014 году представителю «Азова» Ярославу Бабичу 40 тыс. долл. на покупку двух автомобилей Toyota Tundra. Общий объем помощи Зварич «Азову» составил в том году 20 млн 104 тыс. грн, из которых 11 млн 906 тыс. грн пошли на закупку формы, обуви и иного снаряжения. В следующем году плодотворное сотрудничество продолжилось. 16 апреля 2015 года «Украинская правда» упомянула в репортаже с базы «Азова» на киевском машиностроительном заводе АТЕК «Благотворительный фонд образовательных инноваций, который официально работает с „Азовом“ и обеспечивает его всем необходимым», приведя далее и комментарий «председателя наблюдательного совета фонда Светланы Зварич». Фонд, как следует из его страницы на Facebook, действовал уже в 2014 году. Общий размер помощи полку со стороны Зварич за 2014–2016 годы составил 51 млн грн. В отчетности указано, что из этой суммы 33 млн было собрано через SMS, перевод через платежные терминалы и т. д., а разница в 18 млн была «оплачена собственными средствами частных лиц (участников фонда)». Сотрудничество Зварич с «Азовом» развивалось частично на коммерческой основе, так как она смогла получить захваченную «азовцами» территорию машиностроительного завода (полк в данном случае выступил в функции рейдеров), отчасти на основе того, что муж Светланы Роман (бывший министр юстиции в правительстве Виктора Ющенко в 2005 году) сам вступил в ряды батальона в конце июля 2014 года. Разумеется, не чтобы сидеть в окопах. Осенью 2014 года Роман Зварич стал руководителем штаба Билецкого во время выборов в Верховную раду, затем занимался перестройкой структуры полка под стандарты НАТО, а в августе 2015 года возглавил штаб Гражданского корпуса «Азов» — общественно-политической структуры, созданной Билецким. Правда, последнее время о его участии в деятельности «азовских» структур не слышно, синхронно разошлись с «Азовом» и дороги Светланы Зварич, после того как в октябре 2016 года она публично обвинила полк в краже разработанного «Атеем» на АТЕКе «инновационного» танка «Азовец». Как выяснилось, бойцы Билецкого просто угнали его на свою базу в поселке Урзуф под Мариуполем. С другой стороны, финансирование полка в 2016 году со стороны Светланы Зварич составило всего 984 тыс. грн, так что интерес к сотрудничеству со стороны руководства полка (которое она сейчас регулярно поминает в Facebook недобрым словом) исчез. Читайте также: Вы слишком много едите, — министр соцполитики объяснил, почему украинцы тратят 50% доходов на питание (ВИДЕО) Криминал О криминальной составляющей деятельности «азовцев» общественности стало известно 15 июля 2016 года, когда спецназ СБУ ликвидировал в Запорожской области хорошо вооруженную (у двух преступников автоматы, у одного — гранатомет) группу бойцов полка, напавшую на машину инкассаторов. Этот налет явно был для них не первым. «Последние два года имели место разбойные нападения на банки, банковские учреждения и инкассаторские машины. Сейчас мы проверяем причастность, как минимум, к 10 подобным преступлениям», — заявил тогда журналистам глава СБУ Василий Грицак. В свою очередь, источники «Вестей» в правоохранительных органах сообщили: «Перед Новым (2016 — прим. ред.) годом эта же банда рано утром обчистила ювелирный магазин в одном из ТРЦ, убили продавца. А 28 февраля этого года бандиты снова напали на ювелирный магазин». На слуху и взятка в 2 млн грн, которую недавно под угрозой физической расправы вымогали у киевского предпринимателя начальник отдела комплектования полка Владимир Бржезинский и бывший начальник штаба «Азова», а ныне заместитель главы МВД Вадим Троян. «Затраты на так называемых „патриотов“ появились в середине 2015 года — во все игровые залы приходили „гонцы“ от местных радикальных организаций, предлагая „договариваться“, — сообщил СМИ хозяин одного из таких салонов. — Сотрудничество с „патриотами“ заключается в том, что они нас не трогают. А мы им за это платим деньги — от 30 до 50 тысяч гривен в месяц с зала. Если не платить, то игровой зал сгорит от коктейля Молотова в ближайшую неделю. Сейчас все населенные пункты Украины негласно поделены между военизированными „патриотическими“ организациями». Можно вспомнить, что бойцы Гражданского корпуса «Азов» действительно регулярно громят игровые залы то в Харькове, то в Мариуполе. Перераспределяют рынок, выходит. Читайте также: СБУ задержала группу «патриотов» с автоматами и противотанковыми минами, готовящих захват областных администраций (ФОТО, ВИДЕО) Владислав Мальцев, автор «Украина.ру»

Последний патриот Украины

Прощай, немытая…



В ЛНР, несмотря на войну, смогли доделать и открыть столичный храм «Умиление»

Вы слишком много едите, — министр соцполитики объяснил, почему украинцы тратят 50% доходов на питание (ВИДЕО)

Министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%, заявил, что украинцы слишком много едят. По словам Ревы, проблема не в уровне доходов, а в традициях питания. «Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов», — сказал он, добавив, что его отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. «У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах», — отметил чиновник. Немцы, как утверждает Рева, «едят немного по-другому». «У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — резюмировал министр. Стоит отметить, что средняя зарплата на Украине составляет менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии составляет порядка 2500 евро после вычета всех налогов, что равно примерно 75 000 гривен. На видео с 7:57 Читайте также: Шокирующий рассказ одесситки: «Титульная нация» моется в море с мылом! (ФОТО)

Украинская наука совершила рывок: В институте Патона наладили производство биткоинов

Подпольную фабрику по генерации биткоинов обнаружили на территории Института электросварки им. Патона. Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений. В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов. По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“, без заключения договоров, которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые „майнеры“, в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов», — говорится в документе. Напомним, ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые достигла $3500. Читайте также: Куда исчезла половина украинцев: об уникальном ноу-хау свободной нации

Украинец, хватит жрать!

Сколько можно, в самом деле?!



Директор “Миротворца”, открой личико!

Возвращаясь к теме «Миротворца». Возник один вопрос. Его директор, некто Роман Зайцев, бьющийся в экстазе от внимания, которое в последние дни было ему оказано, имеет странную особенность. Он нигде не показывает своего лица. Хотя, истинному патриоту Украины и… эммм… честному человеку скрывать должно быть нечего.

Но гроза «сепаратистов», «ватников», журналистов и личного состава ВКС РФ в Сирии, выкладывающий в открытый доступ их личные данные и фото, не спешит демонстрировать своё лицо. Интересно, почему?! Неужели боится?! Или есть другая причина?! Например, что Роман Зайцев — это вымышленное имя и… вымышленный персонаж. Допускаю, что за громким постом «директор Миротворца» (ну прям директор «Аненербе») скрывается десяток-другой рабов интернет-плантации, активно топящих за Порошенко и перманентно хвастающихся своими достижениями в области выявления антиукраинских элементов.

Но! Выкладывая новые лица и новые данные, угрожая скорым возмездием и на полном серьезе считающий себя чуть ли не перстом божьим «директор Рома» предпочитает прятать собственное личико за балаклавой, предлагая своим адептам общаться с… собакой.

От чего совершенно непонятно, кто же на самом деле руководит самым важным процессом в истории новейшей Украины — Рома в балаклаве или его овчарка?!

Да, страх — самое сильное человеческое чувство. Но выпускнику национальной академии СБУ оно явно не к лицу. В балаклаве. Или у вас там все такие, а, Рома?! Или только так ты чувствуешь себя в безопасности?!

Согласись, как-то странно получается. Чужие лица выкладываешь, а своё — нет. Почему?! Потому что трус или потому что тебя на самом деле не существует?!

В сухом остатке — картина маслом. Сайтом «Миротворец» руководит обыкновенное ссыкло. Либо армия ботов. Нет, для нынешней Украины это вполне нормально.

Но вот с репутацией в глазах тех, кого ты вносишь в свои списочки что делать?!

Выход один. Открыть личико. И я дам тебе такую возможность.

Официально приглашаю тебя к нам в эфир. На канал News Front. В студию к Сергею Веселовскому и его программу «На самом деле». Не волнуйся, запись идёт через скайп, так что бояться нечего. Но одно условие. Ты снимешь балаклаву.

В конце концов, страна должна знать своего «героя».

Безусловно, ты можешь отказаться. Но тем самым подтвердишь, что являешься обыкновенным трУсом, делающим мелкие и большие пакости и пишущим гадости исподтишка.

Ах, да! Есть ещё вариант. Если перспектива диалога в прямом эфире тебя пугает, в лучших традициях фейсбука можешь сделать фото с паспортом. На котором отчётливо видны твоё лицо и твоя фамилия.

В противном случае есть все основания считать, что «Миротворец» — шарашкина контора, занимающаяся незаконным сбором и публикацией личных данных, руководит которой… овчарка. За которой прячется банальный трус, только и умеющий, что угрожать из фейсбука.

А в реальной жизни как?! Ходишь и оглядываешься, или даже на ночь балаклаву не снимаешь, чтоб спокойней было?

В общем, Рома Зайцев! Я очень хочу с тобой познакомиться. И не только я.

Хоть раз в жизни будь мужиком. Покажи личико.

И тем самым докажи, что ты так же крут, как всем об этом рассказываешь)

P.S.

В общем, Рома таки ссыкло.

Которое только и может, что перейти на личности.

Впрочем, древняя природа украинского лыцарства иного не предусматривает)

А теперь по существу. И официально.

Рома Зайцев, директор сайта «миротворец» — не более, чем банальный трус.

Который не только боится показать своё лицо, но и дискутировать напрямую и в прямом же эфире.

Собственно, другого я и не ожидала. Просто хотела убедиться, что предчувствия меня не обманули)

Зы. За овчарку обидно. Пусть сменит на гламурную чихуахуа и не позорит благородную породу!!!

PS2

Ромик угрожает. Пытается, по крайней мере. Параллельно демонстрируя знание cоветской киноклассики. На что хочется ответить одно “Catch Me If You Can”)

Вы будете смеяться, но в профиле у ссыкливого Ромы – фото некоего Виктора К., офицера спецподразделения “Альфа”. О чем свидетельствует заметка с сайта “Гордон” за апрель 2015 года)

Юлия Витязева

