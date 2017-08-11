Наполеоновские войны — Первая мировая война XIX века

Наполеоновские войны — один из этапов развития западного проекта, в ходе которых была открыта эпоха «золотого стандарта», стала вечно нейтральной Швейцария и была предпринята очередная попытка решения «русского вопроса». Об этом — в нашем материале.

Таким образом, в нынешней истории мы имеем четыре крупномасштабные мировые войны, которым и посвящены четыре части данного материала.

В XX веке было также две мировых войны: Первая (1911 — 1914 годов) и Вторая (1938 — 1945 годов).

В XIX веке было две мировых войны: Наполеоновские войны, которую завершила Отечественная 1812 года и вход русских в Париж в 1814 году, и Крымская война 1853 — 1856 годов.

Есть такое наблюдение: Генералы всегда готовятся к прошлой войне

ФРАНЦУЗЫ, КАК СРЕДСТВО



УНИЧТОЖЕНИЯ ИМПЕРИЙ

Антифранцузские коалиции — временные военно-политические союзы европейских государств, стремившихся к восстановлению во Франции монархической династии Бурбонов, павшей в период Французской революции 1789—1799 годах. Всего было создано 7 коалиций. По сути, Наполеоновские войны — это Первая мировая война XIX века, которая завершилась в Париже в 1814 году. Ватерлоо же — это более внутренняя полицейская операция Запада против уже «отыгравшего своё» Наполеона.

В научной литературе первые две коалиции именуют «антиреволюционными», которые были реакцией европейских монархий на изменения глобальной политики, которые ознаменовала собой буржуазная революция во Франции. Однако, в ходе действий этих, вроде как «антиреволюционных» коалиций, в Европе распались и исчезли с политической карты:



Священная Римская империя,



Прусское королевство,



французская империя Наполеона,



к тому же произошёл дворцовый переворот в России, который резко сменил свой курс (дело дошло до выступления декабристов в 1825 году).



И начался этап распространения идеологии либерализма на глобальном уровне. Однако, начиная с третьей — эти коалиции носили название «антинаполеоновских». Почему? Посмотрим далее.

I антифранцузская коалиция (1791—1797)

В её состав входили: Англия, Пруссия, Неаполь, Тоскана, Австрия, Испания, Голландия, Россия.

В 1789 году во Франции произошла буржуазная революция. 14 июля восставшие с шумом овладели Бастилией. В стране установился буржуазный строй. В Петербурге начавшуюся революцию считали поначалу повседневным бунтом, вызванным временными финансовыми затруднениями и личными качествами короля Людовика XVI. С ростом революции в Петербурге начали опасаться распространения революции на все феодально-абсолютистские страны Европы. Опасения русского двора разделяли короли Пруссии и Австрии.

В 1790 году заключен союз Австрии и Пруссии с целью военного вмешательства во внутренние дела Франции, но ограничились разработкой планов интервенции и оказанием материальной помощи французской эмиграции и контрреволюционному дворянству внутри страны (Екатерина дала взаймы 2 млн руб. на создание наемной армии).

В марте 1793 года подписана конвенция между Россией и Англией об обоюдном обязательстве оказывать друг другу помощь в борьбе против Франции: закрывать свои порты для французских судов и препятствовать торговле Франции с нейтральными странами (Екатерина II отправила русские военные корабли в Англию для блокады французских берегов).

В конце 1795 года между Россией, Англией и Австрией был заключен контрреволюционный тройственный союз (в России началась подготовка 60-тысячного экспедиционного корпуса для действий против Франции).

Павел I не стал посылать снаряженный в августе 1796 года корпус в помощь Австрии, а своим союзникам (Австрии, Англии и Пруссии) заявил, что Россия истощена предшествующими войнами. Россия вышла из коалиции. Павел I на дипломатическом уровне пытался ограничить военные успехи Франции.

В 1797 году Наполеон захватил Мальту — остров, находившийся под личным покровительством Павла I, что побудило Павла объявить войну. История захвата Мальты очень интересна сама по себе, поэтому советуем прочитать — https://www.proza.ru/2013/03/30/237 1.

Высадка французов на Мальте

Наполеон сам позднее писал в своих мемуарах, что

«решающим для судьбы Ордена явилось то, что он отдался под покровительство Императора Павла — врага Франции… Россия стремилась к господству над этим островом, имеющим столь большое значение в силу своего положения, удобства и безопасности его порта и мощи укреплений. Ища покровительства на Севере, Орден не принял во внимание и поставил под угрозу интересы держав Юга…».

Захват Мальты был фатален для Наполеона, поскольку он тем самым вовлёк Павла в наполеоновские войны и предопределил участие России в антифранцузских коалициях. Но эти события были роковыми и для Павла, поскольку в ходе наполеоновских войн он начал сближаться с Наполеоном, обрекая себя на гибель.

II антифранцузская коалиция (1798—1800)

В её состав входили: Великобритания, Османская империя, Священная Римская империя, Неаполитанское королевство.

II антифранцузская коалиция создалась в 1798 году в составе Австрии, Османской империи, Англии и Неаполитанского королевства. Военные силы России участвовали в военных действиях на море (в союзе с Османским флотом) и на суше (совместно с Австрией).

Черноморская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова осенью 1798 года через Босфор и Дарданеллы вошла в Средиземное море, а затем в Адриатическое, где совместно с турецким флотом захватывает Ионические острова и штурмом берёт крепость Корфу.

Взятия крепости Корфу соединенной русско-турецкой эскадрой под командованием Ф.Ф. Ушакова

К концу августа 1799 года в результате Итальянского похода Суворова 1799 и Средиземноморского похода Ушакова 1799—1800, в ходе которого в июне 1799 года русские войска освобождают Неаполь, а в сентябре — Рим, почти вся Италия была освобождена от французских войск. Остатки разбитой при Нови 35-тысячной французской армии генерала Жана Моро (около 18 тыс. человек) отступили к Генуе, которая осталась последним районом Италии под французским контролем.



Наступление русско-австрийской армии под командованием Суворова (около 43 тысяч человек) на Геную, с последующим полным вытеснением французской армии из Италии, представлялось естественным следующим шагом. Командование соединёнными русско-австрийскими войсками возложено на А. В. Суворова.

15 —17 апреля 1799 года Суворов разгромил французов при реке Адде. После этого за 5 недель удалось изгнать французов из Северной Италии. Без боя были освобождены Милан и Турин.

Дальше начинается самое интересное.

Австрийцы не обеспечили суворовские войска продовольствием, предоставили неверные карты местности и, не дожидаясь подхода войск в Швейцарию, оставили в одиночестве корпус Римского-Корсакова перед превосходящими силами противника.

Спеша на выручку, Суворов избрал самый короткий и самый опасный путь — через Альпы, перевал Сен-Готард (24 сент. 1799 г. — битва за Чертов мост).

Переход Суворова через Чёртов мост. Художник А. Е. Коцебу

Но помощь Римскому-Корсакову запоздала — он был разгромлен.

С Альп спускаются 15 тысяч гренадеров и Павел возвращает их в Россию.

Победами русских воспользовались Англия и Австрия. Из-за того, что Англия как и Австрия не проявила должной заботы о русском вспомогательном корпусе, находившемся в Голландии и действовавшем против французов, и из-за того, что англичане заняли после освобождения о. Мальту, а австрийцы заняли оставленную Суворовым Северную Италию, Павел I разрывает отношения с ними и заключает новые союзы.

Заключается мир с Францией и подписывает союз с Пруссией против Австрии и одновременно с Пруссией, Швецией и Данией против Англии.

4—6 декабря 1800 года по инициативе Павла I заключается конвенция о вооружённом нейтралитете между Россией, Пруссией, Швецией и Данией.

12 января 1801 года Павел I отдал приказ, по которому 22,5 тыс. казаков при 24 орудиях под командованием Василия Петровича Орлова (1745—1801) — войскового атамана Донского казачьего войска должны были совершить Индийский поход — дойти до Хивы и Бухары и захватить британскую Индию. Казаки выступили в поход 28 февраля.

9 февраля и 11 марта 1801 года — вышли указы, запрещающие отпуск русских товаров из британских портов и по всей западной границе не только в Англию, но и в Пруссию. На британские торговые суда, находившиеся в русских портах, наложено эмбарго.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел был убит в собственной спальне.

http://inance.ru/2015/03/martidi/

Заговорщики хотели приурочить развязку к 15 марта — «мартовским идам», принесшим смерть тирану Цезарю, но сторонние события ускорили принятие решения, так как император к вечеру или ночью 8 марта пришёл к выводу, будто «хотят повторить 1762 год». Заговорщики подсуетились.

Фонвизин в своих записках так описывает реакцию подданных:

«Посреди множества собравшихся царедворцев нагло расхаживали заговорщики и убийцы Павла. Они, не спавшие ночь, полупьяные, растрепанные, как бы гордясь преступлением своим, мечтали, что будут царствовать с Александром.



Порядочные люди в России, не одобряя средство, которым они избавились от тирании Павла, радовались его падению. Историограф Карамзин говорит, что весть об этом событии была в целом государстве вестию искупления: в домах, на улицах, люди плакали, обнимали друг друга, как в день Светлаго Воскресения. Этот восторг изъявило однако одно дворянство, прочия сословия приняли эту весть довольно равнодушно».

На престол вступил Александр I, в результате чего общая атмосфера в стране сразу же поменялась. Тем не менее самому Александру убийство нанесло глубокую психологическую травму, которая, возможно, вызвала его обращение к мистицизму в конце жизни. Фонвизин описывает его реакцию на новость об убийстве:

«Когда все кончилось, и он узнал страшную истину, скорбь его была невыразима и доходила до отчаяния. Воспоминание об этой страшной ночи преследовало его всю жизнь и отравляло его тайною грустью».

Накануне гибели Павла Наполеон вплотную подошёл к заключению союза с Россией. Убийство Павла I в марте 1801 надолго отодвинуло эту возможность — до Тильзитского мира 1807 года. Отношения с Англией, наоборот, были возобновлены.

III антифранцузская коалиция (1805)

В отличие от первых двух она носила исключительно оборонительный характер. В её состав входили: Россия, Англия, Австрия, Швеция. Русская дипломатия приняла участие в формировании коалиции в составе Англии, Австрии, Швеции и Сицилии.

Не ставились цели восстановления Бурбонов. Коалиция создавалась, чтобы остановить дальнейшее распространение французской экспансии в Европе и защитить права Пруссии, Швейцарии, Голландии и Италии. Англия была особенно заинтересована в создании коалиции, т. к. на берегу Ла-Манша стояли 200 000 французских солдат, готовых к высадке на Туманный Альбион.

9 сентября 1805 года — австрийская армия вторглась в Баварию. Однако уже 25—26 сентября потерпела поражение от французской армии и начала отступление, имея большие потери. И 20 октября австрийская армия капитулировала. А 13 ноября была взята Вена.

10 ноября 1805 русские войска соединились с австрийскими подкреплениями и заняли ольшанские позиции.

20 ноября 1805 года в «Битве трёх императоров» — Наполеона, Александра I и Франца II — под Аустерлицем объединенные русско-австрийские войска были разбиты французами.

Cuadro de François Gérard, 1810, neoclasicismo. Batalla de Austerlitz

26 декабря 1805 года Австрия подписала с Францией мирный договор в Пресбурге, выйдя из войны с крупными территориальными и политическими потерями. Священная Римская империя германской нации прекратила своё существование.

IV антифранцузская коалиция (1806—1807)

В её состав входили: Великобритания, Россия, Пруссия, Саксония, Швеция.

19 июня и 12 июля были подписаны секретные союзные декларации между Россией и Пруссией. Осенью 1806 года сложилась коалиция в составе Англии, Швеции, Пруссии, Саксонии и России.

14 октября 1806 года — битва при Йене и Ауэрштедте, в которых прусская армия была полностью разбита французами. Армия как организованная сила Пруссии перестала существовать в один день. Вслед за этим произошло крушение Прусского королевства, которое в течение трёх недель было завоевано французской армией.

21 ноября 1806 года в Берлине Наполеон подписал декрет о «блокаде Британских островов». В 1807 году к континентальной блокаде присоединились Италия, Испания, Нидерланды, после Тильзита — Россия и Пруссия, в 1809 году — Австрия.

26 — 27 января 1807 года произошло сражение под Прейсиш-Эйлау, где армия русских и прусских солдат отбили все атаки французов.

2 (14) июня 1807 года русская армия была разбита под Фридландом и отступила за Неман.

9 (21) июня 1807 года подписано перемирие и через 2 дня его ратифицировал Александр I. 13 (25) июня состоялась встреча двух императоров на плоту посреди реки Неман напротив города Тильзит.

Встреча на Немане Александра I и Наполеона. Гравюра Ламо и Мисбаха. 1-я четв. XIX века

V антифранцузская коалиция (1809)

Антифранцузская коалиция сложилась после уничтожения Великой армии Наполеона в России в ходе Русской кампании 1812 года.

В коалицию вошли: Россия, Швеция, Великобритания, Австрия и Пруссия (последние две до начала 1813 года были союзниками Франции).

5 апреля 1812 года был заключён Петербургский союзный договор между Россией и Швецией. После начала вторжения Наполеона в Россию, 6(18) июля 1812 был подписан Эребруский мир между Россией и Великобританией, ликвидировавший состояние войны между двумя державами, существовавшее с 1807 года. 18(30) декабря 1812 в Таурогене прусский генерал Йорк подписал с русскими конвенцию о нейтралитете и увёл войска в Пруссию.

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Участие России в континентальной блокаде, установленной Наполеоном специальным декретом от 21 ноября 1806 года и направленной против Англии, губительно отражалось на русской экономике. В частности, объём внешней торговли России за 1808 — 1812 годы сократился на 43%. А Франция, новая союзница России по Тильзитскому мирному договору, не могла компенсировать этот ущерб, поскольку экономические связи России с Францией были незначительными.

Континентальная блокада совершенно расстроила российские финансы. Уже в 1809 году дефицит бюджета вырос по сравнению с 1801 годом в 12,9 раза (с 12,2 млн. до 157,5 млн. рублей).

Потому причинами Отечественной войны 1812 года стали отказ России активно поддерживать континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против Великобритании, а также политика Наполеона в отношении европейских государств, проводившаяся без учёта интересов России, а вернее, того, как их видел восшедший на престол Александр I.

Что бы ни говорили некоторые историки об агрессии Наполеона в 1812 году, накануне войны Россия сама готовилась к нападению. И Александр I ещё осенью 1811 года предлагал Пруссии «сразить чудовище» превентивным ударом. Русская армия даже начала готовиться к очередному походу против Наполеона, и лишь вероломство Пруссии помешало Александру начать войну первым — Наполеон опередил его.

Русский монарх не жаловал Наполеона. Для Александра война с ним была

«…актом борьбы его личного самолюбия, независимо от тех политических причин, которые её вызывали, — пишет историк М.В. Довнар-Запольски. — Несмотря на внешность дружественных отношений, «византийский грек», как характеризовал Наполеон своего тильзитского друга, никогда не мог перенести испытанного им унижения.



Александр никогда ничего не забывал и никогда ничего не прощал, хотя замечательно умел скрывать свои истинные чувства. Мало того, Александр, подобно своему противнику, любил предаваться мечтам о такой деятельности, которая преследовала бы мировые интересы.



Неудивительно, что война получила в глазах Александра двоякого рода значение: во-первых, чувство самолюбия побуждало его отомстить своему сопернику, а честолюбивые мечты выводили Александра далеко за пределы России, и благо Европы занимало в них первое место. Несмотря на неудачи — и даже более того, по мере роста неудач, в Александре крепла твёрдость продолжать войну до полного уничтожения противника. Первые же значительные неудачи обострили в Александре чувство мести».

Павел I, по нашему мнению, вёл бы политику иначе и, скорее всего, поддержал бы блокаду Великобритании и тогда, вероятнее всего, никакой Отечественной войны 1812 года не было бы, а Великобритания могла пополнить число империй, исчезнувших в ходе Наполеоновских войн.



Ясно, что такое развитие событий не устраивало некоторые группы на Западе (ясно, что большую часть — в Великобритании), поэтому английский посол был соучастником заговора против Павла I.

Дальновидно, надо сказать, действовала английская разведка. Отсрочила падение колониальной Британии почти на сто лет! История в итоге пошла по событийной ветке, на которой Наполеон вторгается в Россию.

22 — 24 июня 1812 года. Войска Великой Армии Наполеона переправляются через Неман, вторгаясь на территорию России

По подсчётам военного историка Клаузевица, армия вторжения в Россию вместе с подкреплениями в ходе войны насчитывала 610 тысяч солдат, включая 50 тысяч солдат Австрии и Пруссии. То есть можно говорить об объединённой европейской армии. При поддержке или, как минимум, невмешательстве остальных стран Европы, вплоть до марта 1813 года.

18(30) января 1813 аналогичный Таурогенскому договор подписал командующий австрийским корпусом генерал Шварценберг (Зейченское перемирие), после чего сдал без боя Варшаву и ушёл в Австрию.

Официальным актом, закрепившим оформление 6-й коалиции, явился Калишский союзный договор между Россией и Пруссией, подписанный 15(27) февраля 1813 в Бреславле и 16 (28) февраля 1813 в Калише.

В начале 1813 года войну против Наполеона в центральной Европе вела только Россия. В коалицию с Россией в марте 1813 года вошла Пруссия, затем летом того же года вступили Англия, Австрия и Швеция, а после разгрома Наполеона в Битве народов под Лейпцигом в октябре 1813 года к коалиции присоединились германские государства Вюртемберг и Бавария. Ничего не напоминает, нет?

Независимо с Наполеоном на Пиренейском полуострове воевали Испания, Португалия и Англия. Активные боевые действия велись в течение года с мая 1813 года до апреля 1814 года с 2-месячным перемирием летом 1813 года.

В 1813 году война против Наполеона велась с переменным успехом на территории Германии, главным образом — в Пруссии и Саксонии. В 1814 году боевые действия переместились на территорию Франции и завершились к апрелю 1814 года взятием Парижа и отречением Наполеона от власти.

Парижский мирный договор 1814 года — мирный договор между участниками шестой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией), с одной стороны, и Людовиком XVIII — с другой. Подписан в Париже 30 мая (18 мая по старому стилю). Позднее к договору присоединились Швеция, Испания и Португалия. Договор предусматривал сохранение за Францией границ, существовавших на 1 января 1792 года, с добавлением лишь части герцогства Савойского, бывших папских владений Авиньона и Венессена и небольших полос земли на северной и восточной границе, ранее принадлежавших Австрийским Нидерландам и разным германским государствам (в том числе чисто немецкий городок Саарбрюккен с богатыми угольными копями), всего около 5 тыс. км² и более одного миллиона жителей. Франции возвращалась большая часть колониальных владений, утраченных ею во время Наполеоновских войн. Швеция и Португалия вернули Франции все отнятые от неё колонии; Англия удержала за собой только Тобаго и Сент-Люсию в Вест-Индии и о-в св. Маврикия в Африке, но возвратила Испании о-в Гаити. Франции было предоставлено сохранить все захваченные ею предметы искусств, за исключением трофеев, снятых с Бранденбургских ворот в Берлине и похищений, сделанных в венской библиотеке. К уплате контрибуции она не была обязана. Нидерланды восстановили независимость и были возвращены Оранскому дому. Швейцария была объявлена независимой. Италия, за исключением австрийских провинций, должна была состоять из независимых государств. Немецкие княжества объединялись в союз. Была объявлена свобода судоходства по Рейну и Шельде. Франция, по особому соглашению с Англией, обязалась уничтожить торговлю рабами в своих колониях. Наконец, было постановлено, что представители всех держав, принимавших участие в войне, соберутся, в двухмесячный срок, на конгресс в Вену для решения невыясненных ещё вопросов.

Что же касается войны с Россией, ставшей неизбежной, то, проиграв её, Наполеон высказался так:

«Этой знаменитой войны, этого смелого предприятия я не хотел, у меня не было желания сражаться. Не было такого желания и у Александра, но сложившиеся обстоятельства толкнули нас навстречу друг другу: рок сделал остальное».

Но сделал ли это «рок»?

РОЛЬ МАСОНСТВА В ВОСХОЖДЕНИИ И



ПАДЕНИИ НАПОЛЕОНА

Когда-то произвол горе-революционеров привёл к власти Наполеона Бонапарта. Почему? Да потому, что масонам, видевшим, что революция пошла совсем не туда, куда они хотели, потребовалась сильная рука для подавления разбушевавшихся революционных фанатиков и экстремистов. Знаменитый австрийский государственный деятель и дипломат князь Клеменс фон Меттерних по этому поводу заметил:

«Наполеон, который в бытность свою молодым офицером сам был масоном, был допущен и даже поддержан этой тайной силой для того, чтобы уберечься от большого зла, а именно от возвращения Бурбонов».

Ко всему прочему, масоны считали Наполеона эффективным орудием для уничтожения европейских монархий, а после такой гигантской чистки они надеялись, что им будет легче осуществить свой план построения всемирной республики.

«Масонство решилось само пойти за Наполеоном, и поэтому в день 18 брюмера ему помогали самые влиятельные революционеры, — полагает автор книги «Тайная сила масонства» А.А. Селянинов и поясняет: — Они думали, что Наполеон будет управлять Францией по их доверенности».

Наполеон с по-масонски спрятанной рукой

Но выдвинутый масонами Наполеон постепенно начал подминать масонство под себя. Сначала он стал консулом, затем — первым консулом, затем — пожизненным консулом, а затем — императором. Наконец, наступил момент, когда всем стало понятно, что интересы Наполеона, использовавшего масонов для своего возвышения, и масонов, возлагавших на него большие надежды, разошлись.

Революционный диктатор превратился в самодержавного деспота, и масоны изменили своё к нему отношение.

«Тайные общества резко повернулись против него, когда он обнаружил желание восстановить в своих интересах стойкое, консервативное самодержавие»,

— засвидетельствовал Монтень де Понсен. К зиме 1812 года стало совершенно ясно, что Наполеон в пух и прах проиграл кампанию.

23 октября 1812 года в Париже произошла довольно странная попытка государственного переворота, организованная генералом Мале. Конечно же, заговорщики были арестованы и расстреляны, но поведение столичных властей в тот день оказалось крайне пассивным. Более того, складывается впечатление, что инспирированная заговорщиками весть о том, что Наполеон погиб в России, многих очень даже обрадовала.

В 1813 году последовала начавшаяся в России череда поражений, а в январе 1814 года союзные армии перешли Рейн и вступили на территорию Франции. Луи д’Эстамп и Клаудио Жанне в своей книге «Франкмасонство и революция» по этому поводу пишут:

«С февраля 1814 года, поняв, что невозможно сопротивляться роялистским тенденциям, сила которых каждый день возрастала, масонство решило, что нужно бросить Наполеона и начать заискивать перед новым режимом, чтобы сохранить от революции хотя бы то, что от неё осталось».

31 марта 1814 года Париж капитулировал. Когда же союзные войска вошли во Францию, парижские масоны решили открыть двери своим братьям — офицерам-масонам враждебных армий.

А уже 4 мая 1814 года провели банкет, посвящённый реставрации Бурбонов. Дальнейшие события «ста дней» Наполеона и битва при Ватерлоо — это уже по сути полицейская операция Запада, а не продолжение Наполеоновских войн, которые к тому моменту решили некоторые европейские проблемы, не решив, однако, «русского вопроса».





ИАЦ

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