Новости проекта ЗРК «Птицелов»

Продолжается разработка перспективных вооружений и техники для российских воздушно-десантных войск. К настоящему времени на вооружение были приняты несколько новых образцов различного назначения, а в обозримом будущем арсеналы и парк техники пополнятся новыми отечественными разработками. Согласно последним сообщениям, в конце текущего десятилетия должен будет появиться новейший зенитный ракетный комплекс «Птицелов», создаваемый специально для ВДВ.

Несколько дней назад появились новые сообщения о ходе создания такой зенитной системы. 2 августа, в профессиональный праздник десанта, информагентство ТАСС опубликовало некоторые сведения, полученные от неназванного источника в оборонно-промышленном комплексе. Источник раскрыл существующие планы, назвал некоторые особенности перспективного ЗРК, а кроме того, огласил примерные сроки появления новой разработки. В то же время, он не стал раскрывать основные технические характеристики боевой машины и ее вооружения. В сочетании с уже известной информации новые сведения позволяют заметным образом обновить существующую картину.

Источник информагентства ТАСС рассказал, что в настоящее время проект с шифром «Птицелов» находится на стадии опытно-конструкторских работ. Этот этап программы должен быть завершен к концу 2019 года. Уже в 2020 году предполагается поставить новый ЗРК на вооружение воздушно-десантных войск и наладить его серийное производство. Потребное количество подобных боевых машин и прочие подобные планы, прямо связанные с перевооружением частей, остаются неизвестными.

По информации источника, новый комплекс «Птицелов» будет являться авиатранспортабельным и авиадесантируемым, для чего его планируется строить на базе шасси боевой машины десанта БМД-4М. Боевой модуль комплекса будет нести только ракетное вооружение, позволяющее атаковать воздушные цели на малых дальностях. При этом по своим боевым возможностям перспективный ЗРК в два раза будет превосходить уже состоящие на вооружении системы.

Необходимо отметить, что информация неназванного источника в оборонной промышленности самым серьезным образом меняет уже сложившуюся картину, основанную на предыдущих новостях о проекте «Птицелов». О разработке нового ЗРК специально для ВДВ стало известно еще несколько лет назад, и за прошедшее время достоянием общественности успели стать некоторые сведения об этой системе. По-видимому, за прошедшее время конструкторы военной техники и заказчик успели заметным образом пересмотреть свои планы, а также изменить облик желаемой зенитной системы.

Напомним, первые сообщения о разработке перспективного десантируемого зенитного комплекса, пригодного для использования в ВДВ, появились еще в середине 2013 года. Сообщалось, что таким проектом занимается тульское Конструкторское бюро приборостроения. На тот момент зенитный комплекс для десанта планировалось строить на основе существующего ракетно-пушечного «Панциря-С1». Предполагалось, что подобная машина, имея требуемую мобильность, на поле боя сможет заменить существующие ЗРК «Стрела-10» и переносные системы семейства «Игла».

В начале мая 2016 года в сообщениях средств массовой информации впервые появилось название «Птицелов». Согласно данным прессы, полученным из неназванных источников в оборонной промышленности, в обозримом будущем для вооружения воздушно-десантных войск планировалось создать перспективный ЗРК малой дальности, построенный на базе гусеничного шасси БМД-4М. Отмечался высокий приоритет проекта, прямо связанный с особенностями парка техники ВДВ: этот род войск до сих пор эксплуатирует системы, созданные около 40 лет назад, и потому, несмотря на ремонт и модернизацию имеющейся техники, нуждается в новых зенитных комплексах, в том числе в имеющих характерные особенности и особые возможности.

Вскоре после первых сообщений об ОКР «Птицелов» появились сведения о возможном облике перспективного комплекса. Со ссылкой на неназванный источник в министерстве обороны издание ТАСС писало, что специалисты оборонной промышленности и заказчик рассматривали возможность использования различных боевых модулей, в том числе и существующих моделей. Таким образом, ЗРК малой дальности «Птицелов» мог получить боевой модуль от серийной системы «Стрела-10» или «Сосна».

В конце мая прошлого года отечественная пресса уточнила текущее положение дел в проекте. Неназванный источник в штабе воздушно-десантных войск сообщил журналистам о старте работ по созданию «Птицелова». При этом, однако, на тот момент работы находились на стадии технического проектирования. Опытно-конструкторская работа тогда еще не начиналась. Несмотря на это, источник раскрыл некоторые подробности будущего перевооружения. Согласно планам того времени, ЗРК «Птицелов» должны были поступить на вооружение зенитно-ракетных полков ВДВ, сформированных несколько лет назад, и заменить имеющуюся у них материальную часть старых типов.

В конце июля прошлого года появились первые официальные заявления, касавшиеся дальнейшей судьбы новых зенитных комплексов. Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков раскрыл существующие планы, касающиеся перспективной техники типа «Тайфун» и «Птицелов». По словам генерала, по плану новые бронетранспортер и ЗРК должны будут появиться в войсках уже в 2017 году. Однако заместитель командующего не исключил возможность пересмотра подобных планов.

В течение следующего года новые сведения о ходе проекта «Птицелов», полученные от официальных лиц или неназванных источников, не поступали. Лишь несколько дней назад, в самом начале августа, были опубликованы некоторые любопытные подробности. Нельзя не отметить, что последние сообщения в определенной мере дополняют уже известные данные, а в некоторых моментах и противоречат им. Все это позволяет предполагать, что за прошедший год проект «Птицелов» претерпел заметные изменения, по-видимому, направленные на повышение характеристик и получение новых боевых возможностей.

Согласно имеющимся данным, перспективный ЗРК «Птицелов», предназначенный для воздушно-десантных войск, будет иметь максимально возможную унификацию с существующей серийной техникой. Прежде всего, это будет выражено в использовании гусеничного шасси новейшей боевой машины десанта БМД-4М. В настоящему времени такие машины были приняты на вооружение и поставлены в серию. Использование имеющегося шасси в известной мере упростит эксплуатацию новой техники, а также позволит перевозить зенитный комплекс существующими военно-транспортными самолетами и, при соответствующей необходимости, десантировать его парашютным способом.

По понятным причинам, объем и методики переработки базового шасси пока остаются неизвестными, и в этом контексте можно лишь делать различные прогнозы. Вероятнее всего, при разработке «Птицелова» шасси БМД-4М лишится лишь башни и соответствующего оснащения боевого отделения, тогда как корпус, силовая установка, ходовая часть и т.д. останутся прежними. Как следствие, зенитная машина сохранит противопульное бронирование и сравнительно мощную силовую установку, обеспечивающую ей высокую подвижность на земле и на воде.

Требования в части авиатранспортабельности и возможности десантирования с военно-транспортных самолетов позволяют представить примерные габариты и боевую массу перспективной машины. Очевидно, что по этим параметрам новый «Птицелов» не должен будет серьезным образом отличаться от серийных БМД-4М.

В течение нескольких последних лет упоминалась возможность строительства «Птицелова» с использованием существующих боевых модулей. Первым «кандидатом» на роль источника требуемых комплектующих стал ракетно-пушечный «Панцирь-С1». Позже упоминалась возможность применения узлов и агрегатов ЗРК «Стрела-10» и «Сосна».

Согласно последним сообщениям, опубликованным в начале текущего месяца, комплекс «Птицелов» будет нести только ракетное вооружение. Таким образом, прямое заимствование боевого модуля типа «Панцирь-С1» без каких-либо доработок исключается. Кроме того, источник ТАСС рассказал, что по дальности и высоте поражения целей перспективный зенитный комплекс будет вдвое превосходить серийные системы, состоящие на вооружении ВДВ. Такое заявление позволяет примерно определить основные боевые характеристики ЗРК, а также представить, какие из существующих ракет могут использоваться для получения таких возможностей.

В настоящее время самым мощным и эффективным ЗРК в парке техники воздушно-десантных войск являются самоходные машины «Стрела-10» нескольких модификаций. Ракеты этих комплексов, в том числе самых последних моделей, способны поражать цели на дальностях до 5 км и высотах до 3,5 км. Таким образом, из недавних новостей следует, что ЗРК «Птицелов» сможет стрелять на дальность до 10 км и высоту до 7 км. Боевые возможности комплекса вырастут соответствующим образом.

Несколько лет назад, при появлении первых сведений о разработке перспективного зенитного ракетного (или ракетно-пушечного) комплекса для воздушно-десантных войск, сроки завершения проектирования и развертывания серийного производства не уточнялись. В первых сообщениях на этот счет указывалось лишь неопределенное обозримое будущее. Только летом прошлого года командование ВДВ впервые указало точный срок. Согласно заявлениям заместителя командующего, первые образцы «Птицелова» должны были поступить в войска уже в 2017 году. Тем не менее, недавние сообщения прямо говорят об изменении имевшихся планов и заметном переносе сроков. Так, стадию опытно-конструкторских работ теперь предполагается завершить лишь в конце 2019 года.

Можно предположить, что в ходе одной из первых стадий проект столкнулся с некими трудностями, результатом которых стало усложнение и затягивание работ. Кроме того, нельзя исключать и иной вариант развития событий, при котором на определенном этапе требования к проекту были серьезным образом переработаны с соответствующими последствиями для графика работ. Так или иначе, теперь есть все основания полагать, что планы, оглашенные в прошлом году, так и не были реализованы, и, как следствие, сроки завершения основных работ по теме «Птицелов» заметным образом сместились.

Какими будут последствия изменения графика работ – остается только гадать. Впрочем, и такие новости могут быть поводом для оптимистических прогнозов. Перенос ключевых событий на более поздние сроки позволяет предполагать заметную переработку уже существующего проекта, подразумевающую самый серьезный прирост характеристик и расширение возможностей. Как следствие, вооруженные силы могут получить более совершенный зенитный комплекс, пусть даже и на несколько лет позже ранее оглашенных сроков.

Главным результатом успешного завершения проекта «Птицелов», запланированного на конец текущего десятилетия, станет перевооружение зенитных частей ВДВ России. При этом проект будет иметь еще одну интересную особенность. Результатом текущих работ станет появление первого в мире зенитного ракетного комплекса, сразу разрабатывавшегося для перевозки и парашютного десантирования военно-транспортной авиацией. Существующие системы подобного назначения могут перевозиться самолетами и высаживаться требуемым способом, но специализированная техника, изначально имеющая такие возможности, пока отсутствует.

Согласно нынешним планам, до конца текущего десятилетия зенитчикам воздушно-десантных войск придется использовать комплексы существующих моделей. С 2020 года должны будут начаться поставки новой техники аналогичного назначения, отличающейся более высокими характеристиками и большей гибкостью применения. Появление таких ЗРК приведет к закономерному росту боевого потенциала ВДВ и позволит им более эффективно решать поставленные боевые задачи того или иного рода.

По материалам сайтов:

tass.ru

rg.ru

ria.ru

rbase.new-factoria.ru

bastion-karpenko.ru

Автор: Рябов Кирилл

Источник: nnm.me