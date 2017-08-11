Наполеоновские войны — Первая мировая война XIX века (2)

Через полтора десятилетия в Швейцарии началась Реформация. Происходит распространение протестантских идей в Цюрихе и Женеве и раскол Швейцарии на два враждебных религиозных лагеря.

Кантоны, расположенные в долинах Швица (откуда появилось название страны), Ури и Унтервальдена, недовольные политикой Габсбургов по отмене привилегий общин, начали борьбу. Сумев договориться со Священной Римской Империей, сперва Ури в 1231, а затем Швиц в 1240, получили права имперских территорий и освободились от притязаний мелких феодалов.



Две межконфессиональные войны заканчиваются поражением протестантских кантонов. Укрепление режима господства городской знати (патрициев). Последующие три века продолжалось противостояние между католиками и протестантами, неоднократно выливавшееся в кровопролитные войны .

Хотя, при этом время с 1415 по 1513 года, называется «героическим веком» швейцарской истории. Конфедерация вела успешные войны против Габсбургов, Франции, Священной Римской Империи, герцогов Милана, Савойи и Бургундии. Благодаря этим победам, швейцарцы приобрели репутацию отличных воинов, а конфедерация расширилась до 13 кантонов.

В 1648 году происходит подписание Вестфальского мира, в котором имеется отдельная «Швейцарская статья», что означает завершение длительного процесса, начавшегося в 1499 году (когда в ходе «Швабской войны» с Великой Римской империей германской нации установливается фактическая независимости Швейцарии от империи), в итоге которого Швейцария становится независимой не только фактически, но и формально-юридически.

Для управления конфедерацией периодически созывались общесоюзные сеймы, при этом в Швейцарии не было общей армии, правительства и финансов. Такая система управления просуществовала до французской революции (1798 года).

С 1798 года и до поражения Наполеона при Ватерлоо Швейцария находилась под властью Франции. Оккупировав Швейцарию, Франция и навязала конституцию, списанную с французской. Но она посягала на традиционный федерализм, и многие швейцарцы не поддержали её.



Придя к власти, Наполеон в 1802 дал стране новую Конституцию, восстанавливающую многие права кантонов и расширяющую их количество с 13 до 19. После поражения Наполеона кантоны отреклись от его конституции и предприняли попытки воссоздать прежнюю конфедерацию, но страна уже некоторое время прожила под федеральным правительством, что сказалось на будущей истории Швейцарии.

Именно в 1814 году, после поражения Наполеона, в Швейцарии был подписан Союзный договор, провозглашавший союз 22 кантонов. Именно тогда великие державы признали вечный нейтралитет Швейцарии, что было закреплено Венским конгрессом и Парижским мирным договором.

В последующие годы шла борьба между патрицианской властью отдельных кантонов и сторонниками преобразования Швейцарии в цельное государство на демократических началах, которая завершилось в 1848 году победой последних (всего за 5 лет до Крымской войны!). Была принята конституция и создан федеральный парламент, и с тех пор наступил период спокойного развития Швейцарской конфедерации.

Территориальное устройство Швейцарии как федеративной республики на данный момент включает в себя 26 кантонов (20 кантонов и 6 полукантонов). Кантоны (нем. Kantone, фр. cantons, итал. cantoni, ромш. chantuns) — это крупнейшие государственно-территориальные единицы Швейцарской Конфедерации. Низший уровень территориально-административного деления — общины (нем. Gemeinde), которых по состоянию на январь 2012 года насчитывалось 2495 (в 2011 году — 2495 общин)

Каждый кантон имеет свою конституцию и законы, законодательный орган — кантональный совет (kantonsrat), или большой совет, исполнительный орган — правящий совет (regierungsrat), или государственный совет, состоящий из губернатора (landammann), или председателя государственного совета, и правительственных советников (regierungsrat), или государственных советников. Кантон совершенно самостоятелен в решении внутренних проблем.



В ведении центрального правительства находятся международные вопросы, федеральный бюджет и эмиссия денег. Тем не менее, Швейцария — единое государство. Девиз страны: «Один за всех и все за одного!» (лат. Unus pro omnibus, omnes pro uno).

Золотой стандарт

Началом эпохи «золотого стандарта» (законодательного оформления гарантированного золотого обеспечения государственных кредитных билетов) принято считать период после наполеоновских войн: 1816 — 1821 годов («Золото», А.В.Аникин, изд. 1988 г.).

Золотой стандарт — система валютных отношений, при которой каждая страна выражала стоимость своей валюты в определенном количестве золота, а центральные банки или правительства обязаны были покупать и продавать золото по фиксированной цене.

Англия применяла этот принцип ещё с 1816 года, США — с 1837 года, Германия — с 1875 года, но первой страной, которая оформила золотой стандарт законодательно, была наполеоновская Франция, которая избрала в 1803 году биметаллическую систему золота-серебра.



Золотой стандарт монеты «Наполеондор» (выпускалась с 1803 по 1914 годы) был введён Наполеоном I, который отменил прежнюю монетную стопу на основе луидора и установил стандарт золотого содержания франка в 0,2903 г (так называемый «франк жерминаль»). Название монета получила по первоначально изображённому на ней профилю Наполеона Бонапарта.

Но всё же основная разработка мировой системы золотого стандарта проходила в Англии.

Золотой стандарт Англии

История золотых денег в Англии с момента открытия Америки до конца XVII века не займет много места. Это была эпоха квази-биметаллизма, когда постоянно чеканилась и золотая, и серебряная монета, обладавшие равными законными правами в качестве денег. В целом в течение двух этих столетий обменный курс был благоприятен для серебра. Поэтому в обращении преобладали серебряные деньги.

В первые три четверти XVIII в. монетный коэффициент был благоприятен для золота и неблагоприятен для серебра, тем самым способствуя вхождению в Англии желтого металла и вытеснению белого металла.

В 1797 году английские бумажные деньги представляли собой банкноты, выпускавшиеся Банком Англии и имевшие хождение преимущественно в Лондоне и его окрестностях, и банкноты «провинциальных» банков, обращавшиеся преимущественно вблизи от места выпуска. Банкноты подлежали обмену на звонкую монету по первому требованию, но не являлись узаконенным средством платежа.

Не существовало никаких ограничений на получение английскими банками вкладов и их обращение в виде банковских чеков; во второй половине XVIII в. — начале XIX в. использование такой депозитной валюты постоянно расширялось.

С 1797 по 1821 год в Англии де-факто действовал бумажноденежный стандарт, хотя в 1816 году был принят закон, по которому 5 лет спустя она перешла на чистый золотой стандарт.

В начале 1819 года обе палаты парламента назначили секретные комитеты для рассмотрения вопроса о возобновлении размена. Оба комитета в итоге приняли рекомендацию о том, чтобы обязать Банк Англии с 1 февраля 1820 года возобновить размен банкнот на золото в соответствии со специально разработанной шкалой понижения цен на золото, с возобновлением полной выплаты наличными не позже 1 мая 1823 года.



Эта система по постепенному возврату к свободному размену банкнот на золото путём поэтапного изменения обменного курса так и не была воплощена на практике. Ещё до февраля 1820 года премия на золото исчезла, а 1 мая 1821 года были полностью возобновлены выплаты звонкой монетой по паритету.

Таким образом, после бумажно-денежного стандарта, просуществовавшего примерно четверть века, Англия вернулась к металлическому стандарту, но теперь это был золотой, а не биметаллический стандарт, отмененный в 1797 году.

На основе законов 1816 и 1817 годов английский золотой стандарт после возвращения к выплатам звонкой монетой в 1821 году функционировал вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 года.

Официальное система золотого стандарта получила на конференции в Париже в 1821 году. Основа — золото, за которым законодательно закреплялась роль главной формы денег. Курс национальных валют жёстко привязывался к золоту и через золотое содержание валюты относился друг с другом по твёрдому курсу.

Интерес Пушкина

Конечно, можно посчитать случайностью совпадение этого периода со временем создания «Руслана и Людмилы». Hо случайности, отражающие определенные закономерности, по сути своей являются статистическими предопределённостями. Если же принять во внимание, что наполеоновские войны финансировались кланом Ротшильдов, то остаётся признать, что Пушкин в свои двадцать лет видел и понимал общий ход вещей лучше, чем российские декабристы-масоны, воспитанные на экономической мысли Запада.



А.В.Аникин (подлинная фамилия — Еврейский), автор упомянутой выше монографии о роли золота в финансово-кредитной системе, был настолько озабочен познаниями Пушкина о бороде Черномора, что выпустил специальную книгу «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина», изд. 1989 года.



Из неё мы узнаем, что более всего еврейский аника-воин был обеспокоен ранним интересом Пушкина к закулисной деятельности банкирского дома Ротшильдов. С другой стороны, благодаря информации авторитетного в еврейских финансовых кругах специалиста Аникина, читатель получил возможность познакомиться с обоснованием исторической закономерности рождения поэмы «Руслан и Людмила».

РОТШИЛЬДЫ И НАПОЛЕОНОВСКИЕ



ВОЙНЫ

Братья Ротшильды

Франкфуртский банкир Майер-Амшель, ставший основателем этой династии, умер 19 сентября 1812 года. Пятеро его сыновей продолжили дело – Амшель Майер (1773–1855), Соломон Майер (1774–1855), Натан Майер (1777–1836), Кальманн Майер (1788–1855) и Джеймс Майер (1792–1868).

Их стали называть «Пять пальцев одной руки». Амшель вёл все дела во Франкфурте. Натан, эмигрировавший в Манчестер, как уже говорилось, стал основателем британского банка. Соломон основал австрийский банк, Кальманн — неаполитанский, а Джеймс — французский.



И именно так возникло гигантское состояние семьи Ротшильдов, имевших самое прямое отношение к союзу «вольных каменщиков». Джеймс Ротшильд очень скоро стал одним из самых богатых людей во Франции, а его брат Натан Ротшильд добился огромных успехов в торговле слитками золота и превратился в самого востребованного ростовщика в Лондоне.

Ещё когда Наполеон победоносно шёл по Европе, а Ротшильды наживались на военных заказах, он вдруг отказал клану Ротшильдов в присоединении их финансовой империи к своей. Более того, в феврале 1800 года он создал Банк Франции, независимый от Ротшильдов. А в апреле 1803 года провёл денежную реформу, введя серебряные и золотые франки, причём эксклюзивное право денежной эмиссии получил Банк Франции.

Ротшильды были возмущены, Наполеон же заявил:

«Рука, которая даёт, всегда оказывается выше руки, что берёт. У финансистов нет патриотизма и честности — их единственная цель это чистоган».

Если правительство зависит от банкиров, то страной управляет не правительство, а банкиры.

Но деньги Наполеону были нужны, и поэтому в том же 1803 году он продал Соединённым Штатам французские территории в Северной Америке. Размер их составил тогда примерно 2,1 млн. кв. км, а цена сделки – 15 млн. долларов, или 80 млн. французских франков. При проведении этой сделки Наполеон использовал банки прямых конкурентов Ротшильдов — банкирский дом Барингов в Лондоне и банк Хоупа в Амстердаме. С помощью полученных денег он быстро снарядил армию и начал распространять своё влияние по всей Европе, захватывая всё на своём пути.

Операция «Золото»

Клан Ротшильдов не мог простить Наполеону, ставшему вскоре императором, подобного самоуправства. И они объявили войну самозванцу, то есть начали предоставлять кредиты практически любой стране, находившейся в стане его противников. По сути, клан Ротшильдов решил свалить Наполеона, для чего стал активно финансировать англичан и русских, то есть его главных противников. Наполеон не хотел воевать с Россией, но его вынудили сделать это, и тут не обошлось без руки Ротшильдов.

Когда в 1812 году основной костяк наполеоновской армии уже находился в России, Натан Ротшильд придумал гениальный план по финансированию «второго фронта», то есть действий армии герцога Веллингтона на Пиренейском полуострове.



Для этого Натан Ротшильд купил на сумму в 800 тысяч фунтов (тех фунтов!) золото у Ост-Индской компании, а потом продал это золото, так необходимое Веллингтону для ведения военных действий, правительству Англии. Естественно, сделал он это с огромной прибылью. Однако англичане не знали, как перебросить это золото Веллингтону через территорию Франции. И тогда Ротшильды сами взялись за выполнение этого рискованного дела.

Суть проведённой ими операции такова: сначала Джеймс Ротшильд неожиданно появился в Париже, а потом его братья написали ему письма, в которых содержались притворные жалобы на то, что они собираются вывезти золото из Англии в Испанию, но английское правительство якобы наотрез отказывает им в этом.



При этом Ротшильды позаботились, чтобы их послания к брату обязательно попали в руки французской тайной полиции. И министерство финансов Франции заглотило наживку. Если враги-англичане против того, чтобы золото уплывало из Англии, решили во французском министерстве, надо помочь этим самым Ротшильдам, чтобы они всё же смогли вывезти это своё золото…

Таким образом, трюк с письмами удался, и правительство Наполеона помогло Ротшильдам в том, чтобы золото оказалось в конце концов в Испании, где оно поступило в армию Веллингтона, сражавшуюся против французов.

Позже на одном из деловых ужинов в Лондоне Натан Ротшильд хвастался, что это была лучшая в его жизни сделка.

Стоит заметить, что Ротшильды неплохо нажились и на континентальной блокаде Англии. В то время Европа могла получать британские колониальные товары (пряности, хлопок, табак, кофе и т.д.) только контрабандой. Так вот, Натан Ротшильд создал надёжную сеть контрабандистов, которые проходили через любые наполеоновские кордоны. И, разумеется, цены на эти товары были фантастическими.

Натан Ротшильд

Считается также, что Натан Ротшильд самолично организовал крах Лондонской биржи после победы Веллингтона при Ватерлоо. И это называют его «лучшей сделкой». Однако, это только очень далеко от того, что происходило на самом деле. Хотя сами Ротшильды в какой-то момент уверовали в этот миф, что говорит о достоверности нравственно-психологических качеств Натана из мифа и Натана по жизни.

Миф о «лучшей сделке»

В нём рассказывалось о сражении при Ватерлоо, очевидцем которого якобы был Натан Ротшильд. К вечеру 18 июня 1815 года основатель лондонского отделения банковской империи Ротшильдов понял, что французы сражение проиграли. На быстрых лошадях он с большой по тем временам скоростью добрался до бельгийского побережья. Натану нужно было срочно переправиться на британские острова, но из-за шторма на море все корабли находились в портах.

Морская буря все же не остановила предприимчивого финансиста. Он заплатил одному из рыбаков такую плату за проезд, что тот решил рискнуть и вышел в море.

Идея Натана Ротшильда была проста и эффективна. Он торопился, чтобы воспользоваться тем, что в финансовом мире высоко ценилось уже тогда, два века назад — важной информацией. Воспользовавшись тем, что никто на Лондонской бирже, кроме него, не знал о победе Веллингтона, он скупил огромное количество акций, а затем продал их по более высокой цене, заработав за считанные часы 20 млн. франков.

Эта история вошла в многочисленные биографии дома Ротшильдов. Сочинил ее придерживавшийся левых политических взглядов Жорж Дарнавелл. Он, к тому же, не скрывал своей ненависти к евреям в целом и особенно к Ротшильдам, которые к 1846 году уже были одними из самых богатых и известных людей в Европе.

Сторонники версии Жоржа Дарнавелла доказывали её при помощи статьи в London Courier за 20 июня 1815 года. В заметке, опубликованной через два дня после сражения и за день до официального объявления о победе, говорилось о том, что Ротшильд скупил очень много акций.

На первый взгляд статья доказывает версию обогащения и подтверждает легенду, но оказалось, что ее не было. Проверка архивов, в которых сохранились номера London Courier за 15 июня 1815 года, показывает, что статьи о покупке Ротшильдом большого количества акций в них нет. Удалось даже установить источник происхождения этой дезинформации. Она появилась в 1848 году в трудах шотландского историка Арчибальда Алисона. Кроме этого, сторонники истории о «жадном злодее» Ротшильде приводят дневник молодого американца Джеймса Галлатина, посетившего в 1815 году Лондон, но в 1957 году выяснилось, что он — фальшивка.

Первым опровергнуть небылицу, сочиненную Жоржем Дарнавеллом, уже в восьмидесятые годы прошлого века, попытался один из Ротшильдов. Барон Виктор Ротшильд, который написал книгу о предке Натане, установил, что в основе всей истории лежит «Сатана» Дарнавелла, и разоблачил немало содержащихся в ней небылиц.

С другой стороны, Виктор Ротшильд нашёл в архиве письмо от сотрудника одного из парижских банков, написанное через месяц после Ватерлоо. В нём была такая фраза:

«Комиссар Уайт сообщил мне, что вы отлично воспользовались полученной информацией о победе при Ватерлоо».

Однако через три десятилетия появилась новая информация, опровергающая и это доказательство «вины» Натана Ротшильда. Сейчас доказано, что первым новости о победе при Ватерлоо узнал не Натан, а некий «г-н С. из Дувра». Он узнал о разгроме французов в Генте и тут же бросился с новостями в Лондон. Г-н С. рассказывал о победе в Сити утром 21 июня 1815 года, т.е. как минимум за 12 часов до официального объявления новостей. Об этом написали в тот день как минимум три лондонские газеты.

Известно также, что вечером Натан Ротшильд получил из Гента письмо с сообщением о победе при Ватерлоо и что он поспешил сообщить эту новость представителям властей.

Хотя Ротшильд и был не единственным, кто раньше других узнал о поражении Наполеона, времени для покупки акций у него было достаточно. Однако сумма прибыли явно очень сильно завышена. Однако в целом эта история показывает отношение Ротшильдов к возможностям нажиться на войне (детали и подробности этой истории читайте тут — http://expert.ru/2015/05/4/kapital-rots hildov/).

Столетие спустя имя Натана Ротшильда было вписано в Книгу рекордов Гиннесса как самого гениального финансиста всех времён и народов и представителя семейства, ставшего к середине XIX века самым богатым в мире. Недаром остаток XIX века назван «веком Ротшильдов».

Естественно, они были теснейшим образом связаны с масонами. Более того, можно утверждать, что масонские ложи, получая нужное им финансирование, соучаствовали Ротшильдам, но нельзя сказать, что это были все масонские ложи.

Считается даже, что сам Робеспьер был слепым инструментом в руках Майера-Амшеля Ротшильда. Недаром же Неподкупный говорил:

«Мне кажется, что нас всё время помимо нашей воли подталкивает «скрытая рука». Каждый день наш Комитет общественного спасения делает то, что ещё вчера решил не делать».

Робеспьер был лишён жизни в том числе и потому, что осмелился выразить негодование: чужеземцы, представленные Адамом Вайсхауптом и прочими агентами Ротшильдов, превратились в настоящих правителей!

Не захотел служить тайным ложам и иноземным миллиардерам и Наполеон. За это и поплатился. Он умер 5 мая 1821 года в ссылке, на далёком островке, затерянном в Атлантическом океане. И его падение, начавшееся в 1812 году в России, без сомнения, стало настоящим триумфом клана Ротшильдов, являющимся только одной из прядей огромной бороды Черномора.

БОРОДА ЧЕРНОМОРА

Поэма «Руслан и Людмила» писалась Пушкиным с 1818 по 1820 годы, когда уже появился золотой стандарт в Европе.

Борода Черномора — первое целостное аллегорическое отображение финансово-кредитной системы в литературе. И.В. Гёте, современник Пушкина, затронет эту тему десять лет спустя, во второй части «Фауста». Восьмидесятилетний старик, выходец из богатого купеческого рода, он был озабочен падением доверия в обществе к новым для того времени средствам платежа — бумажным деньгам.



Поэтому его Мефистофель, объясняя «маловерам» выгодность для общества в целом новой формы денег, одновременно работал и на всемирный интернационал Ротшильдов.

«С билетами всегда вы налегке,

Они удобней денег в кошельке,

Они вас избавляют от поклажи

При купле ценностей и их продаже.

Понадобится золото, металл

Имеется в запасе у менял,

А нет у них — мы землю ковыряем

И весь бумажный выпуск покрываем,

Hаходку на торгах распродаём

И погашаем полностью заём.

Опять мы посрамляем маловера,

Все хором прославляют нашу меру,

И с золотым чеканом наравне

Бумага укрепляется в стране».

Однако одних заклинаний, даже в высокохудожественной форме, для восстановления доверия к средствам платежа, видимо, было недостаточно и в 1867 году гешефтмахеры мира специальными соглашениями в Париже (на международной выставке) о введении «золотого стандарта» делают первую попытку остановить рост «бороды» всемирного паука.

С началом первой мировой войны (если счёт вести от наполеоновских войн, то — третьей, поскольку сражения «крымской войны» протекали на Балтике, в Белом море и на Камчатке, а значит её можно считать второй) эти соглашения утратили силу, и до 1944 года борода Черномора, можно сказать, росла бесконтрольно.

В 1944 году в США в Бреттон-Вудсе была сделана вторая попытка введения «золотого стандарта». В разработке бреттон-вудских соглашений в составе делегаций 44 стран принимала участие и советская.



Сталин, поднявшийся к концу войны на уровень концептуального противостояния с западными заправилами глобальной политики, понимал, что устав Международного валютного фонда, разработанный в рамках этих соглашений, — всего лишь попытка взять под контроль рост бороды Черномора, благодаря которой«цивилизованным» путём можно будет передушить всех «красавиц мира».



Hе желая пополнять галерею висельников народами СССР, Сталин отказался ратифицировать в 1945 году бреттон-вудские соглашения и на какое-то время закрыл для горбатого карлы пути к экспансии в СССР обобщенного оружия четвертого приоритета (мировые деньги).

ИТОГИ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

Считаем важным отметить, что Наполеоновские войны решили много задач на уровне глобальной политики:



Была окончательно раздавлена идеологическая монополия Священной Римской империи, как и она сама, что открыло возможности для Реформации и распространения либерализма по Европе.



Было уничтожено Прусское королевство и сформированы условия для «тления» горячей точки Германии в Европе (фактически были заложены основы в виде территориальных претензий немцев для Первой мировой XX века, хотя до этого ситуация должна была ещё вызреть).



Швейцария окончательно оформилась как «инкубатор» и «полигон» для обкатки различных технологий управления, каковой статус она сохраняет и поныне, учитывая ту особенность, что в каждом кантоне своя конституция, законы, законодательный орган и правительство.



Запад не смог решить «русский вопрос», направив созданного же им Наполеона на восток, какая Победа в Отечественной войне вызвала подъём русского духа.

Тарле Е.В. в своей книге «Нашествие Наполеона, 1959, на с. 737. высказался «без двенадцатого года не было бы Пушкина». Вся русская культура, национальное самосознание получили могучий толчок в год наполеоновского нашествия. А по словам А.И. Герцена, с точки зрения созидательной активности широких слоёв общества, «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; всё, что было до того, — только предисловие».

Тарле Е.В. в своей книге «Нашествие Наполеона, 1959, на с. 737. высказался «без двенадцатого года не было бы Пушкина». Вся русская культура, национальное самосознание получили могучий толчок в год наполеоновского нашествия. А по словам А.И. Герцена, с точки зрения созидательной активности широких слоёв общества, «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; всё, что было до того, — только предисловие».

Но 1812 год связывают и с «стремлением к свободомыслию», приведшему в конечном итоге к восстанию декабристов в 1825 году, из которых более половины, что проходили по этому делу, были членами масонских лож и работали под руководством зарубежных высших масонских иерархов на осуществление в России «идеалов» западного проекта. Заражение их «модной болезнью» вполне могло произойти во время похода на Париж (хотя происходило и ранее — для европейцев Россию «вскрыл» Пётр I). Неоправданно кровавый опыт французской революции и контрреволюционного выступления в Вандее, пожиравших и своих и чужих детей, их ничему не научил. А.А. Бестужев восторженно писал Николаю I из Петропавловской крепости: «… Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России».



Итоги распространения этого несвободного от масонских ритуалов и обетов «свободомыслия» мы расхлёбываем уже более двух веков.

Одной из следующих попыток решения «русского вопроса» в локальном масштабе была Крымская война, о которой мы расскажем во второй части данного материала.







ИАЦ