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МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

23:45. 11 августа 2017 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал:
МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны | Русская весна

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

«Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации», — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.

По словам Ващиковского, СССР «очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны», поскольку «вместе с Германией напал на Польшу».

По его мнению, ведя войну с немцами, Советский союз «проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии».

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД России назвали решение польских властей возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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