Нет печатных слов
13:32. 11 августа 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Судя по реакции в Госдепе, если кого Трамп и затроллил своими благодарностями за санкции против сотрудников Госдепа в России, так это сам Госдеп.
Один из высокопоставленных американских дипломатов назвал слова Трампа «возмутительными» и заявил, что это может привести к увольнению многих сотрудников Госдепартамента.
«Это невероятно деморализует и неуважительно по отношению к людям, которые служат своей стране в опасной ситуации», — заявил дипломат.
Другой сотрудник Госдепа рассказал, что многих удивили слова Трампа.
«Каждый, кажется, очень удивлён. Это заявление наивно и недальновидно. Это посылает ужасный сигнал сотрудникам на местах», — заверил он.
Ещё один служащий очень недоволен высказыванием Трампа.
«Поблагодарить Путина? У меня нет печатных слов, чтобы описать мою реакцию», — сказал он.
Николас Бёрнс, который ранее был заместителем госсекретаря по политическим вопросам, назвал заявление Трампа «постыдным».
«Он оправдывает ненадлежащее обращение Путина с американскими дипломатами», — подчеркнул Бёрнс.
https://russian.rt.com/world/news/417880-t
http://www.politico.com/story/2017/08/10/t
Бывший посол США в России Макфол также не упустил возможности в очередной раз пнуть Трампа.
«На случай, если вы пропустили, вот один из наиболее постыдных, непатриотичных и невежественных комментариев от нашего президента» http://colonelcassad.livejournal.com/360
В общем, они явно ждали не таких комментариев от президента США и произошедшее лишь подольет масла в огонь антироссийской истерии.
В качестве ответных мер сейчас готовят закрытие одного из российских консульств на территории США. Мотивировка такая – раз Россия сократила число американских дипломатов в России до аналогичного кол-ва российских дипломатов на территории США (фактически привязав одно к другому), то США закроют одно из консульств по паритетному принципу – у России их 4 в США, а у США всего 3 в России. Одно консульство лишнее, вот на нем и отыгрываются.
Источник: colonelcassad.livejournal.com